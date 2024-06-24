https://ria.ru/20240624/mvd-1955129796.html
Мишустин назвал вопрос нехватки кадров в МВД очень важным
Мишустин назвал вопрос нехватки кадров в МВД очень важным - РИА Новости, 24.06.2024
Мишустин назвал вопрос нехватки кадров в МВД очень важным
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал очень важным вопрос нехватки кадров в МВД и попросил Минфин посмотреть возможности бюджета для решения этой проблемы. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T17:55
2024-06-24T17:55
2024-06-24T17:55
россия
валентина матвиенко
михаил мишустин
министерство финансов рф (минфин россии)
безопасность
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948151352_0:27:3134:1790_1920x0_80_0_0_45cc4dc7c0d6eab287e491d170d8a808.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал очень важным вопрос нехватки кадров в МВД и попросил Минфин посмотреть возможности бюджета для решения этой проблемы. "По кадрам МВД вопрос очень важный, надо будет там, конечно, посмотреть все возможности, в том числе, бюджета. Антон Германович (Силуанов, министр финансов - ред. ), попрошу вас посмотреть", - сказал он на встрече с членами Совета палаты Совета Федерации. Ранее в ходе встречи спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что некомплект в органах МВД составляет более 150 тысяч человек, дефицит участковых в ряде регионов достигает 75%, она указала на огромную текучесть кадров. Матвиенко отметила, что из 15 видов льгот, законодательно гарантированных сотрудникам органов внутренних дел, семь не реализуются полностью, либо не отвечают реальным требованиям. Необходимо на государственном уровне пересмотреть подход к оплате труда работников органов внутренних дел, подчеркнула сенатор.
https://ria.ru/20230810/mvd-1889293603.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948151352_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9007250baa8530342f5941f8068f2e24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, валентина матвиенко, михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии), безопасность, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Валентина Матвиенко, Михаил Мишустин, Министерство финансов РФ (Минфин России), Безопасность, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Мишустин назвал вопрос нехватки кадров в МВД очень важным
Мишустин попросил Минфин оценить бюджет для борьбы с дефицитом кадров в МВД