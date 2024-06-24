https://ria.ru/20240624/dagestan-1955154700.html
Священник-очевидец рассказал о нападении террористов на храм в Дербенте
Священник-очевидец рассказал о нападении террористов на храм в Дербенте - РИА Новости, 24.06.2024
Священник-очевидец рассказал о нападении террористов на храм в Дербенте
Террористы, атаковавшие храм Покрова Пресвятой Богородицы в дагестанском Дербенте, после убийства настоятеля Николая Котельникова подожгли аналой с иконой... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T19:09
2024-06-24T19:09
2024-06-24T19:09
дербент
махачкала
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
происшествия
россия
республика дагестан
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Террористы, атаковавшие храм Покрова Пресвятой Богородицы в дагестанском Дербенте, после убийства настоятеля Николая Котельникова подожгли аналой с иконой Святой Троицы, в это время в приходских зданиях укрывались дети, рассказал РИА Новости переживший нападение штатный клирик Покровского храма иерей Михаил Лобов. По его словам, он был с детьми в другом церковном здании, когда услышал выстрелы. Лобов спрятал детей и еще одного прихожанина. Когда они укрылись, то смогли позвонить в спецслужбы. "А потом я сказал, что пойду посмотрю и помогу. Вышел, дошел до угла церкви, и увидел, что он (один из нападавших – ред.) выходит из двери другого дома и направляет на меня автомат. Я был уже шагах в 30, даже, может, и больше. Я понял, что он меня здесь и положит: поворачиваюсь быстро, резко и ухожу в комнату обратно и закрываюсь. Он дверь дернул – или они, потому что их двое, говорят, было", - сказал Лобов. После этого, рассказал священник, террористы подожгли храм и сразу ушли – по-видимому, понимая, что у них было мало времени. "Потом я смотрю, что уже ходят наши дежурные, матушка бегает, что горит церковь – выскочил опять и пошел тушить. В церкви потушили аналой (высокий столик с покатым верхом – ред.), который они в середине зажгли, где Троица стояла святая, где у нас праздник был. Вот и все, потушил это и побежал отца Николая вытаскивать, чтобы хотя бы тело не сгорело: там уже тоже полыхало здание. Вот и все. Вытащили тело, потом полиция его уже вынесла из храма на улицу", – рассказал отец Михаил, добавив, что направляется омыть тело погибшего протоиерея Николая. Он рассказал, что супруга настоятеля, матушка Валентина, видела его гибель. "Она была там, рядом стояла. Он (нападавший – ред.) направил ствол на нее, потом на него (отца Николая – ред.), и сразу стрельнул, убил. Потом она "Господи, помилуй!" начала кричать, а он опустил автомат и побежал вверх на второй этаж здания, по рассказу матушки Валентины. Она в этот момент закрылась на щеколду в комнате напротив зала – келье, где он оставался. В этой комнате она и закрылась. Потом она начала выглядывать в окно, но никого не увидела. А он дернул дверь два раза или сколько там раз, но стрелять не стал. Потом они ушли", – сказал РИА Новости иерей. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма – Покровский в Дербенте, по сведениям сайта епархии единственный в этом городе, и Свято-Успенский кафедральный собор в Махачкале, – две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а число пострадавших выросло до 46. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html
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дербент, махачкала, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, происшествия, россия, республика дагестан
Дербент, Махачкала, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Происшествия, Россия, Республика Дагестан
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Террористы, атаковавшие храм Покрова Пресвятой Богородицы в дагестанском Дербенте, после убийства настоятеля Николая Котельникова подожгли аналой с иконой Святой Троицы, в это время в приходских зданиях укрывались дети, рассказал РИА Новости переживший нападение штатный клирик Покровского храма иерей Михаил Лобов.
По его словам, он был с детьми в другом церковном здании, когда услышал выстрелы. Лобов спрятал детей и еще одного прихожанина. Когда они укрылись, то смогли позвонить в спецслужбы.
"А потом я сказал, что пойду посмотрю и помогу. Вышел, дошел до угла церкви, и увидел, что он (один из нападавших – ред.) выходит из двери другого дома и направляет на меня автомат. Я был уже шагах в 30, даже, может, и больше. Я понял, что он меня здесь и положит: поворачиваюсь быстро, резко и ухожу в комнату обратно и закрываюсь. Он дверь дернул – или они, потому что их двое, говорят, было", - сказал Лобов.
После этого, рассказал священник, террористы подожгли храм и сразу ушли – по-видимому, понимая, что у них было мало времени.
"Потом я смотрю, что уже ходят наши дежурные, матушка бегает, что горит церковь – выскочил опять и пошел тушить. В церкви потушили аналой (высокий столик с покатым верхом – ред.), который они в середине зажгли, где Троица стояла святая, где у нас праздник был. Вот и все, потушил это и побежал отца Николая вытаскивать, чтобы хотя бы тело не сгорело: там уже тоже полыхало здание. Вот и все. Вытащили тело, потом полиция его уже вынесла из храма на улицу", – рассказал отец Михаил, добавив, что направляется омыть тело погибшего протоиерея Николая.
Он рассказал, что супруга настоятеля, матушка Валентина, видела его гибель.
"Она была там, рядом стояла. Он (нападавший – ред.) направил ствол на нее, потом на него (отца Николая – ред.), и сразу стрельнул, убил. Потом она "Господи, помилуй!" начала кричать, а он опустил автомат и побежал вверх на второй этаж здания, по рассказу матушки Валентины. Она в этот момент закрылась на щеколду в комнате напротив зала – келье, где он оставался. В этой комнате она и закрылась. Потом она начала выглядывать в окно, но никого не увидела. А он дернул дверь два раза или сколько там раз, но стрелять не стал. Потом они ушли", – сказал РИА Новости иерей.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале
вооруженные боевики напали на два православных храма – Покровский в Дербенте, по сведениям сайта епархии единственный в этом городе, и Свято-Успенский кафедральный собор в Махачкале, – две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а число пострадавших выросло до 46. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.