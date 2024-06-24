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Число погибших в результате терактов в Дагестане выросло до 20 - РИА Новости, 24.06.2024
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15:32 24.06.2024 (обновлено: 16:08 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/dagestan-1955083648.html
Число погибших в результате терактов в Дагестане выросло до 20
Число погибших в результате терактов в Дагестане выросло до 20 - РИА Новости, 24.06.2024
Число погибших в результате терактов в Дагестане выросло до 20
Число погибших в терактах в Дагестане выросло до 20, сообщила министр здравоохранения республики Татьяна Беляева в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T15:32
2024-06-24T16:08
происшествия
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МАХАЧКАЛА, 24 июн — РИА Новости. Число погибших в терактах в Дагестане выросло до 20, сообщила министр здравоохранения республики Татьяна Беляева в Telegram-канале ведомства."Пострадали 46 человек. &lt;...&gt; К сожалению, 20 человек погибли, среди них также есть работники правоохранительных органов и гражданские лица", — сказала она в видеообращении.Семь пострадавших находятся в тяжелом состоянии.Пациентам оказывают всю необходимую помощь, провели телемедицинские консультации с федеральными клиниками.Беляева уточнила, что некоторых пострадавших могут перевести в ведомственные учреждения за пределами Дагестана для продолжения лечения. Специалисты примут решение после консультаций и дополнительных обследований.Теракт в ДагестанеНакануне в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.Ранее сообщалось, что погибли 19 человек: 15 сотрудников силовых структур и четыре гражданских лица, в том числе православный священник.Силовики ликвидировали пятерых террористов, их личности установили.Уголовное дело возбудили по статьям "Теракт", "Незаконное приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия" и "Хищение огнестрельного оружия".В Дагестане 24, 25 и 26 июня объявили днями траура.
https://rsport.ria.ru/20240624/boevik-1955088832.html
https://ria.ru/20240624/dagestan-1955039457.html
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происшествия, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Происшествия, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале

Число погибших в результате терактов в Дагестане выросло до 20

© РИА Новости | Перейти в медиабанкНа месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале
На месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости
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На месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 24 июн — РИА Новости. Число погибших в терактах в Дагестане выросло до 20, сообщила министр здравоохранения республики Татьяна Беляева в Telegram-канале ведомства.
"Пострадали 46 человек. <...> К сожалению, 20 человек погибли, среди них также есть работники правоохранительных органов и гражданские лица", — сказала она в видеообращении.
Вооруженные нападения на храмы и синагогу в Дагестане
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

В воскресенье в Махачкале и Дербенте вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.

Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

В воскресенье в Махачкале и Дербенте вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.

© Национальный антитеррористический комитет
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1 из 9
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Жертвами террористов стали более 15 полицейских, а также несколько гражданских лиц, в том числе священник РПЦ.

На месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале

Жертвами террористов стали более 15 полицейских, а также несколько гражданских лиц, в том числе священник РПЦ.

© РИА Новости
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2 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

В регионе ввели режим контртеррористической операции, который был отменен в понедельник утром.

Сотрудники ФСБ в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

В регионе ввели режим контртеррористической операции, который был отменен в понедельник утром.

© Национальный антитеррористический комитет
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3 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двух в Дербенте и трех в Махачкале.

Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двух в Дербенте и трех в Махачкале.

© Национальный антитеррористический комитет
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4 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

На фото: сотрудники ФСБ на месте происшествия.

Сотрудники ФСБ в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

На фото: сотрудники ФСБ на месте происшествия.

© Национальный антитеррористический комитет
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5 из 9
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Девять сотрудников полиции, пострадавших во время стрельбы, остаются в больнице. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

На месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале

Девять сотрудников полиции, пострадавших во время стрельбы, остаются в больнице. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

© РИА Новости
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6 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

Двух человек с легкими ранениями отпустили домой под амбулаторное наблюдение.

Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

Двух человек с легкими ранениями отпустили домой под амбулаторное наблюдение.

© Национальный антитеррористический комитет
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7 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

Разыскные и следственные мероприятия продлятся до выявления всех участников "спящих ячеек" террористов.

Поврежденный автомобиль ДПС в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

Разыскные и следственные мероприятия продлятся до выявления всех участников "спящих ячеек" террористов.

© Национальный антитеррористический комитет
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8 из 9
© СК РФ

В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

Кадр видео СК России с места терактов в Дербенте и Махачкале

В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

© СК РФ
9 из 9

В воскресенье в Махачкале и Дербенте вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
1 из 9

Жертвами террористов стали более 15 полицейских, а также несколько гражданских лиц, в том числе священник РПЦ.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 9

В регионе ввели режим контртеррористической операции, который был отменен в понедельник утром.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
3 из 9

НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двух в Дербенте и трех в Махачкале.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
4 из 9

На фото: сотрудники ФСБ на месте происшествия.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
5 из 9

Девять сотрудников полиции, пострадавших во время стрельбы, остаются в больнице. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 9

Двух человек с легкими ранениями отпустили домой под амбулаторное наблюдение.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
7 из 9

Разыскные и следственные мероприятия продлятся до выявления всех участников "спящих ячеек" террористов.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
8 из 9

В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

© СК РФ
9 из 9
Семь пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Пациентам оказывают всю необходимую помощь, провели телемедицинские консультации с федеральными клиниками.
Беляева уточнила, что некоторых пострадавших могут перевести в ведомственные учреждения за пределами Дагестана для продолжения лечения. Специалисты примут решение после консультаций и дополнительных обследований.

Теракт в Дагестане

Накануне в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.
Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
Один из боевиков в Дагестане тренировался в Школе Нурмагомедова
Вчера, 15:41
Ранее сообщалось, что погибли 19 человек: 15 сотрудников силовых структур и четыре гражданских лица, в том числе православный священник.
Силовики ликвидировали пятерых террористов, их личности установили.
Уголовное дело возбудили по статьям "Теракт", "Незаконное приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия" и "Хищение огнестрельного оружия".
В Дагестане 24, 25 и 26 июня объявили днями траура.
Контртеррористическая операция в Дагестане - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Среди ликвидированных в Дагестане боевиков был экс-глава отделения СР
Вчера, 12:58
 
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