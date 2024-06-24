https://ria.ru/20240624/derbent-1955102747.html

В Дербенте опровергли сообщение о перерезанном горле священника

В Дербенте опровергли сообщение о перерезанном горле священника - РИА Новости, 24.06.2024

В Дербенте опровергли сообщение о перерезанном горле священника

Священник дербентской церкви отец Николай, на территорию которой накануне проникли террористы, погиб в результате пулевого ранения, сообщил руководитель... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T16:31

2024-06-24T16:31

2024-06-24T16:34

дербент

махачкала

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

происшествия

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Священник дербентской церкви отец Николай, на территорию которой накануне проникли террористы, погиб в результате пулевого ранения, сообщил руководитель пресс-службы мэрии Дербента Тельман Раджабов в своем Telegram-канале."Информация о том, что отцу Николаю перерезали горло, не соответствует действительности. Священник умер от пулевого ранения", - написал Раджабов.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее заявил, что глубоко потрясен терактами в Дербенте и Махачкале, "в результате которых погибли и пострадали сотрудники полиции и мирные граждане, а также зверски убит православный священник - протоиерей Николай Котельников". В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а число пострадавших выросло до 46. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.

https://ria.ru/20240623/sinagoga-1954930158.html

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дербент, махачкала, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, происшествия