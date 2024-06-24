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Беглов выразил готовность оказать помощь в связи с терактами в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024
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01:05 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/peterburg-1954938568.html
Беглов выразил готовность оказать помощь в связи с терактами в Дагестане
Беглов выразил готовность оказать помощь в связи с терактами в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024
Беглов выразил готовность оказать помощь в связи с терактами в Дагестане
Санкт-Петербург готов оказать помощь в связи с терактами в Дагестане, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T01:05
2024-06-24T01:05
санкт-петербург
россия
махачкала
александр беглов
русская православная церковь
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
происшествия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Санкт-Петербург готов оказать помощь в связи с терактами в Дагестане, сообщил губернатор города Александр Беглов. "Приношу глубокие соболезнования семьям погибших в Дагестане. Скорейшего выздоровления пострадавшим. Петербург готов оказать необходимую помощь", - написал он в Telegram-канале. Беглов заявил, что враги предприняли очередную попытку дестабилизировать ситуацию в России. По его мнению, цель террористов – разобщить российское общество. "Если мы не поддадимся на попытки посеять рознь между народами – значит наши враги не достигли цели", - добавил губернатор. Кроме того, Беглов попросил жителей Санкт-Петербурга доверять только официальным источникам информации и не читать "сомнительные каналы, которые искажают информацию, моделируют дискуссию, уводя в выгодную для врагов риторику". В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД региона РИА Новости сообщали, что погибли шесть правоохранителей. По последним данным ведомства, в Махачкале ранения получили 13 полицейских и трое гражданских. В Дагестане введен правовой режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240624/soboleznovaniya-1954935855.html
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санкт-петербург, россия, махачкала, александр беглов, русская православная церковь, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, происшествия
Санкт-Петербург, Россия, Махачкала, Александр Беглов, Русская православная церковь, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Происшествия
Беглов выразил готовность оказать помощь в связи с терактами в Дагестане

Беглов: Петербург готов оказать помощь в связи с терактами в Дагестане

© Фото очевидцаНа месте перестрелки в Дербенте, Дагестан
На месте перестрелки в Дербенте, Дагестан
© Фото очевидца
На месте перестрелки в Дербенте, Дагестан. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Санкт-Петербург готов оказать помощь в связи с терактами в Дагестане, сообщил губернатор города Александр Беглов.
«
"Приношу глубокие соболезнования семьям погибших в Дагестане. Скорейшего выздоровления пострадавшим. Петербург готов оказать необходимую помощь", - написал он в Telegram-канале.
Патриарх Кирилл - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Патриарх Кирилл принес соболезнования из-за терактов в Дербенте и Махачкале
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Беглов заявил, что враги предприняли очередную попытку дестабилизировать ситуацию в России. По его мнению, цель террористов – разобщить российское общество.
"Если мы не поддадимся на попытки посеять рознь между народами – значит наши враги не достигли цели", - добавил губернатор.
Кроме того, Беглов попросил жителей Санкт-Петербурга доверять только официальным источникам информации и не читать "сомнительные каналы, которые искажают информацию, моделируют дискуссию, уводя в выгодную для врагов риторику".
В воскресенье в Дербенте и Махачкале совершены вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете РФ. СУСК РФ по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "теракт". В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. В МВД региона РИА Новости сообщали, что погибли шесть правоохранителей. По последним данным ведомства, в Махачкале ранения получили 13 полицейских и трое гражданских.
В Дагестане введен правовой режим контртеррористической операции.
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
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Санкт-ПетербургРоссияМахачкалаАлександр БегловРусская православная церковьВооруженные нападения в Дербенте и МахачкалеПроисшествия
 
 
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