https://ria.ru/20240624/makhachkala-1955009081.html

Аэропорт Махачкалы работает в штатном режиме

Аэропорт Махачкалы работает в штатном режиме - РИА Новости, 24.06.2024

Аэропорт Махачкалы работает в штатном режиме

Обстановка в аэропорту Махачкалы на следующий день после нападений террористов в Дагестане спокойная, все рейсы прибывают и вылетают в штатном режиме, передает... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T11:47

2024-06-24T11:47

2024-06-24T11:47

махачкала

дербент

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

происшествия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. Обстановка в аэропорту Махачкалы на следующий день после нападений террористов в Дагестане спокойная, все рейсы прибывают и вылетают в штатном режиме, передает корреспондент РИА Новости. Пассажиры спокойно проходят на рейсы, большого количества людей в аэропорту не наблюдается. Меры безопасности в воздушной гавани усилены, сообщил РИА Новости накануне гендиректор махачкалинского аэропорта Саид Рамазанов. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 15 правоохранителей, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.

https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

махачкала, дербент, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, происшествия, республика дагестан