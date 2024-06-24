https://ria.ru/20240624/olimpiada-1954982683.html

Стали известны итоги всероссийской олимпиады школьников

Стали известны итоги всероссийской олимпиады школьников - РИА Новости, 24.06.2024

Стали известны итоги всероссийской олимпиады школьников

Победителями и призерами всероссийской олимпиады школьников 2023/24 учебного года стали 3099 школьников из 79 регионов России, сообщили в Минпросвещения РФ. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T10:05

2024-06-24T10:05

2024-06-24T10:35

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Победителями и призерами всероссийской олимпиады школьников 2023/24 учебного года стали 3099 школьников из 79 регионов России, сообщили в Минпросвещения РФ. "Подведены итоги проведения всероссийской олимпиады школьников 2023/24 учебного года. Победителями и призерами финала соревнования стали 3099 школьников из 79 субъектов Российской Федерации", - говорится в сообщении. Школьники, которые получили дипломы победителей и призеров по 24 общеобразовательным предметам, смогут воспользоваться льготами при поступлении в российские вузы, а также получить специальные денежные поощрения. "Свыше 7,8 миллиона ребят из всех регионов приняли участие во всероссийской олимпиаде школьников в этом учебном году. Многие из них продолжат углубленно изучать предметы школьной программы", - отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Всероссийская олимпиада школьников является самым масштабным интеллектуальным состязанием в России, организатором которого выступает министерство просвещения РФ.

https://ria.ru/20240609/fizika-1951756268.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, сергей кравцов, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование