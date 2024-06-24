https://ria.ru/20240624/sanktsii-1954989280.html

ЕС расширил персональные санкции против России

ЕС расширил персональные санкции против России - РИА Новости, 24.06.2024

ЕС расширил персональные санкции против России

В 14-й пакет антироссийских санкций Евросоюза попали более сотни физических лиц и компаний, следует из заявления Совета ЕС. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T10:40

2024-06-24T10:40

2024-06-24T14:40

россия

москва

китай

владимир путин

евросоюз

совет евросоюза

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 24 июн — РИА Новости. В 14-й пакет антироссийских санкций Евросоюза попали более сотни физических лиц и компаний, следует из заявления Совета ЕС. "Сегодняшний пакет включает ограничительные меры в отношении еще 116 физических и юридических лиц", — говорится в документе.Утверждается, что все они ответственны за действия, "подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Кроме того, в список попали компании из Китая, Казахстана, Киргизии, Турции и ОАЭ, которых европейские чиновники считают виновными в обходе антироссийских ограничений. Полный список фигурантов появится после публикации нового санкционного пакета в официальном журнале ЕС, но уже известно, что в него, в частности, вошли:В общей сложности с февраля 2022 года и по сегодняшний день под европейскими санкциями находятся 1725 человек и 420 организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять им средства, на физических лиц дополнительно распространяется запрет въезжать в Евросоюз или пересекать его территорию транзитом. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.При этом Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.

https://ria.ru/20240620/neft-1954106256.html

https://ria.ru/20240618/ekonomika-1953538556.html

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россия, москва, китай, владимир путин, евросоюз, совет евросоюза, санкции в отношении россии