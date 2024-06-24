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НАК сообщил о ликвидации пяти боевиков в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024
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01:36 24.06.2024 (обновлено: 02:28 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/nak-1954940607.html
НАК сообщил о ликвидации пяти боевиков в Дагестане
НАК сообщил о ликвидации пяти боевиков в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024
НАК сообщил о ликвидации пяти боевиков в Дагестане
Пять боевиков нейтрализованы в Дагестане в ходе контртеррористической операции, сообщает Национальный антитеррористический комитет. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T01:36
2024-06-24T02:28
национальный антитеррористический комитет рф
махачкала
дербент
россия
происшествия
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пять боевиков нейтрализованы в Дагестане в ходе контртеррористической операции, сообщает Национальный антитеррористический комитет."В Республике Дагестан в ходе контртеррористической операции нейтрализовано пять боевиков", — говорится в сообщении.Ранее в силовых структурах Дагестана РИА Новости заявили, что в республике уничтожены не менее шести бандитов.Как уточнили в НАК, в Дербенте нейтрализованы двое боевиков, в Махачкале — трое. На месте боестолкновений работают взрывотехники, изъято стрелковое оружие и боеприпасы."Продолжаются необходимые оперативно-розыскные мероприятия, а также поиск пособников бандитов", — добавили в ведомстве.Вечером в воскресенье группа вооруженных людей обстреляла синагогу и церковь в Дербенте. В результате в зданиях начался пожар. Почти одновременно с этим стало известно о нападении на пост ДПС в Махачкале. Кроме того, еще одно нападение произошло в селе Сергокала. Там злоумышленники обстреляли полицейскую машину, ранения получил один из сотрудников.По последним данным МВД, в общей сложности погибли шесть сотрудников полиции, еще 13 получили ранения. Источник в силовых структурах сообщил, что при атаке погибли семь правоохранителей. По информации НАК, среди жертв — священник РПЦ.В республике ввели режим контртеррористической операции. Управление СК по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "Теракт".Источник в силовых структурах республики сообщил РИА Новости о задержании главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чьи сыновья могли быть причастны к терактам.
https://ria.ru/20240623/tserkov-1954932700.html
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национальный антитеррористический комитет рф, махачкала, дербент, россия, происшествия, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Национальный антитеррористический комитет РФ, Махачкала, Дербент, Россия, Происшествия, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
НАК сообщил о ликвидации пяти боевиков в Дагестане

НАК: при контртеррористической операции в Дагестане нейтрализованы пять боевиков

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВ Дагестане совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
В Дагестане совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
© РИА Новости
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В Дагестане совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пять боевиков нейтрализованы в Дагестане в ходе контртеррористической операции, сообщает Национальный антитеррористический комитет.
«
"В Республике Дагестан в ходе контртеррористической операции нейтрализовано пять боевиков", — говорится в сообщении.
Ранее в силовых структурах Дагестана РИА Новости заявили, что в республике уничтожены не менее шести бандитов.
Как уточнили в НАК, в Дербенте нейтрализованы двое боевиков, в Махачкале — трое. На месте боестолкновений работают взрывотехники, изъято стрелковое оружие и боеприпасы.
Видео из церкви в Махачкале, где люди прятались от боевиков
Опубликовано видео из церкви в Махачкале, где люди прятались от боевиков
Вчера, 23:35
"Продолжаются необходимые оперативно-розыскные мероприятия, а также поиск пособников бандитов", — добавили в ведомстве.
Вечером в воскресенье группа вооруженных людей обстреляла синагогу и церковь в Дербенте. В результате в зданиях начался пожар. Почти одновременно с этим стало известно о нападении на пост ДПС в Махачкале. Кроме того, еще одно нападение произошло в селе Сергокала. Там злоумышленники обстреляли полицейскую машину, ранения получил один из сотрудников.
По последним данным МВД, в общей сложности погибли шесть сотрудников полиции, еще 13 получили ранения. Источник в силовых структурах сообщил, что при атаке погибли семь правоохранителей. По информации НАК, среди жертв — священник РПЦ.
В республике ввели режим контртеррористической операции. Управление СК по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "Теракт".
Источник в силовых структурах республики сообщил РИА Новости о задержании главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чьи сыновья могли быть причастны к терактам.
Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
Источник: главу района Дагестана задержали за участие его сыновей в теракте
Вчера, 22:34
 
Национальный антитеррористический комитет РФМахачкалаДербентРоссияПроисшествияВооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
 
 
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