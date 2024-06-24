Число погибших в результате терактов в Дагестане выросло до 20

МАХАЧКАЛА, 24 июн — РИА Новости. Число погибших в терактах в Дагестане выросло до 20, сообщила министр здравоохранения республики Татьяна Беляева в Telegram-канале ведомства."Пострадали 46 человек. <...> К сожалению, 20 человек погибли, среди них также есть работники правоохранительных органов и гражданские лица", — сказала она в видеообращении.Семь пострадавших находятся в тяжелом состоянии.Пациентам оказывают всю необходимую помощь, провели телемедицинские консультации с федеральными клиниками.Беляева уточнила, что некоторых пострадавших могут перевести в ведомственные учреждения за пределами Дагестана для продолжения лечения. Специалисты примут решение после консультаций и дополнительных обследований.Теракт в ДагестанеНакануне в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.Ранее сообщалось, что погибли 19 человек: 15 сотрудников силовых структур и четыре гражданских лица, в том числе православный священник.Силовики ликвидировали пятерых террористов, их личности установили.Уголовное дело возбудили по статьям "Теракт", "Незаконное приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия" и "Хищение огнестрельного оружия".В Дагестане 24, 25 и 26 июня объявили днями траура.
Пациентам оказывают всю необходимую помощь, провели телемедицинские консультации с федеральными клиниками.
Беляева уточнила, что некоторых пострадавших могут перевести в ведомственные учреждения за пределами Дагестана для продолжения лечения. Специалисты примут решение после консультаций и дополнительных обследований.
Теракт в Дагестане
Накануне в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.
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