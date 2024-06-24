https://ria.ru/20240624/razvitie-1955147248.html

Правительство утвердит новую концепцию пространственного развития

Правительство утвердит новую концепцию пространственного развития - РИА Новости, 24.06.2024

Правительство утвердит новую концепцию пространственного развития

Правительство утвердит новую концепцию пространственного развития России до декабря 2024 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T18:53

2024-06-24T18:53

2024-06-24T18:53

россия

михаил мишустин

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Правительство утвердит новую концепцию пространственного развития России до декабря 2024 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "У нас работа организована по подготовке новой Стратегии пространственного развития до 2030 года... Поручено нам утвердить новую концепцию пространственного развития до 31 декабря 2024 года, чем мы и занимаемся", - сказал он на встрече с членами Совета палаты Совета Федерации. Мишустин добавил, что правительство серьезно занимается этой работой. "Мы в ближайшее время будем еще раз возвращаться к ней... Эта тема на постоянном контроле правительства. До декабря мы ее утвердим", - отметил глава правительства. Предполагается, что стратегия будет учитывать приоритеты пространственного развития и планы по развитию транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры. В ней также будет обозначена стратегическая роль новых регионов страны.

https://ria.ru/20240622/putin-1954620086.html

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россия, михаил мишустин, совет федерации рф, общество