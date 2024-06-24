https://ria.ru/20240624/dagestan-1955179722.html

Комиссия ОП по межрелигиозным отношениям осудила теракт в Дагестане

Комиссия ОП по межрелигиозным отношениям осудила теракт в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024

Комиссия ОП по межрелигиозным отношениям осудила теракт в Дагестане

Комиссия общественной палаты России по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции осудила теракт в Дагестане, где погибли 20 человек, и расценила его РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T21:44

2024-06-24T21:44

2024-06-24T21:44

россия

дербент

махачкала

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

происшествия

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Комиссия общественной палаты России по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции осудила теракт в Дагестане, где погибли 20 человек, и расценила его как однозначную попытку посеять межнациональную и межрелигиозную рознь в регионе. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а число пострадавших выросло до 46. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены. "Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции осуждает этот бесчеловечный террористический акт и расценивает его как однозначную попытку посеять межнациональную и межрелигиозную рознь в Дагестане - одном из самых полиэтнических субъектов Российской Федерации", - сообщается в опубликованном в Telegram-канале ОП РФ совместном заявлении комиссии ОП РФ по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции и Российской ассоциации защиты религиозной свободы о террористических атаках в Республике Дагестан. Отмечается, что российская ассоциация защиты религиозной свободы, лидеры и представители традиционных религиозных конфессий и эксперты в области государственно-конфессиональных отношений, входящие в совет РАРС, уверены, что внешние враждебные силы намеревались дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны, опорочив в глазах россиян честь народов Дагестана и ценности ислама, представив именно мусульман Кавказа лицами, стремящимися совершать страшные преступления. "Призываем сохранять единство и не поддаваться на возможные провокационные заявления, направленные на разжигание ненависти в отношении представителей определённых национальностей или религиозных течений. В условиях напряженной обстановки такие действия недопустимы и могут привести к дальнейшим глубоким социальным потрясениям", - говорится в сообщении. В общественной палете убеждены, что российские органы правопорядка раскроют реальных инициаторов этого злодеяния, а российский народ ещё более сплотится для борьбы с общим врагом.

https://ria.ru/20240623/muftiy-1954916383.html

https://ria.ru/20240624/rst-1955024749.html

https://ria.ru/20240624/dagestan-1955047797.html

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россия, дербент, махачкала, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, происшествия