https://ria.ru/20240624/dagestan-1955047930.html

Глава Сергокалинского района Дагестана знал о взглядах сыновей, пишет RT

Глава Сергокалинского района Дагестана знал о взглядах сыновей, пишет RT - РИА Новости, 24.06.2024

Глава Сергокалинского района Дагестана знал о взглядах сыновей, пишет RT

RT со ссылкой на источник сообщает, что глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров знал о радикальных взглядах своих двух сыновей, но покрывал их. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T13:32

2024-06-24T13:32

2024-06-24T13:33

происшествия

сергокалинский район

республика дагестан

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1954985463_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_7954b1b44a46b696b8eb31d0f866ad6a.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. RT со ссылкой на источник сообщает, что глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров знал о радикальных взглядах своих двух сыновей, но покрывал их. Ранее источник РИА Новости в силовых структурах республики сообщил, что Омаров в воскресенье был задержан и доставлен на допрос в связи с тем, что его сыновья, по данным силовиков, были участниками терактов в Дагестане. "Источник RT заявил, что глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров знал о террористических и экстремистских взглядах своих сыновей Османа и Адиля, но покрывал их. Как уточнил собеседник, Омаров знал, что сыновья придерживаются взглядов "Аль-Каиды"*, и не сообщил об этом в ФСБ республики", - говорится в публикации. Кроме того, как утверждает RT, на связи с террористами проверяют и местного имама. "Именно в мечети села Сергокала, как считают оперативники, могла быть база ячейки ваххабитов", - говорится в статье. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 15 правоохранителей, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html

https://ria.ru/20240624/dagestan-1954982136.html

сергокалинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, сергокалинский район, республика дагестан, вооруженные нападения в дербенте и махачкале