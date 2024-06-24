https://ria.ru/20240624/krym-1955017707.html

В Кремле назвали ракетную атаку на Крым варварской

В Кремле назвали ракетную атаку на Крым варварской - РИА Новости, 24.06.2024

В Кремле назвали ракетную атаку на Крым варварской

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал варварской ракетную атаку на Крым. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T12:13

2024-06-24T12:13

2024-06-24T12:14

севастополь

россия

республика крым

дмитрий песков

обстрел севастополя ракетами atacms

происшествия

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал варварской ракетную атаку на Крым. "Сейчас я ничего не могу сказать на этот счет. Есть следственные органы, которые будут выполнять свою работу. Потом уже можно будет сделать какие-то выводы - одного это ряда (события - ред.) или нет. Мы видим абсолютно варварскую ракетную атаку в Крыму", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, разделяет ли Кремль мнение, что ракетная атака в Крыму и теракт в Дагестане - события одного ряда. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получил 151 человек, из них госпитализированы 82, в том числе 27 детей, шесть из них находится в тяжелом состоянии. Погибли четверо, в том числе двое детей. Понедельник в Севастополе и Республике Крым объявлен Днем траура. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 15 правоохранителей, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

севастополь

россия

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севастополь, россия, республика крым, дмитрий песков, обстрел севастополя ракетами atacms, происшествия