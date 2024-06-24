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Матвиенко призвала общество проявить зрелость после событий в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024
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11:31 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/dagestan-1955002288.html
Матвиенко призвала общество проявить зрелость после событий в Дагестане
Матвиенко призвала общество проявить зрелость после событий в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024
Матвиенко призвала общество проявить зрелость после событий в Дагестане
Российскому обществу необходимо проявить зрелость после событий в Дагестане, нельзя идти по пути межнациональной и межконфессиональной враждебности, заявила... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T11:31
2024-06-24T11:31
россия
дербент
махачкала
валентина матвиенко
совет федерации рф
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
происшествия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российскому обществу необходимо проявить зрелость после событий в Дагестане, нельзя идти по пути межнациональной и межконфессиональной враждебности, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале. "Убеждена, что сейчас крайне важно не только жителям Дагестана, но и в целом российскому обществу, несмотря на чудовищность произошедшего, проявить зрелость и не сорваться в эмоциональную реакцию. Не пойти по самому простому и неверному пути – пути эскалации межнациональной и межконфессиональной напряжённости, враждебности. Ни в коем случае", - написала она.Политик подчеркнул, что эскалация идёт вразрез с многовековыми традициями России, она разрушительна для России и неприемлема ни при каких условиях. По её словам, руководство страны "действует и будет действовать исходя из этого". "Приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших и раненых в Дербенте и Махачкале сотрудников правоохранительных органов и жителей Республики, родным и близким протоиерея Николая Котельникова, прихожанам пострадавших храмов. Хочу высказать слова поддержки главе Дагестана Сергею Алимовичу Меликову в его стремлении сделать всё возможное для сохранения устойчивого мира и спокойствия в самом многонациональном регионе страны", - заключила Матвиенко. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских, в том числе священник РПЦ. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.
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россия, дербент, махачкала, валентина матвиенко, совет федерации рф, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, происшествия
Россия, Дербент, Махачкала, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Происшествия
Матвиенко призвала общество проявить зрелость после событий в Дагестане

Матвиенко: после теракта в Дагестане обществу крайне важно проявить зрелость

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российскому обществу необходимо проявить зрелость после событий в Дагестане, нельзя идти по пути межнациональной и межконфессиональной враждебности, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале.
"Убеждена, что сейчас крайне важно не только жителям Дагестана, но и в целом российскому обществу, несмотря на чудовищность произошедшего, проявить зрелость и не сорваться в эмоциональную реакцию. Не пойти по самому простому и неверному пути – пути эскалации межнациональной и межконфессиональной напряжённости, враждебности. Ни в коем случае", - написала она.
Вооруженные нападения на храмы и синагогу в Дагестане
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

В воскресенье в Махачкале и Дербенте вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.

Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

В воскресенье в Махачкале и Дербенте вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.

© Национальный антитеррористический комитет
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1 из 9
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Жертвами террористов стали более 15 полицейских, а также несколько гражданских лиц, в том числе священник РПЦ.

На месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале

Жертвами террористов стали более 15 полицейских, а также несколько гражданских лиц, в том числе священник РПЦ.

© РИА Новости
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2 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

В регионе ввели режим контртеррористической операции, который был отменен в понедельник утром.

Сотрудники ФСБ в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

В регионе ввели режим контртеррористической операции, который был отменен в понедельник утром.

© Национальный антитеррористический комитет
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3 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двух в Дербенте и трех в Махачкале.

Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двух в Дербенте и трех в Махачкале.

© Национальный антитеррористический комитет
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4 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

На фото: сотрудники ФСБ на месте происшествия.

Сотрудники ФСБ в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

На фото: сотрудники ФСБ на месте происшествия.

© Национальный антитеррористический комитет
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5 из 9
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Девять сотрудников полиции, пострадавших во время стрельбы, остаются в больнице. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

На месте нападения на сотрудников полиции в Махачкале

Девять сотрудников полиции, пострадавших во время стрельбы, остаются в больнице. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

© РИА Новости
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6 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

Двух человек с легкими ранениями отпустили домой под амбулаторное наблюдение.

Обстановка в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

Двух человек с легкими ранениями отпустили домой под амбулаторное наблюдение.

© Национальный антитеррористический комитет
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7 из 9
© Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанк

Розыскные и следственные мероприятия продлятся до выявления всех участников "спящих ячеек" террористов.

Поврежденный автомобиль ДПС в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу

Розыскные и следственные мероприятия продлятся до выявления всех участников "спящих ячеек" террористов.

© Национальный антитеррористический комитет
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8 из 9
© СК РФ

В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

Кадр видео СК России с места терактов в Дербенте и Махачкале

В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

© СК РФ
9 из 9

В воскресенье в Махачкале и Дербенте вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
1 из 9

Жертвами террористов стали более 15 полицейских, а также несколько гражданских лиц, в том числе священник РПЦ.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 9

В регионе ввели режим контртеррористической операции, который был отменен в понедельник утром.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
3 из 9

НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двух в Дербенте и трех в Махачкале.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
4 из 9

На фото: сотрудники ФСБ на месте происшествия.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
5 из 9

Девять сотрудников полиции, пострадавших во время стрельбы, остаются в больнице. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 9

Двух человек с легкими ранениями отпустили домой под амбулаторное наблюдение.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
7 из 9

Розыскные и следственные мероприятия продлятся до выявления всех участников "спящих ячеек" террористов.

© Национальный антитеррористический комитет
Перейти в медиабанк
8 из 9

В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

© СК РФ
9 из 9
Политик подчеркнул, что эскалация идёт вразрез с многовековыми традициями России, она разрушительна для России и неприемлема ни при каких условиях. По её словам, руководство страны "действует и будет действовать исходя из этого".
"Приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших и раненых в Дербенте и Махачкале сотрудников правоохранительных органов и жителей Республики, родным и близким протоиерея Николая Котельникова, прихожанам пострадавших храмов. Хочу высказать слова поддержки главе Дагестана Сергею Алимовичу Меликову в его стремлении сделать всё возможное для сохранения устойчивого мира и спокойствия в самом многонациональном регионе страны", - заключила Матвиенко.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских, в том числе священник РПЦ. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.
Сотрудники ФСБ в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Теракт в Дагестане спланирован врагами России, заявила Матвиенко
11:25
 
РоссияДербентМахачкалаВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФВооруженные нападения в Дербенте и МахачкалеПроисшествия
 
 
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