Лукашенко выразил соболезнования после терактов в Дагестане
Лукашенко выразил соболезнования Путину из-за терактов в Дагестане
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанкОбстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
© Национальный антитеррористический комитет
Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу
МИНСК, 24 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования российскому коллеге Владимиру Путину в связи с терактами в Дагестане, жертвами которых стали сотрудники правоохранительных органов и мирные жители.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил самые искренние соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с серией варварских терактов в Дагестане, жертвами которых стали стражи правопорядка и мирные жители", - сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого".
По его словам, в Белоруссии осуждают "бесчеловечные нападения на религиозные объекты, целью которых было запугать людей, посеять панику и недоверие друг к другу, нарушить межконфессиональный мир и согласие, существовавшие веками в дружественном Дагестане".
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"Глава государства выразил убеждение, что все виновные в совершении этого тяжкого преступления будут установлены и понесут заслуженное наказание", - говорится в сообщении.
Лукашенко отметил, что в это сложное время он желает "мужества и стойкости родным и близким погибших, чтобы пережить невосполнимую утрату, а также скорейшего восстановления пострадавшим".
В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 15 сотрудников правоохранительных органов, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
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