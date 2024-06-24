https://ria.ru/20240624/nak-1954940607.html

НАК сообщил о ликвидации пяти боевиков в Дагестане

НАК сообщил о ликвидации пяти боевиков в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024

НАК сообщил о ликвидации пяти боевиков в Дагестане

Пять боевиков нейтрализованы в Дагестане в ходе контртеррористической операции, сообщает Национальный антитеррористический комитет. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T01:36

2024-06-24T01:36

2024-06-24T02:28

национальный антитеррористический комитет рф

махачкала

дербент

россия

происшествия

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пять боевиков нейтрализованы в Дагестане в ходе контртеррористической операции, сообщает Национальный антитеррористический комитет."В Республике Дагестан в ходе контртеррористической операции нейтрализовано пять боевиков", — говорится в сообщении.Ранее в силовых структурах Дагестана РИА Новости заявили, что в республике уничтожены не менее шести бандитов.Как уточнили в НАК, в Дербенте нейтрализованы двое боевиков, в Махачкале — трое. На месте боестолкновений работают взрывотехники, изъято стрелковое оружие и боеприпасы."Продолжаются необходимые оперативно-розыскные мероприятия, а также поиск пособников бандитов", — добавили в ведомстве.Вечером в воскресенье группа вооруженных людей обстреляла синагогу и церковь в Дербенте. В результате в зданиях начался пожар. Почти одновременно с этим стало известно о нападении на пост ДПС в Махачкале. Кроме того, еще одно нападение произошло в селе Сергокала. Там злоумышленники обстреляли полицейскую машину, ранения получил один из сотрудников.По последним данным МВД, в общей сложности погибли шесть сотрудников полиции, еще 13 получили ранения. Источник в силовых структурах сообщил, что при атаке погибли семь правоохранителей. По информации НАК, среди жертв — священник РПЦ.В республике ввели режим контртеррористической операции. Управление СК по Дагестану возбудило уголовные дела по статье "Теракт".Источник в силовых структурах республики сообщил РИА Новости о задержании главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чьи сыновья могли быть причастны к терактам.

https://ria.ru/20240623/tserkov-1954932700.html

https://ria.ru/20240623/dagestan-1954927721.html

махачкала

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национальный антитеррористический комитет рф, махачкала, дербент, россия, происшествия, вооруженные нападения в дербенте и махачкале