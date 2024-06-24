Работница церковной лавки в Махачкале рассказала о штурме
Работница лавки в Махачкале рассказала, что 3,5 часа пряталась в помещении храма
Перестрелка в Дагестане. Кадр видео очевидца
Перестрелка в Дагестане. Кадр видео очевидца
МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. Работница лавки Свято-Успенского кафедрального собора в Махачкале, на которую террористы совершили атаку, рассказала, что 3,5 часа пряталась в помещении храма, потом ее под щитами вывели сотрудники Росгвардии.
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"Очень было страшно, вы не представляете… Три с половиной часа я просидела под обстрелом. Меня потом Росгвардия вывели под щитами, а потом был штурм", – рассказала Татьяна Терехова журналистам.
По ее словам, охранник церкви Михаил, который был убит террористами, отстреливался из травматического пистолета, давая возможность людям спрятаться.
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"Убили охранника Михаила, царство ему небесное, цветочки мы положили, поставили свечку. Он стрелял до последнего. Вы представляете, со зрением минус пять с чем-то он стрелял до последнего. Он стрелял, давая понять, что люди должны спрятаться. Наши успели со всего храма уйти в подсобное помещение, подняться на колокольню и закрыться там. Никто больше не пострадал", – рассказала женщина.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 15 сотрудников правоохранительных органов, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.