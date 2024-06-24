Глава Сергокалинского района Дагестана знал о взглядах сыновей, пишет RT
RT: глава Сергокалинского района Дагестана знал о взглядах сыновей и покрывал их
© Фото : пресс-служба администрациии МР "Сергокалинский район"Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров
Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. RT со ссылкой на источник сообщает, что глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров знал о радикальных взглядах своих двух сыновей, но покрывал их.
Ранее источник РИА Новости в силовых структурах республики сообщил, что Омаров в воскресенье был задержан и доставлен на допрос в связи с тем, что его сыновья, по данным силовиков, были участниками терактов в Дагестане.
"Источник RT заявил, что глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров знал о террористических и экстремистских взглядах своих сыновей Османа и Адиля, но покрывал их. Как уточнил собеседник, Омаров знал, что сыновья придерживаются взглядов "Аль-Каиды"*, и не сообщил об этом в ФСБ республики", - говорится в публикации.
Кроме того, как утверждает RT, на связи с террористами проверяют и местного имама. "Именно в мечети села Сергокала, как считают оперативники, могла быть база ячейки ваххабитов", - говорится в статье.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 15 правоохранителей, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
* Запрещенная в России террористическая организация