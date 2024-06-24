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Иран может помочь расследовать теракт в Дагестане, заявили в МИД России - РИА Новости, 24.06.2024
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19:20 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/iran-1955157281.html
Иран может помочь расследовать теракт в Дагестане, заявили в МИД России
Иран может помочь расследовать теракт в Дагестане, заявили в МИД России - РИА Новости, 24.06.2024
Иран может помочь расследовать теракт в Дагестане, заявили в МИД России
Замглавы МИД России Андрей Руденко выразил в интервью РИА Новости уверенность, что иранские власти помогут России в расследовании террористического акта в... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T19:20
2024-06-24T19:20
россия
иран
дербент
андрей руденко
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
республика дагестан
махачкала
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ТЕГЕРАН, 24 июн – РИА Новости. Замглавы МИД России Андрей Руденко выразил в интервью РИА Новости уверенность, что иранские власти помогут России в расследовании террористического акта в Дагестане, если будет необходимость. "Я уверен, что, если потребность такая возникнет, наши друзья в Иране окажут нам необходимую помощь. Что касается нашего взаимодействия в контртеррористической сфере, то оно успешно развивается и по линии специальных служб, и по линии Совета безопасности", - сказал Руденко. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а число пострадавших выросло до 46. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
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россия, иран, дербент, андрей руденко, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, республика дагестан, махачкала
Россия, Иран, Дербент, Андрей Руденко, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Республика Дагестан, Махачкала
Иран может помочь расследовать теракт в Дагестане, заявили в МИД России

Руденко: Иран поможет РФ в расследовании теракта в Дагестане, если будет нужно

© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанкОбстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
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ТЕГЕРАН, 24 июн – РИА Новости. Замглавы МИД России Андрей Руденко выразил в интервью РИА Новости уверенность, что иранские власти помогут России в расследовании террористического акта в Дагестане, если будет необходимость.
"Я уверен, что, если потребность такая возникнет, наши друзья в Иране окажут нам необходимую помощь. Что касается нашего взаимодействия в контртеррористической сфере, то оно успешно развивается и по линии специальных служб, и по линии Совета безопасности", - сказал Руденко.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а число пострадавших выросло до 46. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
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Вчера, 12:25
 
РоссияИранДербентАндрей РуденкоВооруженные нападения в Дербенте и МахачкалеРеспублика ДагестанМахачкала
 
 
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