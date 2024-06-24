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Мишустин призвал мониторить ситуацию с защитой прав участников СВО - РИА Новости, 24.06.2024
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17:55 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/mishustin-1955129916.html
Мишустин призвал мониторить ситуацию с защитой прав участников СВО
Мишустин призвал мониторить ситуацию с защитой прав участников СВО - РИА Новости, 24.06.2024
Мишустин призвал мониторить ситуацию с защитой прав участников СВО
Необходимо мониторить ситуацию с защитой прав участников спецоперации России на Украине, при необходимости регулировать законодательство, заявил премьер-министр РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T17:55
2024-06-24T17:55
общество
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украина
михаил мишустин
совет федерации рф
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Необходимо мониторить ситуацию с защитой прав участников спецоперации России на Украине, при необходимости регулировать законодательство, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Еще один важный момент, на который хотел бы обратить ваше внимание, - это регулирование защиты прав наших участников СВО и членов их семей... Следует мониторить, насколько текущее правоприменение соответствует запросам наших ребят, при необходимости донастраивать законодательство в их интересах", - сказал Мишустин на встрече с членами Совета палаты Совета Федерации. Он напомнил, что ранее кабмин совместно с Совфедом и Госдумой, в частности, предоставил льготы по НДФЛ для тех, кто добровольно заключил контракт, освободил участников СВО от необходимости платить госпошлину при получении ряда документов, дал возможность Героям Советского Союза, Героям России, а также полным кавалерам ордена Славы без очереди и бесплатно получить земельный участок. "Прошу вас и дальше отслеживать, как обстоят дела в этой сфере. В российских субъектах участникам СВО и их близким были предоставлены и региональные льготы. Обеспечение обратной связи с людьми на местах по чувствительным вопросам должно быть обязательной составляющей парламентского контроля", - добавил глава правительства.
https://ria.ru/20240619/mishustin-1953983320.html
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общество, россия, украина, михаил мишустин, совет федерации рф, госдума рф
Общество, Россия, Украина, Михаил Мишустин, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
Мишустин призвал мониторить ситуацию с защитой прав участников СВО

Мишустин: надо мониторить ситуацию с правами участников СВО, настраивать законы

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Необходимо мониторить ситуацию с защитой прав участников спецоперации России на Украине, при необходимости регулировать законодательство, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Еще один важный момент, на который хотел бы обратить ваше внимание, - это регулирование защиты прав наших участников СВО и членов их семей... Следует мониторить, насколько текущее правоприменение соответствует запросам наших ребят, при необходимости донастраивать законодательство в их интересах", - сказал Мишустин на встрече с членами Совета палаты Совета Федерации.
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Он напомнил, что ранее кабмин совместно с Совфедом и Госдумой, в частности, предоставил льготы по НДФЛ для тех, кто добровольно заключил контракт, освободил участников СВО от необходимости платить госпошлину при получении ряда документов, дал возможность Героям Советского Союза, Героям России, а также полным кавалерам ордена Славы без очереди и бесплатно получить земельный участок.
"Прошу вас и дальше отслеживать, как обстоят дела в этой сфере. В российских субъектах участникам СВО и их близким были предоставлены и региональные льготы. Обеспечение обратной связи с людьми на местах по чувствительным вопросам должно быть обязательной составляющей парламентского контроля", - добавил глава правительства.
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