https://ria.ru/20240624/evrosoyuz-1954524135.html

"Она съест Россию". В ЕС придумали новый план

"Она съест Россию". В ЕС придумали новый план - РИА Новости, 24.06.2024

"Она съест Россию". В ЕС придумали новый план

На предстоящем саммите европейские лидеры должны решить, кому доверить руководство ЕС на следующие пять лет. В частности, предстоит выбрать глав Еврокомиссии... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T08:00

2024-06-24T08:00

2024-06-24T08:04

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости, Михаил Катков. На предстоящем саммите европейские лидеры должны решить, кому доверить руководство ЕС на следующие пять лет. В частности, предстоит выбрать глав Еврокомиссии (ЕК), Евросовета и верховного представителя по иностранным делам. Какие есть варианты и чего ждать от этого Москве — в материале РИА новости."Не виноватая я"По данным Financial Times, Урсуле фон дер Ляйен новый срок председательства в ЕК гарантирован. "Иное даже не обсуждается", — сказал изданию один из источников.Расклад очевиден. Нужна поддержка 15 из 27 стран ЕС. А 13 глав государств состоят с фон дер Ляйен в одной "Европейской народной партии", победившей на выборах в Европарламент (ЕП).Правда, там понадобится квалифицированное большинство — 361 голос. У партии в ЕП 190 мандатов. Пять лет назад проголосовать за фон дер Ляйен уговорили либеральную "Обновляя Европу" и левую "Партию европейских социалистов". Наблюдатели ожидают, что в этот раз произойдет то же самое.Фон дер Ляйен — убежденная русофобка. "Я приветствую соглашение по нашему 14-му пакету санкций против России. Этот жесткий пакет еще больше лишит Москву доступа к ключевым технологиям, доходов от энергетики, будет бороться с теневым флотом Путина и сетью теневых банков за рубежом", — радовалась она после введения очередных запретов.Конфликт на Украине фон дер Ляйен сравнивает со Второй мировой и призывает ничего не бояться, так как из "пепла той войны родилась ООН". Утверждает, что именно Россия виновата в росте цен на энергоносители и продовольствие, а не те, кто объявляют санкции.Между тем ее обвиняют в коррупции. В 2021-м она закупила 1,8 миллиарда доз вакцины от коронавируса компании Pfizer на 20 миллионов евро. Так как процедуру провели в обход официальных структур ЕС, это послужило поводом для судебного преследования. К тому же доз препарата оказалось слишком много, поэтому часть пришлось утилизировать. От еврокомиссара требуют опубликовать ее частную переписку, но она отказывается.Новые горизонтыНа пост главы европейской дипломатии, который сейчас занимает Жозеп Боррель, претендуют премьер-министр Эстонии Кая Каллас, бывшие главы правительств Люксембурга и Бельгии Ксавье Беттель и Александр де Кроо, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорскоий. Европейские СМИ считают фаворитом Каллас.Впрочем, 17 июня на неофициальном заседании Евросовета за ужином в Брюсселе ее не утвердили. Партия "Обновляя Европу", в которой она состоит, потеряла много мест на недавних выборах. В Politico полагают, что в ЕС склоняются к более авторитетным политическим силам.Это подтвердил портал Euractiv. По их сведениям, премьер-министр Италии Джорджа Мелони сказала: после провального выступления партии назначение ее представителя на важный пост выглядело бы незаслуженной наградой.Кроме того, она опасается, что если доверить внешнюю политику ЕС Эстонии, то проблемы Средиземноморья уйдут на второй план из-за крена на восток.Примечательно, что на родине Каллас тоже не рады. Так, местное издание Postimees предложило ей признать свою недееспособность во главе государства, распустить правительство и уйти на "достойную должность в Брюссель".Премьер дистанцируется от внутренних проблем, отдавая предпочтение внешней политике. Особенно она любит рассуждать о своей любви к Киеву и ненависти к Москве. В Politico даже как-то пошутили, что Каллас "ест россиян на завтрак".Да и скандал с ее мужем не забылся: у него обнаружился бизнес в России на 30 миллионов евро. И хотя он поспешил заверить, что вышел из дела, эта компания в 2023-м пополнила налогами российский бюджет на 229 тысяч долларов, сообщает эстонское издание "Деловые ведомости".Никто не забытПредседатель Европейского совета Шарль Мишель, скорее всего, передаст полномочия бывшему премьер-министру Португалии Антониу Коште.Он считается безальтернативным кандидатом, так как его Партия европейских социалистов заняла второе место на выборах в ЕП. При этом Кошта еще недавно управлял государством и снискал репутацию хорошего переговорщика.Хотя и тут не без скандалов. В ноябре 2023-го премьер ушел в отставку из-за подозрений в коррупции, не признав вину. Вскоре выяснилось, что прокуроры просто перепутали его с министром экономики Антониу Коштой Сильвой.Тем не менее португальская газета Observador назвала Кошту "худшим демократическим премьер-министром страны" за его "безответственную политику в отношении кумовства, государственного управления, за исчезновения SEF (полицейская служба по делам иностранцев. — Прим. ред.) и открытие границ для неконтролируемой массовой иммиграции". В марте состоялись внеочередные парламентские выборы — Социалистическая партия Кошту проиграла правоцентристам из блока "Демократический альянс".Вместе с тем, возглавляя правительство, Кошту выступал против быстрой евроинтеграции Киева — потому что сначала нужно решить проблемы с безопасностью. Итальянская газета La Repubblica допускает, что это может помешать ему стать председателем Евросовета."Кошта не дает гарантий полной поддержки Украины", — приводит издание укоризненные слова главы МИД и вице-премьера Италии Антонио Таяни.Единая ЕвропаДоцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин отмечает: председатель Евросовета занимается только внутренней политикой. Так что его личная позиция по Украине не столь уж важна."Кошту в дружеских отношениях с Макроном. Кроме того, его кандидатуру поддерживает премьер Португалии Луиш Монтенегру", — уточняет эксперт.Если у кого и возникнут проблемы с назначением, то это у Каллас. Многих смущает ее воинственная позиция по России, хотя опять же не ей определять внешнюю политику ЕС.Кроме того, переход с поста премьер-министра на общеевропейский уровень — отнюдь не повышение, добавляет Топорнин. Что касается России, то до завершения СВО позиция ЕС не изменится.

https://ria.ru/20240620/ukraina-1954055350.html

https://ria.ru/20230901/estoniya-1893456225.html

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