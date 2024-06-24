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Мишустин поручил рассмотреть идеи сенаторов в сфере обращения с отходами
Мишустин поручил рассмотреть идеи сенаторов в сфере обращения с отходами - РИА Новости, 24.06.2024
Мишустин поручил рассмотреть идеи сенаторов в сфере обращения с отходами
Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко рассмотреть все предложения сенаторов в сфере обращения с твердыми коммунальными РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T18:48
2024-06-24T18:48
2024-06-24T18:48
россия
михаил мишустин
дмитрий чернышенко
валентина матвиенко
совет федерации рф
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
технологии
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко рассмотреть все предложения сенаторов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Премьер в понедельник встретился с членами Совета палаты Совета Федерации. Спикер СФ Валентина Матвиенко в беседе обратила внимание на проблему обращения с ТКО. Мишустин упомянул, что правительство постоянно работает над этими вопросами. По его словам, с 2019 года было введено в эксплуатацию 250 объектов по обращению с ТКО, ликвидировано около 80 свалок вне городов и 128 свалок в городской черте, также была усилена административная ответственность за нарушение законодательства в этой сфере. "По поручению правительства, Росприроднадзором, Роспотребнадзором планируется проведение одновременных проверок объектов обращения с ТКО. Здесь, Дмитрий Николаевич, я просил бы вас рассмотреть все предложения, которые Валентина Ивановна, я надеюсь, нам передаст, и посмотреть вообще мониторинг ситуации в стране, что с этим происходит", - обратился Мишустин к вице-премьеру. Он подчеркнул, что необходимо учесть мнение граждан о качестве работы по обращению с отходами. Глава кабмина также выразил готовность поддержать предложения сенаторов по введению в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов федеральной собственности в регионах.
https://ria.ru/20240126/tko-1923656081.html
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россия, михаил мишустин, дмитрий чернышенко, валентина матвиенко, совет федерации рф, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), технологии
Россия, Михаил Мишустин, Дмитрий Чернышенко, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Технологии
Мишустин поручил рассмотреть идеи сенаторов в сфере обращения с отходами
Мишустин поручил Чернышенко оценить идеи сенаторов в сфере обращения с отходами