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ЕС расширил персональные санкции против России - РИА Новости, 24.06.2024
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10:40 24.06.2024 (обновлено: 14:40 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/sanktsii-1954989280.html
ЕС расширил персональные санкции против России
ЕС расширил персональные санкции против России - РИА Новости, 24.06.2024
ЕС расширил персональные санкции против России
В 14-й пакет антироссийских санкций Евросоюза попали более сотни физических лиц и компаний, следует из заявления Совета ЕС. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T10:40
2024-06-24T14:40
россия
москва
китай
владимир путин
евросоюз
совет евросоюза
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн — РИА Новости. В 14-й пакет антироссийских санкций Евросоюза попали более сотни физических лиц и компаний, следует из заявления Совета ЕС. "Сегодняшний пакет включает ограничительные меры в отношении еще 116 физических и юридических лиц", — говорится в документе.Утверждается, что все они ответственны за действия, "подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Кроме того, в список попали компании из Китая, Казахстана, Киргизии, Турции и ОАЭ, которых европейские чиновники считают виновными в обходе антироссийских ограничений. Полный список фигурантов появится после публикации нового санкционного пакета в официальном журнале ЕС, но уже известно, что в него, в частности, вошли:В общей сложности с февраля 2022 года и по сегодняшний день под европейскими санкциями находятся 1725 человек и 420 организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять им средства, на физических лиц дополнительно распространяется запрет въезжать в Евросоюз или пересекать его территорию транзитом. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.При этом Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.
https://ria.ru/20240620/neft-1954106256.html
https://ria.ru/20240618/ekonomika-1953538556.html
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россия, москва, китай, владимир путин, евросоюз, совет евросоюза, санкции в отношении россии
Россия, Москва, Китай, Владимир Путин, Евросоюз, Совет Евросоюза, Санкции в отношении России
ЕС расширил персональные санкции против России

ЕС включил в 14-й пакет санкций против России 116 физлиц и организаций

© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн — РИА Новости. В 14-й пакет антироссийских санкций Евросоюза попали более сотни физических лиц и компаний, следует из заявления Совета ЕС.
"Сегодняшний пакет включает ограничительные меры в отношении еще 116 физических и юридических лиц", — говорится в документе.
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Европа заплатит Америке за все
20 июня, 08:00
Утверждается, что все они ответственны за действия, "подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".
Кроме того, в список попали компании из Китая, Казахстана, Киргизии, Турции и ОАЭ, которых европейские чиновники считают виновными в обходе антироссийских ограничений.
Полный список фигурантов появится после публикации нового санкционного пакета в официальном журнале ЕС, но уже известно, что в него, в частности, вошли:
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Российские активы разрушают экономику Запада
18 июня, 08:00
В общей сложности с февраля 2022 года и по сегодняшний день под европейскими санкциями находятся 1725 человек и 420 организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять им средства, на физических лиц дополнительно распространяется запрет въезжать в Евросоюз или пересекать его территорию транзитом.
Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
При этом Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.
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