https://ria.ru/20240624/nebenzya-1955181155.html

США причастны к ракетному удару по Севастополю, заявил Небензя

США причастны к ракетному удару по Севастополю, заявил Небензя - РИА Новости, 24.06.2024

США причастны к ракетному удару по Севастополю, заявил Небензя

США причастны к теракту в Севастополе, в этом нет никаких сомнений, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T21:53

2024-06-24T21:53

2024-06-24T22:44

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ООН, 24 июн — РИА Новости. США причастны к теракту в Севастополе, в этом нет никаких сомнений, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя."Тот факт, что США непосредственно причастны к этому преступлению, не вызывает никаких сомнений", — сказал он.По словам дипломата, Вашингтон и союзники поощряют киевский режим совершать теракты против населения.При этом Москву не удивляет, что западные СМИ замалчивают эту трагедию, ведь жизни россиян, отметил Небензя, "их не интересуют"."Еще большее сожаление вызывает отсутствие какой-либо значимой реакции со стороны секретариата ООН, который должен противостоять очевидным преступлениям и нарушениям международного права. Это наглядный пример двойных стандартов <...>", — указал постпред.Украинские войска 23 июня в 12:15 мск нанесли удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российская система ПВО перехватила четыре снаряда. Осколочная боевая часть пятой ракеты взорвалась в воздухе.Погибли четыре человека: двое детей и двое взрослых. По последним данным, пострадали 153 человека, госпитализированы 79, из них 27 детей.Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, причастность США к обстрелу Севастополя будет иметь последствия. Он призвал представителей СМИ задавать вопросы иностранным журналистам, пресс-секретарям глав государств в Европе и Штатах, "зачем их правительство убивает российских детей".

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

https://ria.ru/20240624/sevastopol-1955162683.html

https://ria.ru/20240624/sevastopol-1955128204.html

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