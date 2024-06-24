https://ria.ru/20240624/patriot-1955162131.html

Испания передала Украине ракеты Patriot, сообщили СМИ

Испания передала Украине ракеты Patriot, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.06.2024

Испания передала Украине ракеты Patriot, сообщили СМИ

Правительство Испании доставило 21 июня вторую партию зенитных ракет Patriot на Украину, сообщило в понедельник новостное агентство EFE с ссылкой на... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T19:39

2024-06-24T19:39

2024-06-24T19:39

в мире

украина

испания

вооруженные силы украины

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

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МАДРИД, 24 июн - РИА Новости. Правительство Испании доставило 21 июня вторую партию зенитных ракет Patriot на Украину, сообщило в понедельник новостное агентство EFE с ссылкой на правительственные источники. "Поставку, помимо Patriot, включает вторую партию боевых танков Leopard, различные типы боеприпасов, системы борьбы с беспилотниками, оптико-электронные системы наблюдения и слежения, а также турели с дистанционным вооружением", - пишет издание. В конце мая Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес подписали в Мадриде двустороннее соглашение о безопасности. Этот договор включает в себя, в частности, военную и гражданскую помощь, восстановление территории страны и ее разминирование. Согласно соглашению, Испания выделит Украине рекордный по объему пакет военной помощи на сумму около 1 миллиарда евро в 2024 году. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, испания, вооруженные силы украины, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )