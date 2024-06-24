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На церемонии "Золотой маски" почтили память погибших в Крыму и Дагестане
На церемонии "Золотой маски" почтили память погибших в Крыму и Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024
На церемонии "Золотой маски" почтили память погибших в Крыму и Дагестане
Участники и гости церемонии награждения Национальной театральной премии "Золотая маска" почтили память погибших при ракетной атаке в Крыму и теракте в... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T23:08
2024-06-24T23:08
2024-06-24T23:09
культура
севастополь
республика крым
дербент
евгений вахтангов
игорь петренко
обстрел севастополя ракетами atacms
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Участники и гости церемонии награждения Национальной театральной премии "Золотая маска" почтили память погибших при ракетной атаке в Крыму и теракте в Дагестане, передает корреспондент РИА Новости. Церемония награждения проходит в понедельник на исторической сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. "Мне кажется, эта номинация дает нам повод для того, чтобы быть нам всем сопричастным к тому, что происходит в нашей стране. Давайте немножко помолчим, потому что в этот день сегодня объявлен траур у нас в Дагестане и в Севастополе. И мы просто не имеем право испытывать радость в тот момент, когда столько боли вокруг. Но такие времена, что делать", - сказал член жюри, актер Игорь Петренко на церемонии. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а число пострадавших выросло до 46. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
https://ria.ru/20240624/premiya-1954599685.html
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
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севастополь, республика крым, дербент, евгений вахтангов, игорь петренко, обстрел севастополя ракетами atacms, происшествия
Культура, Севастополь, Республика Крым, Дербент, Евгений Вахтангов, Игорь Петренко, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Происшествия
На церемонии "Золотой маски" почтили память погибших в Крыму и Дагестане
Участники премии "Золотая маска" почтили память погибших в Крыму и Дагестане
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Участники и гости церемонии награждения Национальной театральной премии "Золотая маска" почтили память погибших при ракетной атаке в Крыму и теракте в Дагестане, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония награждения проходит в понедельник на исторической сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.
"Мне кажется, эта номинация дает нам повод для того, чтобы быть нам всем сопричастным к тому, что происходит в нашей стране. Давайте немножко помолчим, потому что в этот день сегодня объявлен траур у нас в Дагестане и в Севастополе. И мы просто не имеем право испытывать радость в тот момент, когда столько боли вокруг. Но такие времена, что делать", - сказал член жюри, актер Игорь Петренко на церемонии.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а число пострадавших выросло до 46. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.