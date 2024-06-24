https://ria.ru/20240624/pamyat-1955192275.html

На церемонии "Золотой маски" почтили память погибших в Крыму и Дагестане

На церемонии "Золотой маски" почтили память погибших в Крыму и Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024

На церемонии "Золотой маски" почтили память погибших в Крыму и Дагестане

Участники и гости церемонии награждения Национальной театральной премии "Золотая маска" почтили память погибших при ракетной атаке в Крыму и теракте в... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T23:08

2024-06-24T23:08

2024-06-24T23:09

культура

севастополь

республика крым

дербент

евгений вахтангов

игорь петренко

обстрел севастополя ракетами atacms

происшествия

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Участники и гости церемонии награждения Национальной театральной премии "Золотая маска" почтили память погибших при ракетной атаке в Крыму и теракте в Дагестане, передает корреспондент РИА Новости. Церемония награждения проходит в понедельник на исторической сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. "Мне кажется, эта номинация дает нам повод для того, чтобы быть нам всем сопричастным к тому, что происходит в нашей стране. Давайте немножко помолчим, потому что в этот день сегодня объявлен траур у нас в Дагестане и в Севастополе. И мы просто не имеем право испытывать радость в тот момент, когда столько боли вокруг. Но такие времена, что делать", - сказал член жюри, актер Игорь Петренко на церемонии. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а число пострадавших выросло до 46. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.

https://ria.ru/20240624/premiya-1954599685.html

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

севастополь

республика крым

дербент

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севастополь, республика крым, дербент, евгений вахтангов, игорь петренко, обстрел севастополя ракетами atacms, происшествия