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Стали известны фамилии 15 полицейских, погибших в Дербенте и Махачкале - РИА Новости, 24.06.2024
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12:08 24.06.2024 (обновлено: 12:20 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/dagestan-1955016725.html
Стали известны фамилии 15 полицейских, погибших в Дербенте и Махачкале
Стали известны фамилии 15 полицейских, погибших в Дербенте и Махачкале - РИА Новости, 24.06.2024
Стали известны фамилии 15 полицейских, погибших в Дербенте и Махачкале
Названы фамилии 15 полицейских, погибших в Дербенте и Махачкале, соответствующая информация размещена в Telegram-канале официального представителя МВД РФ Ирины... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T12:08
2024-06-24T12:20
происшествия
дербент
махачкала
россия
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Названы фамилии 15 полицейских, погибших в Дербенте и Махачкале, соответствующая информация размещена в Telegram-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк."Двадцать третьего июня 2024 года в ходе выполнения поставленных задач по охране общественного порядка и пресечению террористической угрозы на территории Дербента и Махачкалы при выполнении служебного долга погибли начальник ОМВД России по городу Дагестанские Огни подполковник полиции Мавлудин Хидирнабиев, полицейский СР ОБ ППСП ОМВД России по городу Дербенту старший сержант полиции Марат Алиев", - написала она.Кроме того, в результате нападения погибли дознаватель ОД ОМВД России по Дербенту младший лейтенант полиции Тамерлан Гасанбеков, оперуполномоченный ОУР ОМВД России по Дербенту капитан полиции Сейфелмелук Гаджиалиев, замкомандира взвода ОБ ППСП ОМВД России по Дербенту старший лейтенант полиции Эйнар Исмаилов, инспектор полка ДПС ГИБДД МВД по РД (по обслуживанию Махачкалы) лейтенант полиции Магомед Магомедов, инспекторы полка ДПС ГИБДД МВД по РД лейтенант полиции Ахмед Казимагомедов, сержант полиции Хабиб Алиев, сержант полиции Магомедрасул Мамаев и младший лейтенант полиции Мугудин Бутаев.Также погибли замкомандира взвода Полка ППСП УМВД России по Махачкале старший лейтенант полиции Тамирлан Ибрагимов, полицейский Полка ППСП УМВД России по Махачкале сержант полиции Султан Джаруллаев, полицейский-водитель Полка ППСП УМВД России по Махачкале сержант полиции Джалил Гебеков, специалист ВОГ МВД РФ в РД (УМВД России по Тюменской области) лейтенант полиции Виталий Мезенцев и старший полицейский ОВО УФСНГ РФ по РД прапорщик полиции Рамазан Атциев."Оставаясь верными присяге, полицейские отдали свои жизни в борьбе с преступностью и терроризмом за мир и правопорядок. Руководство и личный состав МВД России разделяет боль утраты с родными и близкими погибших. Светлая память о боевых товарищах навсегда останется в наших сердцах", - подчеркнула Волк.В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 15 правоохранителей, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html
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происшествия, дербент, махачкала, россия, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Происшествия, Дербент, Махачкала, Россия, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Стали известны фамилии 15 полицейских, погибших в Дербенте и Махачкале

