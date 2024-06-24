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В Госдуму внесли проект о запрете дискриминации российских приложений - РИА Новости, 24.06.2024
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12:05 24.06.2024 (обновлено: 12:06 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/prilozheniya-1955015593.html
В Госдуму внесли проект о запрете дискриминации российских приложений
В Госдуму внесли проект о запрете дискриминации российских приложений - РИА Новости, 24.06.2024
В Госдуму внесли проект о запрете дискриминации российских приложений
Законопроект о запрете дискриминации приложений российских разработчиков на иностранных магазинах приложений, таких как App Store и Google Play внесен в... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T12:05
2024-06-24T12:06
общество
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Законопроект о запрете дискриминации приложений российских разработчиков на иностранных магазинах приложений, таких как App Store и Google Play внесен в Госдуму, соответствующий проект размещен в думской электронной базе. Авторами проекта выступили в том числе депутаты Госдумы Антон Горелкин, Андрей Луговой и другие. "Законопроектом запрещается устанавливать условия, приводящие к ограничению или невозможности использования российских приложений и единого магазина приложений, в том числе ограничивающие поиск, обновление приложений, управление их настройками, обеспечение взаимодействия с потребителями, направление им уведомлений, а также ограничивать осуществление потребителями платежей при использовании российских приложений", - сказано в пояснительной записке к проекту. Также проектом предлагается установить, что при продаже телефонов в РФ на них должна быть представлена возможность устанавливать и обновлять приложения через единый магазин приложений (RuStore), а также осуществлять платежи при установке и использовании указанных программ с применением механизмов единого магазина приложений.
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общество, технологии, россия, антон горелкин, андрей луговой, госдума рф, google
Общество, Технологии, Россия, Антон Горелкин, Андрей Луговой, Госдума РФ, Google
В Госдуму внесли проект о запрете дискриминации российских приложений

В ГД внесли проект о запрете дискриминации российских приложений в App Store

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Законопроект о запрете дискриминации приложений российских разработчиков на иностранных магазинах приложений, таких как App Store и Google Play внесен в Госдуму, соответствующий проект размещен в думской электронной базе.
Авторами проекта выступили в том числе депутаты Госдумы Антон Горелкин, Андрей Луговой и другие.
«
"Законопроектом запрещается устанавливать условия, приводящие к ограничению или невозможности использования российских приложений и единого магазина приложений, в том числе ограничивающие поиск, обновление приложений, управление их настройками, обеспечение взаимодействия с потребителями, направление им уведомлений, а также ограничивать осуществление потребителями платежей при использовании российских приложений", - сказано в пояснительной записке к проекту.
Также проектом предлагается установить, что при продаже телефонов в РФ на них должна быть представлена возможность устанавливать и обновлять приложения через единый магазин приложений (RuStore), а также осуществлять платежи при установке и использовании указанных программ с применением механизмов единого магазина приложений.
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ОбществоТехнологииРоссияАнтон ГорелкинАндрей ЛуговойГосдума РФGoogle
 
 
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