https://ria.ru/20240624/otoplenie-1955121300.html

Многоквартирные дома Ульяновской области подготовят к отопительному сезону

Многоквартирные дома Ульяновской области подготовят к отопительному сезону - РИА Новости, 24.06.2024

Многоквартирные дома Ульяновской области подготовят к отопительному сезону

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил обеспечить полную техническую готовность многоквартирных домов к началу отопительного сезона, а также... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T17:30

2024-06-24T17:30

2024-06-24T17:30

ульяновская область

ульяновск

димитровград

жкх

алексей русских

александр карлин

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил обеспечить полную техническую готовность многоквартирных домов к началу отопительного сезона, а также провести качественное техобслуживание и проверку отопительного оборудования в регионе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. В понедельник в Ульяновской области на заседании штаба по комплексному развитию региона обсудили ход подготовки жилищного фонда управляющими компаниями к предстоящему отопительному сезону. "Своевременное начало отопительного сезона – важная задача, готовиться к которой мы начали еще весной. Сейчас важно качественно провести техобслуживание и проверку отопительного оборудования. За эти работы отвечают управляющие организации, которые должны четко и в срок исполнять взятые на себя обязательства. Ключевое внимание нужно уделить многоквартирным домам, где управляющие компании были лишены лицензий, такие дома не должны быть брошены на произвол судьба", - сказал Русских, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что руководители муниципальных образований должны обеспечить их полную техническую готовность к началу отопительного сезона. Губернатор попросил всех глав муниципалитетов взять эти вопросы на личный контроль, завершить все начатые работы по ремонту проблемных участков, а также своевременно начать все запланированные мероприятия. Главный жилищный инспектор области Александр Карлин доложил, что с 14 июня проводится мониторинг управляющих организаций по подготовке жилищного фонда. На сегодняшний день фонд в регионе готов к предстоящей зиме на 32%. В ходе выездов инспекторы Агентства государственного строительного и жилищного надзора проверяют соблюдение графика промывки и опрессовки многоквартирных домов, утепление контура дома и многое другое. Он добавил, что мониторинг продолжится, в Ульяновске и Димитровграде контрольные мероприятия будут проходить до конца лета.

https://ria.ru/20240524/fok-1948082415.html

https://ria.ru/20240517/poezd-1946698073.html

ульяновск

димитровград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ульяновск, димитровград, жкх, алексей русских, александр карлин