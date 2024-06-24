https://ria.ru/20240624/odkb-1955083011.html

Генсек ОДКБ осудил ракетную атаку на Севастополь

Генсек ОДКБ осудил ракетную атаку на Севастополь - РИА Новости, 24.06.2024

Генсек ОДКБ осудил ракетную атаку на Севастополь

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов осудил ракетную атаку на Севастополь и теракты в Дагестане. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T15:30

2024-06-24T15:30

2024-06-24T15:30

севастополь

одкб

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

обстрел севастополя ракетами atacms

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов осудил ракетную атаку на Севастополь и теракты в Дагестане. "Уважаемый Михаил Владимирович, секретариат Организации Договора о коллективной безопасности с чувством глубокой боли воспринял известия о трагических событиях в Севастополе. Позвольте выразить вам и жителям города Севастополя глубокие соболезнования в связи с гибелью мирных граждан в результате ракетной атаки. Организация разделяет горе невосполнимой утраты. Мы решительно осуждаем любые действия, направленные против гражданских лиц", - говорится в заявлении Тасмагамбетова, распространенном секретариатом ОДКБ и адресованном губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву. Он пожелал Развожаеву и всем жителям Севастополя стойкости и самообладания. Также Тасмагамбетов осудил действия террористов в Дагестане. "Секретариат Организации Договора о коллективной безопасности с чувством глубокой боли воспринял известия о трагических событиях в Махачкале и Дербенте. Позвольте выразить вам и многонациональному народу республики Дагестан глубокие соболезнования в связи с гибелью сотрудников полиции и гражданских лиц. Организация скорбит вместе со всем дагестанским народом, разделяет горе невосполнимой утраты. Мы решительно осуждаем действия террористов и любые попытки разжечь межрелигиозную рознь", - говорится в заявлении Тасмагамбетова на имя главы Дагестана Сергея Меликова.

https://ria.ru/20240624/oon-1955076788.html

https://ria.ru/20240623/muftiy-1954916383.html

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севастополь, одкб, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, обстрел севастополя ракетами atacms