https://ria.ru/20240624/peterburg-1954938568.html

Беглов выразил готовность оказать помощь в связи с терактами в Дагестане

Беглов выразил готовность оказать помощь в связи с терактами в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024

Беглов выразил готовность оказать помощь в связи с терактами в Дагестане

Санкт-Петербург готов оказать помощь в связи с терактами в Дагестане, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T01:05

2024-06-24T01:05

2024-06-24T01:05

санкт-петербург

россия

махачкала

александр беглов

русская православная церковь

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

происшествия

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Санкт-Петербург готов оказать помощь в связи с терактами в Дагестане, сообщил губернатор города Александр Беглов. "Приношу глубокие соболезнования семьям погибших в Дагестане. Скорейшего выздоровления пострадавшим. Петербург готов оказать необходимую помощь", - написал он в Telegram-канале. Беглов заявил, что враги предприняли очередную попытку дестабилизировать ситуацию в России. По его мнению, цель террористов – разобщить российское общество. "Если мы не поддадимся на попытки посеять рознь между народами – значит наши враги не достигли цели", - добавил губернатор. Кроме того, Беглов попросил жителей Санкт-Петербурга доверять только официальным источникам информации и не читать "сомнительные каналы, которые искажают информацию, моделируют дискуссию, уводя в выгодную для врагов риторику". В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД региона РИА Новости сообщали, что погибли шесть правоохранителей. По последним данным ведомства, в Махачкале ранения получили 13 полицейских и трое гражданских. В Дагестане введен правовой режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240624/soboleznovaniya-1954935855.html

https://ria.ru/20240624/melikov-1954937308.html

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санкт-петербург, россия, махачкала, александр беглов, русская православная церковь, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, происшествия