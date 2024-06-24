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Испания передала Украине ракеты Patriot, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.06.2024
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19:39 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/patriot-1955162131.html
Испания передала Украине ракеты Patriot, сообщили СМИ
Испания передала Украине ракеты Patriot, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.06.2024
Испания передала Украине ракеты Patriot, сообщили СМИ
Правительство Испании доставило 21 июня вторую партию зенитных ракет Patriot на Украину, сообщило в понедельник новостное агентство EFE с ссылкой на... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T19:39
2024-06-24T19:39
в мире
украина
испания
вооруженные силы украины
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
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МАДРИД, 24 июн - РИА Новости. Правительство Испании доставило 21 июня вторую партию зенитных ракет Patriot на Украину, сообщило в понедельник новостное агентство EFE с ссылкой на правительственные источники. "Поставку, помимо Patriot, включает вторую партию боевых танков Leopard, различные типы боеприпасов, системы борьбы с беспилотниками, оптико-электронные системы наблюдения и слежения, а также турели с дистанционным вооружением", - пишет издание. В конце мая Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес подписали в Мадриде двустороннее соглашение о безопасности. Этот договор включает в себя, в частности, военную и гражданскую помощь, восстановление территории страны и ее разминирование. Согласно соглашению, Испания выделит Украине рекордный по объему пакет военной помощи на сумму около 1 миллиарда евро в 2024 году. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
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в мире, украина, испания, вооруженные силы украины, пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
В мире, Украина, Испания, Вооруженные силы Украины, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
Испания передала Украине ракеты Patriot, сообщили СМИ

EFE: Испания доставила на Украину вторую партию зенитных ракет Patriot

© AP Photo / Czarek SokolowskiЗенитный ракетный комплекс Patriot
Зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Зенитный ракетный комплекс Patriot . Архивное фото
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МАДРИД, 24 июн - РИА Новости. Правительство Испании доставило 21 июня вторую партию зенитных ракет Patriot на Украину, сообщило в понедельник новостное агентство EFE с ссылкой на правительственные источники.
"Поставку, помимо Patriot, включает вторую партию боевых танков Leopard, различные типы боеприпасов, системы борьбы с беспилотниками, оптико-электронные системы наблюдения и слежения, а также турели с дистанционным вооружением", - пишет издание.
В конце мая Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес подписали в Мадриде двустороннее соглашение о безопасности. Этот договор включает в себя, в частности, военную и гражданскую помощь, восстановление территории страны и ее разминирование. Согласно соглашению, Испания выделит Украине рекордный по объему пакет военной помощи на сумму около 1 миллиарда евро в 2024 году.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
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В миреУкраинаИспанияВооруженные силы УкраиныПэтриот (зенитный ракетный комплекс )
 
 
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