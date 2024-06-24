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Стали известны итоги всероссийской олимпиады школьников - РИА Новости, 24.06.2024
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10:05 24.06.2024 (обновлено: 10:35 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/olimpiada-1954982683.html
Стали известны итоги всероссийской олимпиады школьников
Стали известны итоги всероссийской олимпиады школьников - РИА Новости, 24.06.2024
Стали известны итоги всероссийской олимпиады школьников
Победителями и призерами всероссийской олимпиады школьников 2023/24 учебного года стали 3099 школьников из 79 регионов России, сообщили в Минпросвещения РФ. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T10:05
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Победителями и призерами всероссийской олимпиады школьников 2023/24 учебного года стали 3099 школьников из 79 регионов России, сообщили в Минпросвещения РФ. "Подведены итоги проведения всероссийской олимпиады школьников 2023/24 учебного года. Победителями и призерами финала соревнования стали 3099 школьников из 79 субъектов Российской Федерации", - говорится в сообщении. Школьники, которые получили дипломы победителей и призеров по 24 общеобразовательным предметам, смогут воспользоваться льготами при поступлении в российские вузы, а также получить специальные денежные поощрения. "Свыше 7,8 миллиона ребят из всех регионов приняли участие во всероссийской олимпиаде школьников в этом учебном году. Многие из них продолжат углубленно изучать предметы школьной программы", - отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Всероссийская олимпиада школьников является самым масштабным интеллектуальным состязанием в России, организатором которого выступает министерство просвещения РФ.
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общество, россия, сергей кравцов, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Стали известны итоги всероссийской олимпиады школьников

Победителями олимпиады школьников 2023/24 учебного года стали 3099 школьников

© iStock.com / skynesherШкольники выполняют задание
Школьники выполняют задание - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© iStock.com / skynesher
Школьники выполняют задание. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Победителями и призерами всероссийской олимпиады школьников 2023/24 учебного года стали 3099 школьников из 79 регионов России, сообщили в Минпросвещения РФ.
"Подведены итоги проведения всероссийской олимпиады школьников 2023/24 учебного года. Победителями и призерами финала соревнования стали 3099 школьников из 79 субъектов Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Школьники, которые получили дипломы победителей и призеров по 24 общеобразовательным предметам, смогут воспользоваться льготами при поступлении в российские вузы, а также получить специальные денежные поощрения.
«
"Свыше 7,8 миллиона ребят из всех регионов приняли участие во всероссийской олимпиаде школьников в этом учебном году. Многие из них продолжат углубленно изучать предметы школьной программы", - отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Всероссийская олимпиада школьников является самым масштабным интеллектуальным состязанием в России, организатором которого выступает министерство просвещения РФ.
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