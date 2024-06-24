https://ria.ru/20240624/mishustin-1955129916.html

Мишустин призвал мониторить ситуацию с защитой прав участников СВО

Мишустин призвал мониторить ситуацию с защитой прав участников СВО - РИА Новости, 24.06.2024

Мишустин призвал мониторить ситуацию с защитой прав участников СВО

Необходимо мониторить ситуацию с защитой прав участников спецоперации России на Украине, при необходимости регулировать законодательство, заявил премьер-министр РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T17:55

2024-06-24T17:55

2024-06-24T17:55

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Необходимо мониторить ситуацию с защитой прав участников спецоперации России на Украине, при необходимости регулировать законодательство, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Еще один важный момент, на который хотел бы обратить ваше внимание, - это регулирование защиты прав наших участников СВО и членов их семей... Следует мониторить, насколько текущее правоприменение соответствует запросам наших ребят, при необходимости донастраивать законодательство в их интересах", - сказал Мишустин на встрече с членами Совета палаты Совета Федерации. Он напомнил, что ранее кабмин совместно с Совфедом и Госдумой, в частности, предоставил льготы по НДФЛ для тех, кто добровольно заключил контракт, освободил участников СВО от необходимости платить госпошлину при получении ряда документов, дал возможность Героям Советского Союза, Героям России, а также полным кавалерам ордена Славы без очереди и бесплатно получить земельный участок. "Прошу вас и дальше отслеживать, как обстоят дела в этой сфере. В российских субъектах участникам СВО и их близким были предоставлены и региональные льготы. Обеспечение обратной связи с людьми на местах по чувствительным вопросам должно быть обязательной составляющей парламентского контроля", - добавил глава правительства.

https://ria.ru/20240619/mishustin-1953983320.html

https://ria.ru/20240320/reabilitatsiya-1934402934.html

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общество, россия, украина, михаил мишустин, совет федерации рф, госдума рф