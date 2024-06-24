https://ria.ru/20240624/dagestan-1955016725.html

Стали известны фамилии 15 полицейских, погибших в Дербенте и Махачкале

Стали известны фамилии 15 полицейских, погибших в Дербенте и Махачкале - РИА Новости, 24.06.2024

Стали известны фамилии 15 полицейских, погибших в Дербенте и Махачкале

Названы фамилии 15 полицейских, погибших в Дербенте и Махачкале, соответствующая информация размещена в Telegram-канале официального представителя МВД РФ Ирины... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T12:08

2024-06-24T12:08

2024-06-24T12:20

происшествия

дербент

махачкала

россия

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Названы фамилии 15 полицейских, погибших в Дербенте и Махачкале, соответствующая информация размещена в Telegram-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк."Двадцать третьего июня 2024 года в ходе выполнения поставленных задач по охране общественного порядка и пресечению террористической угрозы на территории Дербента и Махачкалы при выполнении служебного долга погибли начальник ОМВД России по городу Дагестанские Огни подполковник полиции Мавлудин Хидирнабиев, полицейский СР ОБ ППСП ОМВД России по городу Дербенту старший сержант полиции Марат Алиев", - написала она.Кроме того, в результате нападения погибли дознаватель ОД ОМВД России по Дербенту младший лейтенант полиции Тамерлан Гасанбеков, оперуполномоченный ОУР ОМВД России по Дербенту капитан полиции Сейфелмелук Гаджиалиев, замкомандира взвода ОБ ППСП ОМВД России по Дербенту старший лейтенант полиции Эйнар Исмаилов, инспектор полка ДПС ГИБДД МВД по РД (по обслуживанию Махачкалы) лейтенант полиции Магомед Магомедов, инспекторы полка ДПС ГИБДД МВД по РД лейтенант полиции Ахмед Казимагомедов, сержант полиции Хабиб Алиев, сержант полиции Магомедрасул Мамаев и младший лейтенант полиции Мугудин Бутаев.Также погибли замкомандира взвода Полка ППСП УМВД России по Махачкале старший лейтенант полиции Тамирлан Ибрагимов, полицейский Полка ППСП УМВД России по Махачкале сержант полиции Султан Джаруллаев, полицейский-водитель Полка ППСП УМВД России по Махачкале сержант полиции Джалил Гебеков, специалист ВОГ МВД РФ в РД (УМВД России по Тюменской области) лейтенант полиции Виталий Мезенцев и старший полицейский ОВО УФСНГ РФ по РД прапорщик полиции Рамазан Атциев."Оставаясь верными присяге, полицейские отдали свои жизни в борьбе с преступностью и терроризмом за мир и правопорядок. Руководство и личный состав МВД России разделяет боль утраты с родными и близкими погибших. Светлая память о боевых товарищах навсегда останется в наших сердцах", - подчеркнула Волк.В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 15 правоохранителей, а также четверо гражданских, в том числе православный священник. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.

https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, дербент, махачкала, россия, вооруженные нападения в дербенте и махачкале