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Воробьев рассказал о работе штаба по пострадавшим во Фрязино - РИА Новости, 24.06.2024
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22:03 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/fryazino-1955182219.html
Воробьев рассказал о работе штаба по пострадавшим во Фрязино
Воробьев рассказал о работе штаба по пострадавшим во Фрязино - РИА Новости, 24.06.2024
Воробьев рассказал о работе штаба по пострадавшим во Фрязино
Делается всё возможное, чтобы как можно быстрее предоставлять информацию о пострадавших во Фрязино родным, работает штаб, сообщил губернатор Московской области... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T22:03
2024-06-24T22:03
крупный пожар во фрязино
российская электроника
андрей воробьев
фрязино
происшествия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Делается всё возможное, чтобы как можно быстрее предоставлять информацию о пострадавших во Фрязино родным, работает штаб, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Штаб работает, мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее предоставить информацию родным пострадавших", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале. По словам губернатора, сейчас в Центральной городской больнице находится один пострадавший. Он в тяжелом состоянии, подключен к ИВЛ. Уже есть положительная динамика, врачи борются за жизнь мужчины. "Также сейчас в больнице есть еще один пострадавший, у него поднялось артериальное давление, он в приемном покое. Пообщались с его братом — в момент пожара их мама была в здании. Пока о ее судьбе, к сожалению, ничего неизвестно", - добавил глава региона. Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что пожар вспыхнул на территории научно-исследовательского института "Платан" в подмосковном Фрязино. По открытым данным, НИИ занимается производством электронных деталей и радиокомпонентов. Позднее в холдинге "Росэлектроника" (включает в свой состав НИИ "Платан") заявили, что здание не имеет отношения к данному институту и оборонной промышленности, оно перешло в частную собственность ещё в 90-е годы.
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Обрушение конструкций в горящем здании во Фрязино
Обрушение конструкций продолжается в горящем здании во Фрязино.
2024-06-24T22:03
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Горящее здание во Фрязино
Горящее во Фрязино здание полностью окутано дымом, на месте продолжают работать пожарные, передает корреспондент РИА Новости.
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крупный пожар во фрязино, российская электроника, андрей воробьев, фрязино, происшествия, видео
Крупный пожар во Фрязино, Российская электроника, Андрей Воробьев, Фрязино, Происшествия
Воробьев рассказал о работе штаба по пострадавшим во Фрязино
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Делается всё возможное, чтобы как можно быстрее предоставлять информацию о пострадавших во Фрязино родным, работает штаб, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
2024-06-24T22:03
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Воробьев рассказал о работе штаба по пострадавшим во Фрязино

Воробьев: работа штаба по предоставлению данных о пострадавших во Фрязино идет

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПожар в подмосковном Фрязино
Пожар в подмосковном Фрязино - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Пожар в подмосковном Фрязино
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Делается всё возможное, чтобы как можно быстрее предоставлять информацию о пострадавших во Фрязино родным, работает штаб, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Штаб работает, мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее предоставить информацию родным пострадавших", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, сейчас в Центральной городской больнице находится один пострадавший. Он в тяжелом состоянии, подключен к ИВЛ. Уже есть положительная динамика, врачи борются за жизнь мужчины.
"Также сейчас в больнице есть еще один пострадавший, у него поднялось артериальное давление, он в приемном покое. Пообщались с его братом — в момент пожара их мама была в здании. Пока о ее судьбе, к сожалению, ничего неизвестно", - добавил глава региона.
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что пожар вспыхнул на территории научно-исследовательского института "Платан" в подмосковном Фрязино. По открытым данным, НИИ занимается производством электронных деталей и радиокомпонентов. Позднее в холдинге "Росэлектроника" (включает в свой состав НИИ "Платан") заявили, что здание не имеет отношения к данному институту и оборонной промышленности, оно перешло в частную собственность ещё в 90-е годы.
 
Крупный пожар во ФрязиноРоссийская электроникаАндрей ВоробьевФрязиноПроисшествия
 
 
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