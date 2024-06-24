https://ria.ru/20240624/otsenki-1955151027.html

В школах могут ввести оценки за поведение

В школах могут ввести оценки за поведение - РИА Новости, 24.06.2024

В школах могут ввести оценки за поведение

Министерство просвещения РФ не против введения в школы оценок за поведение, но нужно определить критерии их выставления, заявил министр просвещения РФ Сергей... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T18:58

2024-06-24T18:58

2024-06-24T18:58

общество

россия

сергей кравцов

валерий фадеев

образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948841046_0:15:3028:1718_1920x0_80_0_0_067cfac13651bdf71c24f252b2440e40.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Министерство просвещения РФ не против введения в школы оценок за поведение, но нужно определить критерии их выставления, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Глава СПЧ Валерий Фадеев в ходе расширенного заседания рабочей группы по образованию СПЧ предложил вернуть в школы оценки за поведение. "Мы в целом не против введения в том числе оценки за поведение… Критерии этой оценки, кто будет выставлять - учитель, педагогический состав, какие последствия от этой оценки - мы должны понимать", - сказал Кравцов на заседании.

https://ria.ru/20240622/zakon-1954746091.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, сергей кравцов, валерий фадеев, образование