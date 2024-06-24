https://ria.ru/20240624/dagestan-1955083648.html

Число погибших в результате терактов в Дагестане выросло до 20

Число погибших в результате терактов в Дагестане выросло до 20 - РИА Новости, 24.06.2024

Число погибших в результате терактов в Дагестане выросло до 20

Число погибших в терактах в Дагестане выросло до 20, сообщила министр здравоохранения республики Татьяна Беляева в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T15:32

2024-06-24T15:32

2024-06-24T16:08

происшествия

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1954939277_5:0:830:464_1920x0_80_0_0_338a7ec0245096211e1d1a1a42f4aead.jpg

МАХАЧКАЛА, 24 июн — РИА Новости. Число погибших в терактах в Дагестане выросло до 20, сообщила министр здравоохранения республики Татьяна Беляева в Telegram-канале ведомства."Пострадали 46 человек. <...> К сожалению, 20 человек погибли, среди них также есть работники правоохранительных органов и гражданские лица", — сказала она в видеообращении.Семь пострадавших находятся в тяжелом состоянии.Пациентам оказывают всю необходимую помощь, провели телемедицинские консультации с федеральными клиниками.Беляева уточнила, что некоторых пострадавших могут перевести в ведомственные учреждения за пределами Дагестана для продолжения лечения. Специалисты примут решение после консультаций и дополнительных обследований.Теракт в ДагестанеНакануне в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.Ранее сообщалось, что погибли 19 человек: 15 сотрудников силовых структур и четыре гражданских лица, в том числе православный священник.Силовики ликвидировали пятерых террористов, их личности установили.Уголовное дело возбудили по статьям "Теракт", "Незаконное приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия" и "Хищение огнестрельного оружия".В Дагестане 24, 25 и 26 июня объявили днями траура.

https://rsport.ria.ru/20240624/boevik-1955088832.html

https://ria.ru/20240624/dagestan-1955039457.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, вооруженные нападения в дербенте и махачкале