https://ria.ru/20240624/dagestan-1955097970.html

В Дагестане проходят следственные мероприятия по делу о терактах

В Дагестане проходят следственные мероприятия по делу о терактах - РИА Новости, 24.06.2024

В Дагестане проходят следственные мероприятия по делу о терактах

Следственные мероприятия в рамках дела о терактах в Дагестане проводятся в Махачкале, Дербенте и Сергокалинском районе Дагестана, сообщил глава региона Сергей... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T16:14

2024-06-24T16:14

2024-06-24T16:26

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

дербент

махачкала

сергокалинский район

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МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. Следственные мероприятия в рамках дела о терактах в Дагестане проводятся в Махачкале, Дербенте и Сергокалинском районе Дагестана, сообщил глава региона Сергей Меликов."В настоящий момент проводятся оперативно-следственные мероприятия и следственные действия по тем материалам, которые на сегодняшний день являются необходимыми для принятия последующих решений... В рамках расследования уголовных дел сегодня проводятся те мероприятия, которые необходимо проводить в Махачкале, в Дербенте и в Сергокалинском районе". - сказал Меликов журналистам.

https://ria.ru/20240624/dagestan-1955068153.html

дербент

махачкала

сергокалинский район

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вооруженные нападения в дербенте и махачкале, дербент, махачкала, сергокалинский район