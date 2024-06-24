Рейтинг@Mail.ru
Многоквартирные дома Ульяновской области подготовят к отопительному сезону - РИА Новости, 24.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ульяновская область
Ульяновская область
 
17:30 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/otoplenie-1955121300.html
Многоквартирные дома Ульяновской области подготовят к отопительному сезону
Многоквартирные дома Ульяновской области подготовят к отопительному сезону - РИА Новости, 24.06.2024
Многоквартирные дома Ульяновской области подготовят к отопительному сезону
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил обеспечить полную техническую готовность многоквартирных домов к началу отопительного сезона, а также... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T17:30
2024-06-24T17:30
ульяновская область
ульяновск
димитровград
жкх
алексей русских
александр карлин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0e/1857755524_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fc5d267a71ff66d3680c1aae48fc4497.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил обеспечить полную техническую готовность многоквартирных домов к началу отопительного сезона, а также провести качественное техобслуживание и проверку отопительного оборудования в регионе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. В понедельник в Ульяновской области на заседании штаба по комплексному развитию региона обсудили ход подготовки жилищного фонда управляющими компаниями к предстоящему отопительному сезону. "Своевременное начало отопительного сезона – важная задача, готовиться к которой мы начали еще весной. Сейчас важно качественно провести техобслуживание и проверку отопительного оборудования. За эти работы отвечают управляющие организации, которые должны четко и в срок исполнять взятые на себя обязательства. Ключевое внимание нужно уделить многоквартирным домам, где управляющие компании были лишены лицензий, такие дома не должны быть брошены на произвол судьба", - сказал Русских, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что руководители муниципальных образований должны обеспечить их полную техническую готовность к началу отопительного сезона. Губернатор попросил всех глав муниципалитетов взять эти вопросы на личный контроль, завершить все начатые работы по ремонту проблемных участков, а также своевременно начать все запланированные мероприятия. Главный жилищный инспектор области Александр Карлин доложил, что с 14 июня проводится мониторинг управляющих организаций по подготовке жилищного фонда. На сегодняшний день фонд в регионе готов к предстоящей зиме на 32%. В ходе выездов инспекторы Агентства государственного строительного и жилищного надзора проверяют соблюдение графика промывки и опрессовки многоквартирных домов, утепление контура дома и многое другое. Он добавил, что мониторинг продолжится, в Ульяновске и Димитровграде контрольные мероприятия будут проходить до конца лета.
https://ria.ru/20240524/fok-1948082415.html
https://ria.ru/20240517/poezd-1946698073.html
ульяновск
димитровград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0e/1857755524_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f1b7c8762f6d1339b629b68a90d415d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ульяновск, димитровград, жкх, алексей русских, александр карлин
Ульяновская область, Ульяновск, Димитровград, ЖКХ, Алексей Русских, Александр Карлин

Многоквартирные дома Ульяновской области подготовят к отопительному сезону

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкОтопление
Отопление - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Отопление
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил обеспечить полную техническую готовность многоквартирных домов к началу отопительного сезона, а также провести качественное техобслуживание и проверку отопительного оборудования в регионе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
В понедельник в Ульяновской области на заседании штаба по комплексному развитию региона обсудили ход подготовки жилищного фонда управляющими компаниями к предстоящему отопительному сезону.
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских во время проекта по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
В Ульяновском институте гражданской авиации построят ФОК
24 мая, 11:47
"Своевременное начало отопительного сезона – важная задача, готовиться к которой мы начали еще весной. Сейчас важно качественно провести техобслуживание и проверку отопительного оборудования. За эти работы отвечают управляющие организации, которые должны четко и в срок исполнять взятые на себя обязательства. Ключевое внимание нужно уделить многоквартирным домам, где управляющие компании были лишены лицензий, такие дома не должны быть брошены на произвол судьба", - сказал Русских, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что руководители муниципальных образований должны обеспечить их полную техническую готовность к началу отопительного сезона.
Губернатор попросил всех глав муниципалитетов взять эти вопросы на личный контроль, завершить все начатые работы по ремонту проблемных участков, а также своевременно начать все запланированные мероприятия.
Инженеры проверяют транспортный поезд - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Первый экспортный поезд из Ульяновской области отправился в Китай
17 мая, 15:36
Главный жилищный инспектор области Александр Карлин доложил, что с 14 июня проводится мониторинг управляющих организаций по подготовке жилищного фонда. На сегодняшний день фонд в регионе готов к предстоящей зиме на 32%. В ходе выездов инспекторы Агентства государственного строительного и жилищного надзора проверяют соблюдение графика промывки и опрессовки многоквартирных домов, утепление контура дома и многое другое.
Он добавил, что мониторинг продолжится, в Ульяновске и Димитровграде контрольные мероприятия будут проходить до конца лета.
 
Ульяновская областьУльяновскДимитровградЖКХАлексей РусскихАлександр Карлин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала