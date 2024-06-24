https://ria.ru/20240624/otsenki-1955151027.html
В школах могут ввести оценки за поведение
В школах могут ввести оценки за поведение - РИА Новости, 24.06.2024
В школах могут ввести оценки за поведение
Министерство просвещения РФ не против введения в школы оценок за поведение, но нужно определить критерии их выставления, заявил министр просвещения РФ Сергей... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T18:58
2024-06-24T18:58
2024-06-24T18:58
общество
россия
сергей кравцов
валерий фадеев
образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948841046_0:15:3028:1718_1920x0_80_0_0_067cfac13651bdf71c24f252b2440e40.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Министерство просвещения РФ не против введения в школы оценок за поведение, но нужно определить критерии их выставления, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Глава СПЧ Валерий Фадеев в ходе расширенного заседания рабочей группы по образованию СПЧ предложил вернуть в школы оценки за поведение. "Мы в целом не против введения в том числе оценки за поведение… Критерии этой оценки, кто будет выставлять - учитель, педагогический состав, какие последствия от этой оценки - мы должны понимать", - сказал Кравцов на заседании.
https://ria.ru/20240622/zakon-1954746091.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948841046_150:0:2879:2047_1920x0_80_0_0_835b2a88204e755e386f9a5f1b63edc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей кравцов, валерий фадеев, образование
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Валерий Фадеев, Образование
В школах могут ввести оценки за поведение
Кравцов: Минпросвещения не исключает введения в школах оценок за поведение