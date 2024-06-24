https://ria.ru/20240624/kriminal-1955121792.html

Гражданин Узбекистана получил 14 лет колонии за домогательства к девочке

Гражданин Узбекистана получил 14 лет колонии за домогательства к девочке - РИА Новости, 24.06.2024

Гражданин Узбекистана получил 14 лет колонии за домогательства к девочке

Суд в Калининграде приговорил гражданина Узбекистана к 14 годам колонии строгого режима за домогательства к девочке, сообщила пресс-служба областного суда. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T17:30

2024-06-24T17:30

2024-06-24T17:57

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КАЛИНИНГРАД, 24 июн — РИА Новости. Суд в Калининграде приговорил гражданина Узбекистана к 14 годам колонии строгого режима за домогательства к девочке, сообщила пресс-служба областного суда. "Приговором Ленинградского районного суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — говорится в релизе.Как установил суд, в августе 2023 года 59-летний Ш. увидел 11-летнюю девочку около одного из домов по улице Шевченко и под предлогом того, что покажет ей дорогу до автобусной остановки, повел в сторону гостиницы. По пути он предложил ей поцеловаться, на что ребенок ответил отказом. Мужчина попытался снять с нее футболку, сжимал ее руками, а когда девочка стала сопротивляться, укусил ее за щеку, сел на велосипед и уехал. Ш. обвиняли по статье "Действия сексуального характера с применением насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".Вину в совершении преступления фигурант не признал, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240613/migranty-1952498439.html

https://ria.ru/20240212/iznasilovanie-1926867926.html

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происшествия, калининград, узбекистан, россия, миграция