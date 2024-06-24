https://ria.ru/20240624/podzhog-1955113901.html

Житель Петербурга получил 15 лет за поджог военкомата и закладки

Житель Петербурга получил 15 лет за поджог военкомата и закладки - РИА Новости, 24.06.2024

Житель Петербурга получил 15 лет за поджог военкомата и закладки

Житель Петербурга приговорен к 15 годам лишения свободы за поджог военкомата и закладки с наркотиками, сообщает объединённая пресс-служба судов города. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T17:03

2024-06-24T17:03

2024-06-24T17:03

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Житель Петербурга приговорен к 15 годам лишения свободы за поджог военкомата и закладки с наркотиками, сообщает объединённая пресс-служба судов города. "Первый западный окружной военный суд огласил приговор в отношении Александра Новогренко. Военный суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшегося срока лишения свободы - в исправительной колонии строгого режима", - сообщает пресс-служба. Военный суд установил, что 22 сентября 2023 года Новогренко получил от неизвестного предложение в интернете за 100 тысяч рублей совершить поджог здания любого военного комиссариата в Петербурге. Мужчина согласился, после чего ему были высланы инструкции по изготовлению коктейля Молотова. Через пять дней Новогренко бросил зажигательную смесь в сторону входной двери военкомата в Невском районе Петербурга, фасад здания загорелся, и он заснял это на видео и отправил запись незнакомцу из интернета, но денег от него не получил. На следующий день этот же человек предложил Новогренко разложить закладки с наркотиками по Ленобласти и Петербургу. Подсудимый занялся и этим, фиксируя на телефон места закладок. За этими действиями он был задержан сотрудниками полиции. "В судебном заседании подсудимый подтвердил свою причастность к осуществлению поджога военкомата и покушению на сбыт наркотических средств в крупном размере при изложенных выше обстоятельствах, однако отрицал наличие террористических цели и мотивов", - уточнили в пресс-службе. Он признан виновным в совершении теракта и покушении на сбыт наркотиков.

https://ria.ru/20240515/terrorist-1946203557.html

https://ria.ru/20240126/naryshkin-1923550205.html

санкт-петербург

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, санкт-петербург