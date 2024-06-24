https://ria.ru/20240624/dukh-1954610149.html

Священник рассказал, как увидеть присутствие Бога в своей жизни

Священник рассказал, как увидеть присутствие Бога в своей жизни - РИА Новости, 24.06.2024

Священник рассказал, как увидеть присутствие Бога в своей жизни

Увидеть присутствие Божие, Святого Духа в своей жизни могут верующие люди, которые стремятся к Богу, также это "прикосновение" возможно в церковных таинствах,... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T03:05

2024-06-24T03:05

2024-06-24T11:43

религия

иисус христос

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Увидеть присутствие Божие, Святого Духа в своей жизни могут верующие люди, которые стремятся к Богу, также это "прикосновение" возможно в церковных таинствах, рассказал РИА Новости глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.В Русской церкви 24 июня встречают Духов день или День Святого Духа. Праздник связан с днем Святой Троицы (Пятидесятницы), который в этом году встретили 23 июня. Пятидесятница напоминает о том, как на 50-ый день после Воскресения Христова на апостолов, а в их лице – на всех людей – сошел Святой Дух. Тогда апостолы заговорили на разных языках и распространили учение Иисуса Христа в мире, потому этот праздник еще называют днем рождения Церкви. Также в "Троицу" верующие прославляют Бога, явленного в трех лицах (православные христиане верят в Святую Троицу – единство трех лиц Бога – Отца, Сына, Святого Духа).Отец Максим Козлов напомнил, что следующий после праздника Троицы день называется понедельником Святого Духа, "он особо посвящен третьему лицу Святой Троицы – Святому Духу"."Церковь прославляет "Господа животворящего иже от Отца исходящего" (Символа веры). То есть Духа Святого мы называем дающим жизнь и исходящим от Отца. В одном церковном песнопении говорится, что Духом Святым всякая душа живится и чистотой возвышается, это напоминает о реальности присутствия Духа Святого в Церкви. И сам праздник – дополнительное свидетельство, напоминание о реальности Святого Духа не только в теоретическом богословии, но и в нашей жизни", - сказал отец Максим Козлов.По его словам, Дух Святой – "не то, что можно буквально увидеть, как свет, или изучить, как книгу". "Это превышает рациональное понимание, это прикосновение к самому Богу, божественной энергии, которая даётся верующему человеку. Оно возможно прежде всего в церковных таинствах. Мы верим, что всякое таинство Церкви - крещение, исповедь, евхаристия, брак, священство совершается силой Духа Святого. Ведь после сошествия на апостолов он остался в Церкви навсегда", - пояснил протоиерей.Также, по его словам, прикоснуться к благодати Духа Святого можно и "на пути личного обожения", то есть стремления человека к Богу. "Богообщение, то есть прикосновение к благодати Духа Святого, обещано нам Иисусом Христом, оно становится реальным опытом тех, кто сознательно, твёрдо идёт по пути к Богу, или, кто может быть, и не прошёл еще много, но имел решимость раскаяться и порвать с неправильным греховным прошлым", - пояснил священник.И все же, добавил он, есть некоторые признаки действия благодати Божией. "Как можно узнать о присутствии Божием в жизни человека? Плоды Духа Святого, как говорит апостол, - это любовь, мир, долготерпение, кротость, радость, благость, милосердие, вера, воздержание - все то, что святые отцы называют "непадательным состоянием". Внутреннее пребывание в переживании близости Божьей, которое достигается совместным трудом благодати Божьей и усилиями самого человека, мы называем внутренним религиозным опытом человека, по отношению к которому любые рациональные доказательства становятся вторичными", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240603/iyun-1866431710.html

https://ria.ru/20240621/troitsa-1737298760.html

https://ria.ru/20240621/1572548887.html

https://ria.ru/20240621/traditsiya-1866432079.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иисус христос, русская православная церковь, религия