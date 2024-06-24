https://ria.ru/20240624/dagestan-1955166403.html

Враги хотят обострить ситуацию в Дагестане, заявил глава республики

Враги хотят обострить ситуацию в Дагестане, заявил глава республики - РИА Новости, 24.06.2024

Враги хотят обострить ситуацию в Дагестане, заявил глава республики

Цель врагов России - это обострение и дестабилизация обстановки в Дагестане, заявил журналистам глава Республики Дагестан Сергей Меликов. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T20:02

2024-06-24T20:02

2024-06-24T20:02

россия

сергей меликов

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

безопасность

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. Цель врагов России - это обострение и дестабилизация обстановки в Дагестане, заявил журналистам глава Республики Дагестан Сергей Меликов. "Если говорить о том, что это уже третья попытка качнуть и дестабилизировать ситуацию в Дагестане, причем ... наверное, самая трагичная из тех..., которые предшествовали. Я думаю, что, наверное, эта тенденция обострения и осложнения обстановки в Дагестане является целью и задачей, в том числе, наших явных врагов", - заявил Меликов. По его словам, одна из предыдущих попыток дестабилизации обстановки в регионе была призвана воздействовать на задачи, которые были получены властями республики по частичной мобилизации в 2022 году. Также по мнению Меликова, террористы не случайно выбрали православный праздник для атаки на регион. Он добавил, что это является попыткой извне внести раскол на религиозной почве. "Датой совершения террористических атак был избран большой православный праздник - День Святой Богородицы. И то, что в этот православный праздник атаки организовывались не только на православные храмы, но и на синагоги, на мой взгляд, это явная попытка не, как нам иногда приписывают, радикально направленных исламских организаций, находящихся Дагестане и в (целом в - ред.) России, а именно из-за рубежа. Избрание такой цели и задачи - внести раскол между исламом или людьми, исповедующими ислам, отделив или оторвав их в тех ценностях, которые мы сегодня имеем во взаимодействии, взаимоотношениях с другими религиями, с православием и с иудаизмом", - считает Меликов. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а число пострадавших выросло до 46. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российское общество консолидировано и подобные террористические проявления не поддерживаются ни в Дагестане, ни в России в целом.

https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html

https://ria.ru/20240624/puteshestviya-1955142393.html

https://ria.ru/20240624/dagestan-1955068153.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сергей меликов, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, безопасность, республика дагестан