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США причастны к ракетному удару по Севастополю, заявил Небензя - РИА Новости, 24.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:53 24.06.2024 (обновлено: 22:44 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/nebenzya-1955181155.html
США причастны к ракетному удару по Севастополю, заявил Небензя
США причастны к ракетному удару по Севастополю, заявил Небензя - РИА Новости, 24.06.2024
США причастны к ракетному удару по Севастополю, заявил Небензя
США причастны к теракту в Севастополе, в этом нет никаких сомнений, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T21:53
2024-06-24T22:44
специальная военная операция на украине
сша
севастополь
обстрел севастополя ракетами atacms
нато
оон
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ООН, 24 июн — РИА Новости. США причастны к теракту в Севастополе, в этом нет никаких сомнений, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя."Тот факт, что США непосредственно причастны к этому преступлению, не вызывает никаких сомнений", — сказал он.По словам дипломата, Вашингтон и союзники поощряют киевский режим совершать теракты против населения.При этом Москву не удивляет, что западные СМИ замалчивают эту трагедию, ведь жизни россиян, отметил Небензя, "их не интересуют"."Еще большее сожаление вызывает отсутствие какой-либо значимой реакции со стороны секретариата ООН, который должен противостоять очевидным преступлениям и нарушениям международного права. Это наглядный пример двойных стандартов &lt;...&gt;", — указал постпред.Украинские войска 23 июня в 12:15 мск нанесли удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российская система ПВО перехватила четыре снаряда. Осколочная боевая часть пятой ракеты взорвалась в воздухе.Погибли четыре человека: двое детей и двое взрослых. По последним данным, пострадали 153 человека, госпитализированы 79, из них 27 детей.Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, причастность США к обстрелу Севастополя будет иметь последствия. Он призвал представителей СМИ задавать вопросы иностранным журналистам, пресс-секретарям глав государств в Европе и Штатах, "зачем их правительство убивает российских детей".
https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html
https://ria.ru/20240624/sevastopol-1955162683.html
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сша, севастополь, обстрел севастополя ракетами atacms, нато, оон, в мире, россия, василий небензя, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, США, Севастополь, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, НАТО, ООН, В мире, Россия, Василий Небензя, Дмитрий Песков
США причастны к ракетному удару по Севастополю, заявил Небензя

Небензя: США непосредственно причастны к атаке на Севастополь ракетами ATACMS

© AP Photo / John MinchilloЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© AP Photo / John Minchillo
Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 24 июн — РИА Новости. США причастны к теракту в Севастополе, в этом нет никаких сомнений, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
"Тот факт, что США непосредственно причастны к этому преступлению, не вызывает никаких сомнений", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
Ответом за Севастополь станет наша победа
23 июня, 21:16
По словам дипломата, Вашингтон и союзники поощряют киевский режим совершать теракты против населения.
При этом Москву не удивляет, что западные СМИ замалчивают эту трагедию, ведь жизни россиян, отметил Небензя, "их не интересуют".
День траура в Севастополе
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В воскресенье ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS американского производства.

Дети возле стихийного мемориала в Комсомольском парке имени Марии Байды в Севастополе в день траура по погибшим в результате ракетной атаки ВСУ

В воскресенье ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS американского производства.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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1 из 7
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Российские силы ПВО перехватили четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой ATACMS привел к жертвам среди гражданских жителей.

День траура по жертвам ракетной атаки ВСУ в Севастополе

Российские силы ПВО перехватили четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой ATACMS привел к жертвам среди гражданских жителей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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2 из 7
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Погибли четверо, в том числе двое детей.

Стихийный мемориал в Комсомольском парке имени Марии Байды в Севастополе в день траура по погибшим в результате ракетной атаки ВСУ

Погибли четверо, в том числе двое детей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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3 из 7
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

На фото: мальчик возлагает цветы к стихийному мемориалу в Комсомольском парке имени Марии Байды в Севастополе.

День траура по жертвам ракетной атаки ВСУ в Севастополе

На фото: мальчик возлагает цветы к стихийному мемориалу в Комсомольском парке имени Марии Байды в Севастополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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4 из 7
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

По последним данным директора департамента здравоохранения Севастополя Виталия Денисова, пострадали 153 человека, госпитализированы 79, из них 27 детей.

Женщина возле стихийного мемориала у стелы Севастополя на Аллее городов-героев в день траура по погибшим в результате ракетной атаки ВСУ

По последним данным директора департамента здравоохранения Севастополя Виталия Денисова, пострадали 153 человека, госпитализированы 79, из них 27 детей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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5 из 7
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте.

День траура по жертвам ракетной атаки ВСУ в Севастополе

Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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6 из 7
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, специалисты решают вопрос о переводе 15-20 пострадавших в Москву.

Приспущенные государственные флаги над зданием правительства Севастополя в день траура по погибшим в результате ракетной атаки ВСУ

Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, специалисты решают вопрос о переводе 15-20 пострадавших в Москву.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
7 из 7

В воскресенье ВСУ нанесли удар по Севастополю пятью ракетами ATACMS американского производства.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
1 из 7

Российские силы ПВО перехватили четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой ATACMS привел к жертвам среди гражданских жителей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
2 из 7

Погибли четверо, в том числе двое детей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
3 из 7

На фото: мальчик возлагает цветы к стихийному мемориалу в Комсомольском парке имени Марии Байды в Севастополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
4 из 7

По последним данным директора департамента здравоохранения Севастополя Виталия Денисова, пострадали 153 человека, госпитализированы 79, из них 27 детей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
5 из 7

Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
6 из 7

Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, специалисты решают вопрос о переводе 15-20 пострадавших в Москву.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
7 из 7
"Еще большее сожаление вызывает отсутствие какой-либо значимой реакции со стороны секретариата ООН, который должен противостоять очевидным преступлениям и нарушениям международного права. Это наглядный пример двойных стандартов <...>", — указал постпред.

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя теракт ВСУ в Севастополе, заявил, что жертвы среди гражданского населения при ведении боевых действий недопустимы, но он так и не осудил преступление киевского режима.

Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Госдеп утверждает, что сожалеет о жертвах удара ВСУ по Севастополю
Вчера, 19:42
Украинские войска 23 июня в 12:15 мск нанесли удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российская система ПВО перехватила четыре снаряда. Осколочная боевая часть пятой ракеты взорвалась в воздухе.
Погибли четыре человека: двое детей и двое взрослых. По последним данным, пострадали 153 человека, госпитализированы 79, из них 27 детей.
Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, причастность США к обстрелу Севастополя будет иметь последствия. Он призвал представителей СМИ задавать вопросы иностранным журналистам, пресс-секретарям глав государств в Европе и Штатах, "зачем их правительство убивает российских детей".
Стихийный мемориал в Комсомольском парке имени Марии Байды в Севастополе в день траура по погибшим в результате ракетной атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
В Госдуме оценили попытку Подоляка отмазать Киев от удара по Севастополю
Вчера, 17:50
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАСевастопольОбстрел Севастополя ракетами ATACMSНАТОООНВ миреРоссияВасилий НебензяДмитрий Песков
 
 
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