https://ria.ru/20240624/ravvin-1955046085.html

Раввин оценил состояние свитков Торы в синагоге в Махачкале

Раввин оценил состояние свитков Торы в синагоге в Махачкале - РИА Новости, 24.06.2024

Раввин оценил состояние свитков Торы в синагоге в Махачкале

В синагоге в Махачкале, которую подожгли террористы, свитки Торы не пострадали, сообщил РИА Новости раввин Махачкалы Рами Давыдов. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T13:23

2024-06-24T13:23

2024-06-24T13:23

махачкала

дербент

александр бородай

федерация еврейских общин россии

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1954939590_5:0:830:464_1920x0_80_0_0_a3b6a7f64ce7500b3a97d6af77aca99b.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В синагоге в Махачкале, которую подожгли террористы, свитки Торы не пострадали, сообщил РИА Новости раввин Махачкалы Рами Давыдов. Ранее президент Федерации еврейских общин раввин (ФЕОР) Александр Борода сообщил, что во время терактов в Дербенте и Махачкале пострадали синагоги. В Дербенте пожар почти полностью уничтожил изнутри историческую синагогу, в огне были утеряны свитки Торы. "Слава Богу, свитки Торы не сгорели. Сгорел молельный зал на втором этаже, но свитки были за железной дверью, поэтому уцелели. Какой в целом ущерб, я пока не знаю, не могу сказать", - сказал раввин. В ФЕОР ранее пояснили, что в случае уничтожения свитка Торы в синагоге для ее восстановления необходимо вручную написать новый. При этом обычно в синагогах хранится не менее трех свитков, которые выносятся на празднике. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 15 правоохранителей, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.

https://ria.ru/20240624/sinagoga-1955012160.html

https://ria.ru/20240624/feor-1955008754.html

махачкала

дербент

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

махачкала, дербент, александр бородай, федерация еврейских общин россии, вооруженные нападения в дербенте и махачкале