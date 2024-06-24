https://ria.ru/20240624/makhachkala-1955009081.html
Аэропорт Махачкалы работает в штатном режиме
Аэропорт Махачкалы работает в штатном режиме - РИА Новости, 24.06.2024
Аэропорт Махачкалы работает в штатном режиме
Обстановка в аэропорту Махачкалы на следующий день после нападений террористов в Дагестане спокойная, все рейсы прибывают и вылетают в штатном режиме, передает... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T11:47
2024-06-24T11:47
2024-06-24T11:47
махачкала
дербент
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
происшествия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. Обстановка в аэропорту Махачкалы на следующий день после нападений террористов в Дагестане спокойная, все рейсы прибывают и вылетают в штатном режиме, передает корреспондент РИА Новости. Пассажиры спокойно проходят на рейсы, большого количества людей в аэропорту не наблюдается. Меры безопасности в воздушной гавани усилены, сообщил РИА Новости накануне гендиректор махачкалинского аэропорта Саид Рамазанов. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 15 правоохранителей, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
махачкала, дербент, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, происшествия, республика дагестан
Махачкала, Дербент, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Происшествия, Республика Дагестан
Аэропорт Махачкалы работает в штатном режиме
Все рейсы прибывают в аэропорт Махачкалы и вылетают из него в штатном режиме