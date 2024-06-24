https://ria.ru/20240624/fryazino-1955182219.html

Воробьев рассказал о работе штаба по пострадавшим во Фрязино

Воробьев рассказал о работе штаба по пострадавшим во Фрязино - РИА Новости, 24.06.2024

Воробьев рассказал о работе штаба по пострадавшим во Фрязино

Делается всё возможное, чтобы как можно быстрее предоставлять информацию о пострадавших во Фрязино родным, работает штаб, сообщил губернатор Московской области... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T22:03

2024-06-24T22:03

2024-06-24T22:03

крупный пожар во фрязино

российская электроника

андрей воробьев

фрязино

происшествия

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Делается всё возможное, чтобы как можно быстрее предоставлять информацию о пострадавших во Фрязино родным, работает штаб, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Штаб работает, мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее предоставить информацию родным пострадавших", - отметил Воробьев в своем Telegram-канале. По словам губернатора, сейчас в Центральной городской больнице находится один пострадавший. Он в тяжелом состоянии, подключен к ИВЛ. Уже есть положительная динамика, врачи борются за жизнь мужчины. "Также сейчас в больнице есть еще один пострадавший, у него поднялось артериальное давление, он в приемном покое. Пообщались с его братом — в момент пожара их мама была в здании. Пока о ее судьбе, к сожалению, ничего неизвестно", - добавил глава региона. Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что пожар вспыхнул на территории научно-исследовательского института "Платан" в подмосковном Фрязино. По открытым данным, НИИ занимается производством электронных деталей и радиокомпонентов. Позднее в холдинге "Росэлектроника" (включает в свой состав НИИ "Платан") заявили, что здание не имеет отношения к данному институту и оборонной промышленности, оно перешло в частную собственность ещё в 90-е годы.

фрязино

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Обрушение конструкций в горящем здании во Фрязино Обрушение конструкций продолжается в горящем здании во Фрязино. 2024-06-24T22:03 true PT0M26S

Горящее здание во Фрязино Горящее во Фрязино здание полностью окутано дымом, на месте продолжают работать пожарные, передает корреспондент РИА Новости. 2024-06-24T22:03 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

крупный пожар во фрязино, российская электроника, андрей воробьев, фрязино, происшествия, видео