https://ria.ru/20240624/iran-1955157281.html

Иран может помочь расследовать теракт в Дагестане, заявили в МИД России

Иран может помочь расследовать теракт в Дагестане, заявили в МИД России - РИА Новости, 24.06.2024

Иран может помочь расследовать теракт в Дагестане, заявили в МИД России

Замглавы МИД России Андрей Руденко выразил в интервью РИА Новости уверенность, что иранские власти помогут России в расследовании террористического акта в... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T19:20

2024-06-24T19:20

2024-06-24T19:20

россия

иран

дербент

андрей руденко

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

республика дагестан

махачкала

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ТЕГЕРАН, 24 июн – РИА Новости. Замглавы МИД России Андрей Руденко выразил в интервью РИА Новости уверенность, что иранские власти помогут России в расследовании террористического акта в Дагестане, если будет необходимость. "Я уверен, что, если потребность такая возникнет, наши друзья в Иране окажут нам необходимую помощь. Что касается нашего взаимодействия в контртеррористической сфере, то оно успешно развивается и по линии специальных служб, и по линии Совета безопасности", - сказал Руденко. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а число пострадавших выросло до 46. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.

https://ria.ru/20240624/rossiya-1955023909.html

россия

иран

дербент

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россия, иран, дербент, андрей руденко, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, республика дагестан, махачкала