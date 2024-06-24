https://ria.ru/20240624/dagestan-1955068907.html

Лукашенко выразил соболезнования после терактов в Дагестане

Лукашенко выразил соболезнования после терактов в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024

Лукашенко выразил соболезнования после терактов в Дагестане

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования российскому коллеге Владимиру Путину в связи с терактами в Дагестане, жертвами которых стали... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T14:44

2024-06-24T14:44

2024-06-24T14:44

белоруссия

россия

дербент

александр лукашенко

владимир путин

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МИНСК, 24 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования российскому коллеге Владимиру Путину в связи с терактами в Дагестане, жертвами которых стали сотрудники правоохранительных органов и мирные жители. "Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил самые искренние соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с серией варварских терактов в Дагестане, жертвами которых стали стражи правопорядка и мирные жители", - сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого". По его словам, в Белоруссии осуждают "бесчеловечные нападения на религиозные объекты, целью которых было запугать людей, посеять панику и недоверие друг к другу, нарушить межконфессиональный мир и согласие, существовавшие веками в дружественном Дагестане". "Глава государства выразил убеждение, что все виновные в совершении этого тяжкого преступления будут установлены и понесут заслуженное наказание", - говорится в сообщении. Лукашенко отметил, что в это сложное время он желает "мужества и стойкости родным и близким погибших, чтобы пережить невосполнимую утрату, а также скорейшего восстановления пострадавшим". В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 15 сотрудников правоохранительных органов, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.

https://ria.ru/20240624/rossiya-1955023909.html

https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белоруссия, россия, дербент, александр лукашенко, владимир путин, вооруженные нападения в дербенте и махачкале