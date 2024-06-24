https://ria.ru/20240624/dagestan-1955056854.html
Врач рассказал о состоянии пострадавших в Дагестане полицейских
Врач рассказал о состоянии пострадавших в Дагестане полицейских - РИА Новости, 24.06.2024
Врач рассказал о состоянии пострадавших в Дагестане полицейских
Большинство пострадавших во время контртеррористической операции в Дагестане полицейских находятся в состоянии средней тяжести, большую часть эвакуируют в... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T13:58
2024-06-24T13:58
2024-06-24T13:58
происшествия
здоровье - общество
махачкала
дербент
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. Большинство пострадавших во время контртеррористической операции в Дагестане полицейских находятся в состоянии средней тяжести, большую часть эвакуируют в медсанчасть МВД, тяжелыми остаются четыре пациента, все они находятся в отделении реанимации, опасений для жизни нет, сообщил главный врач Республиканской клинической больницы имени А.В. Вишневского, профессор Газияв Мусаев. Он подробно рассказал о состоянии пострадавших после трагедий в Махачкале и Дербенте. "Вчера к нам после всем известного события поступили 16 человек. Из них 13 - сотрудники полиции и трое гражданские. У гражданских ранения небольшие осколочные. Двое были после проведенной обработки ран... они были отправлены на амбулаторное лечение. Одна пациентка пока остается в стационаре и будет выполнено плановое оперативное лечение. Она больших опасений не вызывает. Состояние ее сейчас средней тяжести. Из поступивших сотрудников полиции - большинство средней тяжести. Большая часть из них будет эвакуирована в медсанчасть МВД для дальнейшего лечения. Тяжелыми остается четыре пациента, все они находятся в отделении реанимации. Многим из них уже выполнено оперативное вмешательство. Состояние сейчас их стабилизировано. Опасений для жизни нет", - сказал Мусаев, видеозаявление которого приводится в Telegram-канале больницы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, махачкала, дербент, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, республика дагестан
Происшествия, Здоровье - Общество, Махачкала, Дербент, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Республика Дагестан
Врач рассказал о состоянии пострадавших в Дагестане полицейских
Мусаев: раненные в Дагестане полицейские находятся в состоянии средней тяжести
МАХАЧКАЛА, 24 июн - РИА Новости. Большинство пострадавших во время контртеррористической операции в Дагестане полицейских находятся в состоянии средней тяжести, большую часть эвакуируют в медсанчасть МВД, тяжелыми остаются четыре пациента, все они находятся в отделении реанимации, опасений для жизни нет, сообщил главный врач Республиканской клинической больницы имени А.В. Вишневского, профессор Газияв Мусаев.
Он подробно рассказал о состоянии пострадавших после трагедий в Махачкале
и Дербенте
.
"Вчера к нам после всем известного события поступили 16 человек. Из них 13 - сотрудники полиции и трое гражданские. У гражданских ранения небольшие осколочные. Двое были после проведенной обработки ран... они были отправлены на амбулаторное лечение. Одна пациентка пока остается в стационаре и будет выполнено плановое оперативное лечение. Она больших опасений не вызывает. Состояние ее сейчас средней тяжести. Из поступивших сотрудников полиции - большинство средней тяжести. Большая часть из них будет эвакуирована в медсанчасть МВД для дальнейшего лечения. Тяжелыми остается четыре пациента, все они находятся в отделении реанимации. Многим из них уже выполнено оперативное вмешательство. Состояние сейчас их стабилизировано. Опасений для жизни нет", - сказал Мусаев, видеозаявление которого приводится в Telegram-канале больницы.