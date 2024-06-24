https://ria.ru/20240624/dagestan-1955007418.html

Историческая синагога Дербента уничтожена изнутри в результате теракта

Историческая синагога Дербента уничтожена изнутри в результате теракта - РИА Новости, 24.06.2024

Историческая синагога Дербента уничтожена изнутри в результате теракта

Историческая синагога Дербента почти полностью уничтожена изнутри в результате теракта и пожара, сообщил президент Федерации еврейских общин раввин (ФЕОР)... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T11:45

2024-06-24T11:45

2024-06-24T12:00

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

дербент

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Историческая синагога Дербента почти полностью уничтожена изнутри в результате теракта и пожара, сообщил президент Федерации еврейских общин раввин (ФЕОР) Александр Борода."Нам предстоит восстанавливать не только спокойную жизнь, но и синагоги в Махачкале и Дербенте. Дербентская синагога – историческая, почти полностью уничтожена изнутри во время пожара. Построенная в 1914 году, она являлась не только местом религиозного притяжения проживающих в городе евреев, но и предметом исторического и архитектурного наследия республики", – говорится в поступившем в РИА Новости заявлении Бороды.В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских, в том числе священник РПЦ. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html

дербент

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Cинагога, cожженная террористами в Дербенте Глава Дагестана Сергей Меликов приехал в Дербент, осматривает церковь и синагогу, на которые накануне напали террористы, сообщает администрация руководителя республики. 2024-06-24T11:45 true PT0M55S

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вооруженные нападения в дербенте и махачкале, дербент