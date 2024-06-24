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В Дербенте опровергли сообщение о перерезанном горле священника - РИА Новости, 24.06.2024
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16:31 24.06.2024 (обновлено: 16:34 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/derbent-1955102747.html
В Дербенте опровергли сообщение о перерезанном горле священника
В Дербенте опровергли сообщение о перерезанном горле священника - РИА Новости, 24.06.2024
В Дербенте опровергли сообщение о перерезанном горле священника
Священник дербентской церкви отец Николай, на территорию которой накануне проникли террористы, погиб в результате пулевого ранения, сообщил руководитель... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T16:31
2024-06-24T16:34
дербент
махачкала
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
происшествия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Священник дербентской церкви отец Николай, на территорию которой накануне проникли террористы, погиб в результате пулевого ранения, сообщил руководитель пресс-службы мэрии Дербента Тельман Раджабов в своем Telegram-канале."Информация о том, что отцу Николаю перерезали горло, не соответствует действительности. Священник умер от пулевого ранения", - написал Раджабов.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее заявил, что глубоко потрясен терактами в Дербенте и Махачкале, "в результате которых погибли и пострадали сотрудники полиции и мирные граждане, а также зверски убит православный священник - протоиерей Николай Котельников". В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а число пострадавших выросло до 46. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
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дербент, махачкала, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, происшествия
Дербент, Махачкала, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Происшествия
В Дербенте опровергли сообщение о перерезанном горле священника

Мэр Дербента: священник погиб в результате пулевого ранения

© Фото : Официальный сайт городского округа "город Дербент"Протоиерей Николай Котельников
Протоиерей Николай Котельников - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© Фото : Официальный сайт городского округа "город Дербент"
Протоиерей Николай Котельников. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Священник дербентской церкви отец Николай, на территорию которой накануне проникли террористы, погиб в результате пулевого ранения, сообщил руководитель пресс-службы мэрии Дербента Тельман Раджабов в своем Telegram-канале.
«
"Информация о том, что отцу Николаю перерезали горло, не соответствует действительности. Священник умер от пулевого ранения", - написал Раджабов.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее заявил, что глубоко потрясен терактами в Дербенте и Махачкале, "в результате которых погибли и пострадали сотрудники полиции и мирные граждане, а также зверски убит православный священник - протоиерей Николай Котельников".
В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а число пострадавших выросло до 46. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
На месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
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ДербентМахачкалаВооруженные нападения в Дербенте и МахачкалеПроисшествия
 
 
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