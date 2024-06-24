https://ria.ru/20240624/deputat-1954946529.html

В ГД рассказали о компенсациях за просрочку сдачи квартиры в новостройке

В ГД рассказали о компенсациях за просрочку сдачи квартиры в новостройке - РИА Новости, 24.06.2024

В ГД рассказали о компенсациях за просрочку сдачи квартиры в новостройке

Покупатели жилья в новостройках по закону могут претендовать на компенсации, достигающие миллиона рублей и более, если застройщик нарушает сроки сдачи квартиры, РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T03:48

2024-06-24T03:48

2024-06-24T03:48

жилье

россия

московская область (подмосковье)

сергей гаврилов

госдума рф

кпрф

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Покупатели жилья в новостройках по закону могут претендовать на компенсации, достигающие миллиона рублей и более, если застройщик нарушает сроки сдачи квартиры, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ). "Российские покупатели жилья в новостройках часто сталкиваются с ситуацией, когда застройщик нарушает сроки сдачи объекта. Многие не знают, что в таком случае закон встает на сторону дольщика, позволяя взыскать с недобросовестного застройщика крупные суммы в качестве компенсации. Судебная практика последних лет показывает, что грамотные действия могут принести дольщику выплаты, достигающие миллиона рублей и более", - сказал Гаврилов. Депутат отметил, что основанием для взыскания неустойки служит Федеральный закон № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве". Согласно этому закону, если застройщик нарушает предусмотренный договором срок передачи объекта, он обязан выплатить участнику долевого строительства неустойку, уточнил Гаврилов. "Для физических лиц она составляет 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены договора за каждый день просрочки. Важно отметить, что это право возникает у дольщика независимо от того, прописано ли оно в договоре или нет. Процесс взыскания неустойки начинается с направления застройщику претензии. Если застройщик игнорирует требование или отказывается платить, следующим шагом становится подача искового заявления в суд. Суды, как правило, встают на сторону дольщиков и удовлетворяют требования о взыскании неустойки. Это связано с тем, что сам факт просрочки уже является достаточным основанием для взыскания, и дольщику не нужно доказывать вину застройщика", - рассказал он. Парламентарий подчеркнул, что размер взыскиваемых сумм может быть весьма внушительным, по его словам, при стоимости квартиры в 10 миллионов рублей и задержке сдачи на год, размер неустойки может достигать 1,5-2 миллионов рублей. "Кроме того, суд может взыскать с застройщика штраф в размере 50% от суммы, присужденной в пользу потребителя, компенсацию морального вреда и расходы на оплату услуг представителя. Таким образом, общая сумма взыскания нередко превышает миллион рублей. Показателен случай одного из покупателей квартиры в новостройке в Подмосковье. Застройщик допустил просрочку в 9 месяцев, и дольщик обратился в суд. За два месяца суд рассмотрел дело и полностью удовлетворил требования истца, взыскав с застройщика более 1,4 миллиона рублей. Это наглядно демонстрирует, что при грамотном подходе можно добиться существенной компенсации за нарушение сроков сдачи квартиры", - добавил Гаврилов. Глава комитета Госдумы также отметил, что надо не бояться воспользоваться правом на судебную защиту, важно не соглашаться на мировое соглашение, если застройщик предлагает значительно меньшую сумму, чем можно получить через суд. "Стоит отметить, что срок исковой давности по таким делам составляет 3 года с момента, когда дольщик узнал или должен был узнать о нарушении своего права. Поэтому важно не затягивать с обращением в суд. Россиянам, столкнувшимся с просрочкой сдачи квартиры застройщиком, не стоит мириться с нарушением своих прав. Судебная практика показывает, что защита интересов дольщика в суде может привести к получению существенной компенсации. Главное - не бояться отстаивать свои законные права и действовать решительно. Ведь в итоге это может обеспечить не только восстановление справедливости, но и компенсацию", - заявил он.

https://ria.ru/20231204/rekord-1913545949.html

https://ria.ru/20240616/zhile-1953187916.html

https://realty.ria.ru/20240213/ekonomiya-1926888913.html

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жилье, россия, московская область (подмосковье), сергей гаврилов, госдума рф, кпрф