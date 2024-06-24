ЕС расширил персональные санкции против России
ЕС включил в 14-й пакет санкций против России 116 физлиц и организаций
© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 24 июн — РИА Новости. В 14-й пакет антироссийских санкций Евросоюза попали более сотни физических лиц и компаний, следует из заявления Совета ЕС.
"Сегодняшний пакет включает ограничительные меры в отношении еще 116 физических и юридических лиц", — говорится в документе.
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Утверждается, что все они ответственны за действия, "подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".
Кроме того, в список попали компании из Китая, Казахстана, Киргизии, Турции и ОАЭ, которых европейские чиновники считают виновными в обходе антироссийских ограничений.
Полный список фигурантов появится после публикации нового санкционного пакета в официальном журнале ЕС, но уже известно, что в него, в частности, вошли:
- глава Росимущества Вадим Яковенко;
- мэр Мариуполя Олег Моргун;
- главком ВМФ Александр Моисеев;
- госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев;
- девять заместителей главы Минстроя;
- основатель Русской медной компании Игорь Алтушкин;
- советник главы "Роснефти", основатель и совладелец компании AEON, директор GeoProMining Investment Limited и Роман Троценко;
- певица Полина Гагарина;
- певец Шаман;
- актер Иван Охлобыстин;
- журналист Арам Габрелянов.
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В общей сложности с февраля 2022 года и по сегодняшний день под европейскими санкциями находятся 1725 человек и 420 организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять им средства, на физических лиц дополнительно распространяется запрет въезжать в Евросоюз или пересекать его территорию транзитом.
Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
При этом Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.