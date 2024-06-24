https://ria.ru/20240624/dagestan-1955056854.html

Врач рассказал о состоянии пострадавших в Дагестане полицейских

Врач рассказал о состоянии пострадавших в Дагестане полицейских - РИА Новости, 24.06.2024

Врач рассказал о состоянии пострадавших в Дагестане полицейских

Большинство пострадавших во время контртеррористической операции в Дагестане полицейских находятся в состоянии средней тяжести, большую часть эвакуируют в... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T13:58

2024-06-24T13:58

2024-06-24T13:58

происшествия

здоровье - общество

махачкала

дербент

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. Большинство пострадавших во время контртеррористической операции в Дагестане полицейских находятся в состоянии средней тяжести, большую часть эвакуируют в медсанчасть МВД, тяжелыми остаются четыре пациента, все они находятся в отделении реанимации, опасений для жизни нет, сообщил главный врач Республиканской клинической больницы имени А.В. Вишневского, профессор Газияв Мусаев. Он подробно рассказал о состоянии пострадавших после трагедий в Махачкале и Дербенте. "Вчера к нам после всем известного события поступили 16 человек. Из них 13 - сотрудники полиции и трое гражданские. У гражданских ранения небольшие осколочные. Двое были после проведенной обработки ран... они были отправлены на амбулаторное лечение. Одна пациентка пока остается в стационаре и будет выполнено плановое оперативное лечение. Она больших опасений не вызывает. Состояние ее сейчас средней тяжести. Из поступивших сотрудников полиции - большинство средней тяжести. Большая часть из них будет эвакуирована в медсанчасть МВД для дальнейшего лечения. Тяжелыми остается четыре пациента, все они находятся в отделении реанимации. Многим из них уже выполнено оперативное вмешательство. Состояние сейчас их стабилизировано. Опасений для жизни нет", - сказал Мусаев, видеозаявление которого приводится в Telegram-канале больницы.

https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, здоровье - общество, махачкала, дербент, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, республика дагестан