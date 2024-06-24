Рейтинг@Mail.ru
Раввин оценил состояние свитков Торы в синагоге в Махачкале - РИА Новости, 24.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:23 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/ravvin-1955046085.html
Раввин оценил состояние свитков Торы в синагоге в Махачкале
Раввин оценил состояние свитков Торы в синагоге в Махачкале - РИА Новости, 24.06.2024
Раввин оценил состояние свитков Торы в синагоге в Махачкале
В синагоге в Махачкале, которую подожгли террористы, свитки Торы не пострадали, сообщил РИА Новости раввин Махачкалы Рами Давыдов. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T13:23
2024-06-24T13:23
махачкала
дербент
александр бородай
федерация еврейских общин россии
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1954939590_5:0:830:464_1920x0_80_0_0_a3b6a7f64ce7500b3a97d6af77aca99b.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В синагоге в Махачкале, которую подожгли террористы, свитки Торы не пострадали, сообщил РИА Новости раввин Махачкалы Рами Давыдов. Ранее президент Федерации еврейских общин раввин (ФЕОР) Александр Борода сообщил, что во время терактов в Дербенте и Махачкале пострадали синагоги. В Дербенте пожар почти полностью уничтожил изнутри историческую синагогу, в огне были утеряны свитки Торы. "Слава Богу, свитки Торы не сгорели. Сгорел молельный зал на втором этаже, но свитки были за железной дверью, поэтому уцелели. Какой в целом ущерб, я пока не знаю, не могу сказать", - сказал раввин. В ФЕОР ранее пояснили, что в случае уничтожения свитка Торы в синагоге для ее восстановления необходимо вручную написать новый. При этом обычно в синагогах хранится не менее трех свитков, которые выносятся на празднике. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 15 правоохранителей, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
https://ria.ru/20240624/sinagoga-1955012160.html
https://ria.ru/20240624/feor-1955008754.html
махачкала
дербент
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1954939590_108:0:727:464_1920x0_80_0_0_b026b188c05ffdd3aae5d6ab20a44145.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
махачкала, дербент, александр бородай, федерация еврейских общин россии, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Махачкала, Дербент, Александр Бородай, Федерация еврейских общин России, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Раввин оценил состояние свитков Торы в синагоге в Махачкале

Раввин: свитки Торы в синагоге в Махачкале во время теракта не пострадали

© РИА Новости | Перейти в медиабанкНа месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале
На месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
На месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В синагоге в Махачкале, которую подожгли террористы, свитки Торы не пострадали, сообщил РИА Новости раввин Махачкалы Рами Давыдов.
Ранее президент Федерации еврейских общин раввин (ФЕОР) Александр Борода сообщил, что во время терактов в Дербенте и Махачкале пострадали синагоги. В Дербенте пожар почти полностью уничтожил изнутри историческую синагогу, в огне были утеряны свитки Торы.
Пожар в синагоге в Дагестане. Кадр видео очевидца
При теракте в Дербенте в синагоге утрачены хранившиеся свитки Торы
11:55
«
"Слава Богу, свитки Торы не сгорели. Сгорел молельный зал на втором этаже, но свитки были за железной дверью, поэтому уцелели. Какой в целом ущерб, я пока не знаю, не могу сказать", - сказал раввин.
В ФЕОР ранее пояснили, что в случае уничтожения свитка Торы в синагоге для ее восстановления необходимо вручную написать новый. При этом обычно в синагогах хранится не менее трех свитков, которые выносятся на празднике.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 15 правоохранителей, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
Президент Федерации еврейских общин России, член Общественной палаты РФ, генеральный директор Еврейского музея и центра толерантности, раввин Александр Борода - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Глава ФЕОР призвал сплотиться для искоренения зла в мире
11:46
 
МахачкалаДербентАлександр БородайФедерация еврейских общин РоссииВооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала