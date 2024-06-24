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ХАМАС поблагодарило Россию за усилия по укреплению стабильности в регионе - РИА Новости, 24.06.2024
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21:13 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/konflikt-1955175652.html
ХАМАС поблагодарило Россию за усилия по укреплению стабильности в регионе
ХАМАС поблагодарило Россию за усилия по укреплению стабильности в регионе - РИА Новости, 24.06.2024
ХАМАС поблагодарило Россию за усилия по укреплению стабильности в регионе
Находящийся с визитом в Москве замглавы политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук заявил о признательности России за ее усилия, направленные на... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T21:13
2024-06-24T21:13
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ТУНИС, 24 июн - РИА Новости. Находящийся с визитом в Москве замглавы политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук заявил о признательности России за ее усилия, направленные на укрепление стабильности в регионе Ближнего Востока. Согласно заявлению палестинского движения, Муса Абу Марзук в понедельник провел в российском внешнеполитическом ведомстве переговоры с заместителем главы МИД РФ Михаилом Богдановым. "Состоялся углубленный обмен мнениями о развитии политической ситуации, положении на местах, и общей ситуации, касающейся палестинского вопроса, усилиях по прекращении агрессии и геноцида против нашего народа, усилиях по обеспечению палестинского единства… Абу Марзук выразил признательность России за усилия, направленные на укрепление стабильности в регионе", - приводится в тексте заявления ХАМАС. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 37 тысяч, пострадали более 86 тысяч человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240624/konflikt-1915630213.html
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в мире, россия, израиль, москва, муса абу марзук, михаил богданов, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Израиль, Москва, Муса Абу Марзук, Михаил Богданов, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС поблагодарило Россию за усилия по укреплению стабильности в регионе

Политбюро ХАМАС поблагодарило РФ за усилия по укреплению стабильности в регионе

© AP Photo / Fatima ShbairДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля. Архивное фото
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ТУНИС, 24 июн - РИА Новости. Находящийся с визитом в Москве замглавы политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук заявил о признательности России за ее усилия, направленные на укрепление стабильности в регионе Ближнего Востока.
Согласно заявлению палестинского движения, Муса Абу Марзук в понедельник провел в российском внешнеполитическом ведомстве переговоры с заместителем главы МИД РФ Михаилом Богдановым.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
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Вчера, 19:55
"Состоялся углубленный обмен мнениями о развитии политической ситуации, положении на местах, и общей ситуации, касающейся палестинского вопроса, усилиях по прекращении агрессии и геноцида против нашего народа, усилиях по обеспечению палестинского единства… Абу Марзук выразил признательность России за усилия, направленные на укрепление стабильности в регионе", - приводится в тексте заявления ХАМАС.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 37 тысяч, пострадали более 86 тысяч человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Израиль толкают к катастрофе
20 июня, 08:00
 
В миреРоссияИзраильМоскваМуса Абу МарзукМихаил БогдановХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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