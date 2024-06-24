https://ria.ru/20240624/dagestan-1955068153.html

Работница церковной лавки в Махачкале рассказала о штурме

Работница церковной лавки в Махачкале рассказала о штурме - РИА Новости, 24.06.2024

Работница церковной лавки в Махачкале рассказала о штурме

Работница лавки Свято-Успенского кафедрального собора в Махачкале, на которую террористы совершили атаку, рассказала, что 3,5 часа пряталась в помещении храма,... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T14:39

2024-06-24T14:39

2024-06-24T14:43

махачкала

дербент

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954894216_0:517:805:970_1920x0_80_0_0_04b833d26c4b229c3077e55d67cd375c.jpg

МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. Работница лавки Свято-Успенского кафедрального собора в Махачкале, на которую террористы совершили атаку, рассказала, что 3,5 часа пряталась в помещении храма, потом ее под щитами вывели сотрудники Росгвардии. "Очень было страшно, вы не представляете… Три с половиной часа я просидела под обстрелом. Меня потом Росгвардия вывели под щитами, а потом был штурм", – рассказала Татьяна Терехова журналистам. По ее словам, охранник церкви Михаил, который был убит террористами, отстреливался из травматического пистолета, давая возможность людям спрятаться. "Убили охранника Михаила, царство ему небесное, цветочки мы положили, поставили свечку. Он стрелял до последнего. Вы представляете, со зрением минус пять с чем-то он стрелял до последнего. Он стрелял, давая понять, что люди должны спрятаться. Наши успели со всего храма уйти в подсобное помещение, подняться на колокольню и закрыться там. Никто больше не пострадал", – рассказала женщина. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 15 сотрудников правоохранительных органов, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.

https://ria.ru/20240623/tserkov-1954932700.html

https://ria.ru/20240624/dagestan-1955016725.html

махачкала

дербент

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

махачкала, дербент, вооруженные нападения в дербенте и махачкале