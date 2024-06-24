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В Дагестане проходят следственные мероприятия по делу о терактах - РИА Новости, 24.06.2024
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16:14 24.06.2024 (обновлено: 16:26 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/dagestan-1955097970.html
В Дагестане проходят следственные мероприятия по делу о терактах
В Дагестане проходят следственные мероприятия по делу о терактах - РИА Новости, 24.06.2024
В Дагестане проходят следственные мероприятия по делу о терактах
Следственные мероприятия в рамках дела о терактах в Дагестане проводятся в Махачкале, Дербенте и Сергокалинском районе Дагестана, сообщил глава региона Сергей... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T16:14
2024-06-24T16:26
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
дербент
махачкала
сергокалинский район
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МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. Следственные мероприятия в рамках дела о терактах в Дагестане проводятся в Махачкале, Дербенте и Сергокалинском районе Дагестана, сообщил глава региона Сергей Меликов."В настоящий момент проводятся оперативно-следственные мероприятия и следственные действия по тем материалам, которые на сегодняшний день являются необходимыми для принятия последующих решений... В рамках расследования уголовных дел сегодня проводятся те мероприятия, которые необходимо проводить в Махачкале, в Дербенте и в Сергокалинском районе". - сказал Меликов журналистам.
https://ria.ru/20240624/dagestan-1955068153.html
дербент
махачкала
сергокалинский район
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вооруженные нападения в дербенте и махачкале, дербент, махачкала, сергокалинский район
Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Дербент, Махачкала, Сергокалинский район
В Дагестане проходят следственные мероприятия по делу о терактах

Меликов: следствие по терактам идет в Дербенте, Махачкале, Сергокалинском районе

© РИА Новости / Пресс-служба администрации главы и правительства Дагестана | Перейти в медиабанкГлава Республики Дагестан Сергей Меликов осматривает церковь в Дербенте, на которую накануне напали террористы. Стоп-кадр видео
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов осматривает церковь в Дербенте, на которую накануне напали террористы. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба администрации главы и правительства Дагестана
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Глава Республики Дагестан Сергей Меликов осматривает церковь в Дербенте, на которую накануне напали террористы. Стоп-кадр видео
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. Следственные мероприятия в рамках дела о терактах в Дагестане проводятся в Махачкале, Дербенте и Сергокалинском районе Дагестана, сообщил глава региона Сергей Меликов.
«
"В настоящий момент проводятся оперативно-следственные мероприятия и следственные действия по тем материалам, которые на сегодняшний день являются необходимыми для принятия последующих решений... В рамках расследования уголовных дел сегодня проводятся те мероприятия, которые необходимо проводить в Махачкале, в Дербенте и в Сергокалинском районе". - сказал Меликов журналистам.
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Вооруженные нападения в Дербенте и МахачкалеДербентМахачкалаСергокалинский район
 
 
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