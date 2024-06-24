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Работница церковной лавки в Махачкале рассказала о штурме - РИА Новости, 24.06.2024
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14:39 24.06.2024 (обновлено: 14:43 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/dagestan-1955068153.html
Работница церковной лавки в Махачкале рассказала о штурме
Работница церковной лавки в Махачкале рассказала о штурме - РИА Новости, 24.06.2024
Работница церковной лавки в Махачкале рассказала о штурме
Работница лавки Свято-Успенского кафедрального собора в Махачкале, на которую террористы совершили атаку, рассказала, что 3,5 часа пряталась в помещении храма,... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T14:39
2024-06-24T14:43
махачкала
дербент
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. Работница лавки Свято-Успенского кафедрального собора в Махачкале, на которую террористы совершили атаку, рассказала, что 3,5 часа пряталась в помещении храма, потом ее под щитами вывели сотрудники Росгвардии. "Очень было страшно, вы не представляете… Три с половиной часа я просидела под обстрелом. Меня потом Росгвардия вывели под щитами, а потом был штурм", – рассказала Татьяна Терехова журналистам. По ее словам, охранник церкви Михаил, который был убит террористами, отстреливался из травматического пистолета, давая возможность людям спрятаться. "Убили охранника Михаила, царство ему небесное, цветочки мы положили, поставили свечку. Он стрелял до последнего. Вы представляете, со зрением минус пять с чем-то он стрелял до последнего. Он стрелял, давая понять, что люди должны спрятаться. Наши успели со всего храма уйти в подсобное помещение, подняться на колокольню и закрыться там. Никто больше не пострадал", – рассказала женщина. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 15 сотрудников правоохранительных органов, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
https://ria.ru/20240623/tserkov-1954932700.html
https://ria.ru/20240624/dagestan-1955016725.html
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махачкала, дербент, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Махачкала, Дербент, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Работница церковной лавки в Махачкале рассказала о штурме

Работница лавки в Махачкале рассказала, что 3,5 часа пряталась в помещении храма

Перестрелка в Дагестане. Кадр видео очевидца
Перестрелка в Дагестане. Кадр видео очевидца
Перестрелка в Дагестане. Кадр видео очевидца
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. Работница лавки Свято-Успенского кафедрального собора в Махачкале, на которую террористы совершили атаку, рассказала, что 3,5 часа пряталась в помещении храма, потом ее под щитами вывели сотрудники Росгвардии.
«
"Очень было страшно, вы не представляете… Три с половиной часа я просидела под обстрелом. Меня потом Росгвардия вывели под щитами, а потом был штурм", – рассказала Татьяна Терехова журналистам.
Видео из церкви в Махачкале, где люди прятались от боевиков
Опубликовано видео из церкви в Махачкале, где люди прятались от боевиков
Вчера, 23:35
По ее словам, охранник церкви Михаил, который был убит террористами, отстреливался из травматического пистолета, давая возможность людям спрятаться.
«
"Убили охранника Михаила, царство ему небесное, цветочки мы положили, поставили свечку. Он стрелял до последнего. Вы представляете, со зрением минус пять с чем-то он стрелял до последнего. Он стрелял, давая понять, что люди должны спрятаться. Наши успели со всего храма уйти в подсобное помещение, подняться на колокольню и закрыться там. Никто больше не пострадал", – рассказала женщина.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 15 сотрудников правоохранительных органов, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
Цветы на месте теракта в Дербенте - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
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МахачкалаДербентВооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
 
 
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