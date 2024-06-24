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Житель Петербурга получил 15 лет за поджог военкомата и закладки - РИА Новости, 24.06.2024
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17:03 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/podzhog-1955113901.html
Житель Петербурга получил 15 лет за поджог военкомата и закладки
Житель Петербурга получил 15 лет за поджог военкомата и закладки - РИА Новости, 24.06.2024
Житель Петербурга получил 15 лет за поджог военкомата и закладки
Житель Петербурга приговорен к 15 годам лишения свободы за поджог военкомата и закладки с наркотиками, сообщает объединённая пресс-служба судов города. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T17:03
2024-06-24T17:03
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Житель Петербурга приговорен к 15 годам лишения свободы за поджог военкомата и закладки с наркотиками, сообщает объединённая пресс-служба судов города. "Первый западный окружной военный суд огласил приговор в отношении Александра Новогренко. Военный суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшегося срока лишения свободы - в исправительной колонии строгого режима", - сообщает пресс-служба. Военный суд установил, что 22 сентября 2023 года Новогренко получил от неизвестного предложение в интернете за 100 тысяч рублей совершить поджог здания любого военного комиссариата в Петербурге. Мужчина согласился, после чего ему были высланы инструкции по изготовлению коктейля Молотова. Через пять дней Новогренко бросил зажигательную смесь в сторону входной двери военкомата в Невском районе Петербурга, фасад здания загорелся, и он заснял это на видео и отправил запись незнакомцу из интернета, но денег от него не получил. На следующий день этот же человек предложил Новогренко разложить закладки с наркотиками по Ленобласти и Петербургу. Подсудимый занялся и этим, фиксируя на телефон места закладок. За этими действиями он был задержан сотрудниками полиции. "В судебном заседании подсудимый подтвердил свою причастность к осуществлению поджога военкомата и покушению на сбыт наркотических средств в крупном размере при изложенных выше обстоятельствах, однако отрицал наличие террористических цели и мотивов", - уточнили в пресс-службе. Он признан виновным в совершении теракта и покушении на сбыт наркотиков.
https://ria.ru/20240515/terrorist-1946203557.html
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
Житель Петербурга получил 15 лет за поджог военкомата и закладки

Суд приговорил петербуржца Новогренко к 15 годам за поджог военкомата и закладки

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Житель Петербурга приговорен к 15 годам лишения свободы за поджог военкомата и закладки с наркотиками, сообщает объединённая пресс-служба судов города.
"Первый западный окружной военный суд огласил приговор в отношении Александра Новогренко. Военный суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшегося срока лишения свободы - в исправительной колонии строгого режима", - сообщает пресс-служба.
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Военный суд установил, что 22 сентября 2023 года Новогренко получил от неизвестного предложение в интернете за 100 тысяч рублей совершить поджог здания любого военного комиссариата в Петербурге. Мужчина согласился, после чего ему были высланы инструкции по изготовлению коктейля Молотова. Через пять дней Новогренко бросил зажигательную смесь в сторону входной двери военкомата в Невском районе Петербурга, фасад здания загорелся, и он заснял это на видео и отправил запись незнакомцу из интернета, но денег от него не получил.
На следующий день этот же человек предложил Новогренко разложить закладки с наркотиками по Ленобласти и Петербургу. Подсудимый занялся и этим, фиксируя на телефон места закладок. За этими действиями он был задержан сотрудниками полиции.
"В судебном заседании подсудимый подтвердил свою причастность к осуществлению поджога военкомата и покушению на сбыт наркотических средств в крупном размере при изложенных выше обстоятельствах, однако отрицал наличие террористических цели и мотивов", - уточнили в пресс-службе. Он признан виновным в совершении теракта и покушении на сбыт наркотиков.
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