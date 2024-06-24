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В Кремле назвали ракетную атаку на Крым варварской - РИА Новости, 24.06.2024
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12:13 24.06.2024 (обновлено: 12:14 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/krym-1955017707.html
В Кремле назвали ракетную атаку на Крым варварской
В Кремле назвали ракетную атаку на Крым варварской - РИА Новости, 24.06.2024
В Кремле назвали ракетную атаку на Крым варварской
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал варварской ракетную атаку на Крым. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T12:13
2024-06-24T12:14
севастополь
россия
республика крым
дмитрий песков
обстрел севастополя ракетами atacms
происшествия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал варварской ракетную атаку на Крым. "Сейчас я ничего не могу сказать на этот счет. Есть следственные органы, которые будут выполнять свою работу. Потом уже можно будет сделать какие-то выводы - одного это ряда (события - ред.) или нет. Мы видим абсолютно варварскую ракетную атаку в Крыму", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, разделяет ли Кремль мнение, что ракетная атака в Крыму и теракт в Дагестане - события одного ряда. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получил 151 человек, из них госпитализированы 82, в том числе 27 детей, шесть из них находится в тяжелом состоянии. Погибли четверо, в том числе двое детей. Понедельник в Севастополе и Республике Крым объявлен Днем траура. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 15 правоохранителей, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
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севастополь
россия
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севастополь, россия, республика крым, дмитрий песков, обстрел севастополя ракетами atacms, происшествия
Севастополь, Россия, Республика Крым, Дмитрий Песков, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Происшествия
В Кремле назвали ракетную атаку на Крым варварской

Пресс-секретарь президента Песков назвал ракетную атаку на Крым варварской

Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Кадр видео очевидца
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Кадр видео очевидца
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе. Кадр видео очевидца
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал варварской ракетную атаку на Крым.
«
"Сейчас я ничего не могу сказать на этот счет. Есть следственные органы, которые будут выполнять свою работу. Потом уже можно будет сделать какие-то выводы - одного это ряда (события - ред.) или нет. Мы видим абсолютно варварскую ракетную атаку в Крыму", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, разделяет ли Кремль мнение, что ракетная атака в Крыму и теракт в Дагестане - события одного ряда.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
Ответом за Севастополь станет наша победа
Вчера, 21:16
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получил 151 человек, из них госпитализированы 82, в том числе 27 детей, шесть из них находится в тяжелом состоянии. Погибли четверо, в том числе двое детей. Понедельник в Севастополе и Республике Крым объявлен Днем траура.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 15 правоохранителей, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
Вооруженные нападения на храмы и синагогу в Дагестане
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

В воскресенье в Махачкале и Дербенте вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.

Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

В воскресенье в Махачкале и Дербенте вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.

© Национальный антитеррористический комитет
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1 из 9
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Жертвами террористов стали более 15 полицейских, а также несколько гражданских лиц, в том числе священник РПЦ.

На месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале

Жертвами террористов стали более 15 полицейских, а также несколько гражданских лиц, в том числе священник РПЦ.

© РИА Новости
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2 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

В регионе ввели режим контртеррористической операции, который был отменен в понедельник утром.

Сотрудники ФСБ в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

В регионе ввели режим контртеррористической операции, который был отменен в понедельник утром.

© Национальный антитеррористический комитет
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3 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двух в Дербенте и трех в Махачкале.

Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двух в Дербенте и трех в Махачкале.

© Национальный антитеррористический комитет
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4 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

На фото: сотрудники ФСБ на месте происшествия.

Сотрудники ФСБ в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

На фото: сотрудники ФСБ на месте происшествия.

© Национальный антитеррористический комитет
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5 из 9
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Девять сотрудников полиции, пострадавших во время стрельбы, остаются в больнице. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

На месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале

Девять сотрудников полиции, пострадавших во время стрельбы, остаются в больнице. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

© РИА Новости
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6 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

Двух человек с легкими ранениями отпустили домой под амбулаторное наблюдение.

Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

Двух человек с легкими ранениями отпустили домой под амбулаторное наблюдение.

© Национальный антитеррористический комитет
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7 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

Розыскные и следственные мероприятия продлятся до выявления всех участников "спящих ячеек" террористов.

Поврежденный автомобиль ДПС в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

Розыскные и следственные мероприятия продлятся до выявления всех участников "спящих ячеек" террористов.

© Национальный антитеррористический комитет
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8 из 9
© СК РФ

В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

Кадр видео СК России с места терактов в Дербенте и Махачкале

В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

© СК РФ
9 из 9

В воскресенье в Махачкале и Дербенте вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
1 из 9

Жертвами террористов стали более 15 полицейских, а также несколько гражданских лиц, в том числе священник РПЦ.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 9

В регионе ввели режим контртеррористической операции, который был отменен в понедельник утром.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
3 из 9

НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двух в Дербенте и трех в Махачкале.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
4 из 9

На фото: сотрудники ФСБ на месте происшествия.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
5 из 9

Девять сотрудников полиции, пострадавших во время стрельбы, остаются в больнице. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 9

Двух человек с легкими ранениями отпустили домой под амбулаторное наблюдение.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
7 из 9

Розыскные и следственные мероприятия продлятся до выявления всех участников "спящих ячеек" террористов.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
8 из 9

В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

© СК РФ
9 из 9
 
СевастопольРоссияРеспублика КрымДмитрий ПесковОбстрел Севастополя ракетами ATACMSПроисшествия
 
 
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