Рейтинг@Mail.ru
На церемонии "Золотой маски" почтили память погибших в Крыму и Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
23:08 24.06.2024 (обновлено: 23:09 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/pamyat-1955192275.html
На церемонии "Золотой маски" почтили память погибших в Крыму и Дагестане
На церемонии "Золотой маски" почтили память погибших в Крыму и Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024
На церемонии "Золотой маски" почтили память погибших в Крыму и Дагестане
Участники и гости церемонии награждения Национальной театральной премии "Золотая маска" почтили память погибших при ракетной атаке в Крыму и теракте в... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T23:08
2024-06-24T23:09
культура
севастополь
республика крым
дербент
евгений вахтангов
игорь петренко
обстрел севастополя ракетами atacms
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955192081_0:281:3141:2048_1920x0_80_0_0_6a89c12ebc3880de9066215d4978e87f.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Участники и гости церемонии награждения Национальной театральной премии "Золотая маска" почтили память погибших при ракетной атаке в Крыму и теракте в Дагестане, передает корреспондент РИА Новости. Церемония награждения проходит в понедельник на исторической сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. "Мне кажется, эта номинация дает нам повод для того, чтобы быть нам всем сопричастным к тому, что происходит в нашей стране. Давайте немножко помолчим, потому что в этот день сегодня объявлен траур у нас в Дагестане и в Севастополе. И мы просто не имеем право испытывать радость в тот момент, когда столько боли вокруг. Но такие времена, что делать", - сказал член жюри, актер Игорь Петренко на церемонии. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а число пострадавших выросло до 46. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
https://ria.ru/20240624/premiya-1954599685.html
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
севастополь
республика крым
дербент
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955192081_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_3a67ec09d08aa9784641d32bd0b3936d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, республика крым, дербент, евгений вахтангов, игорь петренко, обстрел севастополя ракетами atacms, происшествия
Культура, Севастополь, Республика Крым, Дербент, Евгений Вахтангов, Игорь Петренко, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Происшествия
На церемонии "Золотой маски" почтили память погибших в Крыму и Дагестане

Участники премии "Золотая маска" почтили память погибших в Крыму и Дагестане

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВручение премии "Золотая маска"
Вручение премии Золотая маска - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Вручение премии "Золотая маска"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Участники и гости церемонии награждения Национальной театральной премии "Золотая маска" почтили память погибших при ракетной атаке в Крыму и теракте в Дагестане, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония награждения проходит в понедельник на исторической сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.
Награда Золотая Маска - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Театральная премия "Золотая маска"
Вчера, 02:07
"Мне кажется, эта номинация дает нам повод для того, чтобы быть нам всем сопричастным к тому, что происходит в нашей стране. Давайте немножко помолчим, потому что в этот день сегодня объявлен траур у нас в Дагестане и в Севастополе. И мы просто не имеем право испытывать радость в тот момент, когда столько боли вокруг. Но такие времена, что делать", - сказал член жюри, актер Игорь Петренко на церемонии.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а число пострадавших выросло до 46. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
Ответом за Севастополь станет наша победа
23 июня, 21:16
 
КультураСевастопольРеспублика КрымДербентЕвгений ВахтанговИгорь ПетренкоОбстрел Севастополя ракетами ATACMSПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала