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Гражданин Узбекистана получил 14 лет колонии за домогательства к девочке - РИА Новости, 24.06.2024
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17:30 24.06.2024 (обновлено: 17:57 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/kriminal-1955121792.html
Гражданин Узбекистана получил 14 лет колонии за домогательства к девочке
Гражданин Узбекистана получил 14 лет колонии за домогательства к девочке - РИА Новости, 24.06.2024
Гражданин Узбекистана получил 14 лет колонии за домогательства к девочке
Суд в Калининграде приговорил гражданина Узбекистана к 14 годам колонии строгого режима за домогательства к девочке, сообщила пресс-служба областного суда. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T17:30
2024-06-24T17:57
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 24 июн — РИА Новости. Суд в Калининграде приговорил гражданина Узбекистана к 14 годам колонии строгого режима за домогательства к девочке, сообщила пресс-служба областного суда. &quot;Приговором Ленинградского районного суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима&quot;, — говорится в релизе.Как установил суд, в августе 2023 года 59-летний Ш. увидел 11-летнюю девочку около одного из домов по улице Шевченко и под предлогом того, что покажет ей дорогу до автобусной остановки, повел в сторону гостиницы. По пути он предложил ей поцеловаться, на что ребенок ответил отказом. Мужчина попытался снять с нее футболку, сжимал ее руками, а когда девочка стала сопротивляться, укусил ее за щеку, сел на велосипед и уехал. Ш. обвиняли по статье "Действия сексуального характера с применением насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".Вину в совершении преступления фигурант не признал, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240613/migranty-1952498439.html
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происшествия, калининград, узбекистан, россия, миграция
Происшествия, Калининград, Узбекистан, Россия, Миграция
Гражданин Узбекистана получил 14 лет колонии за домогательства к девочке

В Калининграде гражданин Узбекистана получил 14 лет колонии за домогательства

© РИА НовостиЧеловек в наручниках
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости
Человек в наручниках. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 24 июн — РИА Новости. Суд в Калининграде приговорил гражданина Узбекистана к 14 годам колонии строгого режима за домогательства к девочке, сообщила пресс-служба областного суда.
«

"Приговором Ленинградского районного суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — говорится в релизе.

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Как установил суд, в августе 2023 года 59-летний Ш. увидел 11-летнюю девочку около одного из домов по улице Шевченко и под предлогом того, что покажет ей дорогу до автобусной остановки, повел в сторону гостиницы. По пути он предложил ей поцеловаться, на что ребенок ответил отказом. Мужчина попытался снять с нее футболку, сжимал ее руками, а когда девочка стала сопротивляться, укусил ее за щеку, сел на велосипед и уехал.
Ш. обвиняли по статье "Действия сексуального характера с применением насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".
Вину в совершении преступления фигурант не признал, добавили в пресс-службе.
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