МВД РФ назвало фамилии 15 полицейских, погибших в Дербенте и Махачкале

© Фото : пресс-служба главы ДагестанаЦветы на месте теракта в Дербенте
Цветы на месте теракта в Дербенте - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© Фото : пресс-служба главы Дагестана
Цветы на месте теракта в Дербенте
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Названы фамилии 15 полицейских, погибших в Дербенте и Махачкале, соответствующая информация размещена в Telegram-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк.
"Двадцать третьего июня 2024 года в ходе выполнения поставленных задач по охране общественного порядка и пресечению террористической угрозы на территории Дербента и Махачкалы при выполнении служебного долга погибли начальник ОМВД России по городу Дагестанские Огни подполковник полиции Мавлудин Хидирнабиев, полицейский СР ОБ ППСП ОМВД России по городу Дербенту старший сержант полиции Марат Алиев", - написала она.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
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Кроме того, в результате нападения погибли дознаватель ОД ОМВД России по Дербенту младший лейтенант полиции Тамерлан Гасанбеков, оперуполномоченный ОУР ОМВД России по Дербенту капитан полиции Сейфелмелук Гаджиалиев, замкомандира взвода ОБ ППСП ОМВД России по Дербенту старший лейтенант полиции Эйнар Исмаилов, инспектор полка ДПС ГИБДД МВД по РД (по обслуживанию Махачкалы) лейтенант полиции Магомед Магомедов, инспекторы полка ДПС ГИБДД МВД по РД лейтенант полиции Ахмед Казимагомедов, сержант полиции Хабиб Алиев, сержант полиции Магомедрасул Мамаев и младший лейтенант полиции Мугудин Бутаев.
Также погибли замкомандира взвода Полка ППСП УМВД России по Махачкале старший лейтенант полиции Тамирлан Ибрагимов, полицейский Полка ППСП УМВД России по Махачкале сержант полиции Султан Джаруллаев, полицейский-водитель Полка ППСП УМВД России по Махачкале сержант полиции Джалил Гебеков, специалист ВОГ МВД РФ в РД (УМВД России по Тюменской области) лейтенант полиции Виталий Мезенцев и старший полицейский ОВО УФСНГ РФ по РД прапорщик полиции Рамазан Атциев.
«
"Оставаясь верными присяге, полицейские отдали свои жизни в борьбе с преступностью и терроризмом за мир и правопорядок. Руководство и личный состав МВД России разделяет боль утраты с родными и близкими погибших. Светлая память о боевых товарищах навсегда останется в наших сердцах", - подчеркнула Волк.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 15 правоохранителей, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
Вооруженные нападения на храмы и синагогу в Дагестане
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

В воскресенье в Махачкале и Дербенте вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.

Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

В воскресенье в Махачкале и Дербенте вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.

© Национальный антитеррористический комитет
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1 из 9
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Жертвами террористов стали более 15 полицейских, а также несколько гражданских лиц, в том числе священник РПЦ.

На месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале

Жертвами террористов стали более 15 полицейских, а также несколько гражданских лиц, в том числе священник РПЦ.

© РИА Новости
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2 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

В регионе ввели режим контртеррористической операции, который был отменен в понедельник утром.

Сотрудники ФСБ в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

В регионе ввели режим контртеррористической операции, который был отменен в понедельник утром.

© Национальный антитеррористический комитет
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3 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двух в Дербенте и трех в Махачкале.

Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двух в Дербенте и трех в Махачкале.

© Национальный антитеррористический комитет
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4 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

На фото: сотрудники ФСБ на месте происшествия.

Сотрудники ФСБ в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

На фото: сотрудники ФСБ на месте происшествия.

© Национальный антитеррористический комитет
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5 из 9
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Девять сотрудников полиции, пострадавших во время стрельбы, остаются в больнице. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

На месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале

Девять сотрудников полиции, пострадавших во время стрельбы, остаются в больнице. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

© РИА Новости
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6 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

Двух человек с легкими ранениями отпустили домой под амбулаторное наблюдение.

Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

Двух человек с легкими ранениями отпустили домой под амбулаторное наблюдение.

© Национальный антитеррористический комитет
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7 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

Розыскные и следственные мероприятия продлятся до выявления всех участников "спящих ячеек" террористов.

Поврежденный автомобиль ДПС в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

Розыскные и следственные мероприятия продлятся до выявления всех участников "спящих ячеек" террористов.

© Национальный антитеррористический комитет
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8 из 9
© СК РФ

В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

Кадр видео СК России с места терактов в Дербенте и Махачкале

В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

© СК РФ
9 из 9

В воскресенье в Махачкале и Дербенте вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
1 из 9

Жертвами террористов стали более 15 полицейских, а также несколько гражданских лиц, в том числе священник РПЦ.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 9

В регионе ввели режим контртеррористической операции, который был отменен в понедельник утром.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
3 из 9

НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двух в Дербенте и трех в Махачкале.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
4 из 9

На фото: сотрудники ФСБ на месте происшествия.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
5 из 9

Девять сотрудников полиции, пострадавших во время стрельбы, остаются в больнице. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 9

Двух человек с легкими ранениями отпустили домой под амбулаторное наблюдение.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
7 из 9

Розыскные и следственные мероприятия продлятся до выявления всех участников "спящих ячеек" террористов.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
8 из 9

В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

© СК РФ
9 из 9
 
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