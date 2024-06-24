https://ria.ru/20240624/dagestan-1955002288.html

Матвиенко призвала общество проявить зрелость после событий в Дагестане

Матвиенко призвала общество проявить зрелость после событий в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024

Матвиенко призвала общество проявить зрелость после событий в Дагестане

Российскому обществу необходимо проявить зрелость после событий в Дагестане, нельзя идти по пути межнациональной и межконфессиональной враждебности, заявила... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T11:31

2024-06-24T11:31

2024-06-24T11:31

россия

дербент

махачкала

валентина матвиенко

совет федерации рф

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

происшествия

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российскому обществу необходимо проявить зрелость после событий в Дагестане, нельзя идти по пути межнациональной и межконфессиональной враждебности, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале. "Убеждена, что сейчас крайне важно не только жителям Дагестана, но и в целом российскому обществу, несмотря на чудовищность произошедшего, проявить зрелость и не сорваться в эмоциональную реакцию. Не пойти по самому простому и неверному пути – пути эскалации межнациональной и межконфессиональной напряжённости, враждебности. Ни в коем случае", - написала она.Политик подчеркнул, что эскалация идёт вразрез с многовековыми традициями России, она разрушительна для России и неприемлема ни при каких условиях. По её словам, руководство страны "действует и будет действовать исходя из этого". "Приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших и раненых в Дербенте и Махачкале сотрудников правоохранительных органов и жителей Республики, родным и близким протоиерея Николая Котельникова, прихожанам пострадавших храмов. Хочу высказать слова поддержки главе Дагестана Сергею Алимовичу Меликову в его стремлении сделать всё возможное для сохранения устойчивого мира и спокойствия в самом многонациональном регионе страны", - заключила Матвиенко. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских, в том числе священник РПЦ. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

https://ria.ru/20240624/dagestan-1955000323.html

россия

дербент

махачкала

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россия, дербент, махачкала, валентина матвиенко, совет федерации рф, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, происшествия