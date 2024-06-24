https://ria.ru/20240624/dagestan-1955058451.html

Глава коллегии ЕЭК осудил теракты в Дагестане

Глава коллегии ЕЭК осудил теракты в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024

Глава коллегии ЕЭК осудил теракты в Дагестане

Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев от имени ЕЭК и себя лично выразил соболезнования семьям погибших в результате... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T14:03

2024-06-24T14:03

2024-06-24T14:03

дербент

махачкала

россия

бакытжан сагинтаев

евразийская экономическая комиссия

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

происшествия

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ЕРЕВАН, 24 июн - РИА Новости. Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев от имени ЕЭК и себя лично выразил соболезнования семьям погибших в результате террористических атак в Дербенте и Махачкале, решительно осудив эти преступления, сообщили в понедельник в пресс-службе комиссии. "Решительно осуждаем жестокое, не имеющее оправданий преступление, совершенное против населения Дагестана. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким безвинных жертв, а также всему народу России в связи с произошедшей трагедией. Мы разделяем скорбь и боль утраты вместе с вами. Желаем сил и скорейшего выздоровления пострадавшим в результате теракта", – говорится в послании Сагинтаева. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 15 правоохранителей, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.

https://ria.ru/20240624/traur-1954944548.html

дербент

махачкала

россия

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дербент, махачкала, россия, бакытжан сагинтаев, евразийская экономическая комиссия, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, происшествия