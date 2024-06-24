https://ria.ru/20240624/derbent-1954943739.html

Пожар, возникший в результате нападения на синагогу в Дербенте, потушили

Пожар, возникший в результате нападения на синагогу в Дербенте, потушили - РИА Новости, 24.06.2024

Пожар, возникший в результате нападения на синагогу в Дербенте, потушили

Пожар в синагоге в Дербенте, который разгорелся в воскресенье в результате нападения террористов, полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в мэрии города. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T02:42

2024-06-24T02:42

2024-06-24T02:42

дербент

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. Пожар в синагоге в Дербенте, который разгорелся в воскресенье в результате нападения террористов, полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в мэрии города. Ранее в МВД Дагестана сообщили, что в Дербенте боевики обстреляли из автоматического оружия церковь и синагогу. "Пожар полностью потушен", - сказал собеседник агентства. По его словам, сотрудники МЧС продолжают проливку конструкций.

https://ria.ru/20240624/soboleznovaniya-1954935855.html

дербент

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2024

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дербент, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные нападения в дербенте и махачкале, происшествия