https://ria.ru/20240624/prilozheniya-1955015593.html
В Госдуму внесли проект о запрете дискриминации российских приложений
В Госдуму внесли проект о запрете дискриминации российских приложений - РИА Новости, 24.06.2024
В Госдуму внесли проект о запрете дискриминации российских приложений
Законопроект о запрете дискриминации приложений российских разработчиков на иностранных магазинах приложений, таких как App Store и Google Play внесен в... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T12:05
2024-06-24T12:05
2024-06-24T12:06
общество
технологии
россия
антон горелкин
андрей луговой
госдума рф
google
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Законопроект о запрете дискриминации приложений российских разработчиков на иностранных магазинах приложений, таких как App Store и Google Play внесен в Госдуму, соответствующий проект размещен в думской электронной базе. Авторами проекта выступили в том числе депутаты Госдумы Антон Горелкин, Андрей Луговой и другие. "Законопроектом запрещается устанавливать условия, приводящие к ограничению или невозможности использования российских приложений и единого магазина приложений, в том числе ограничивающие поиск, обновление приложений, управление их настройками, обеспечение взаимодействия с потребителями, направление им уведомлений, а также ограничивать осуществление потребителями платежей при использовании российских приложений", - сказано в пояснительной записке к проекту. Также проектом предлагается установить, что при продаже телефонов в РФ на них должна быть представлена возможность устанавливать и обновлять приложения через единый магазин приложений (RuStore), а также осуществлять платежи при установке и использовании указанных программ с применением механизмов единого магазина приложений.
https://ria.ru/20240419/wsj-1940992927.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_c1df6fc5a8e4f99521694ecfc26d4696.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, антон горелкин, андрей луговой, госдума рф, google
Общество, Технологии, Россия, Антон Горелкин, Андрей Луговой, Госдума РФ, Google
В Госдуму внесли проект о запрете дискриминации российских приложений
В ГД внесли проект о запрете дискриминации российских приложений в App Store