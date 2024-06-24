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В школах могут ввести оценки за поведение - РИА Новости, 24.06.2024
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18:58 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/otsenki-1955151027.html
В школах могут ввести оценки за поведение
В школах могут ввести оценки за поведение - РИА Новости, 24.06.2024
В школах могут ввести оценки за поведение
Министерство просвещения РФ не против введения в школы оценок за поведение, но нужно определить критерии их выставления, заявил министр просвещения РФ Сергей... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T18:58
2024-06-24T18:58
общество
россия
сергей кравцов
валерий фадеев
образование
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Министерство просвещения РФ не против введения в школы оценок за поведение, но нужно определить критерии их выставления, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Глава СПЧ Валерий Фадеев в ходе расширенного заседания рабочей группы по образованию СПЧ предложил вернуть в школы оценки за поведение. "Мы в целом не против введения в том числе оценки за поведение… Критерии этой оценки, кто будет выставлять - учитель, педагогический состав, какие последствия от этой оценки - мы должны понимать", - сказал Кравцов на заседании.
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общество, россия, сергей кравцов, валерий фадеев, образование
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Валерий Фадеев, Образование
В школах могут ввести оценки за поведение

Кравцов: Минпросвещения не исключает введения в школах оценок за поведение

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкШкольники
Школьники - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Министерство просвещения РФ не против введения в школы оценок за поведение, но нужно определить критерии их выставления, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Глава СПЧ Валерий Фадеев в ходе расширенного заседания рабочей группы по образованию СПЧ предложил вернуть в школы оценки за поведение.
"Мы в целом не против введения в том числе оценки за поведение… Критерии этой оценки, кто будет выставлять - учитель, педагогический состав, какие последствия от этой оценки - мы должны понимать", - сказал Кравцов на заседании.
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ОбществоРоссияСергей КравцовВалерий ФадеевОбразование
 
 
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