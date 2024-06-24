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Теракт в Дагестане спланирован врагами России, заявила Матвиенко - РИА Новости, 24.06.2024
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11:25 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/dagestan-1955000323.html
Теракт в Дагестане спланирован врагами России, заявила Матвиенко
Теракт в Дагестане спланирован врагами России, заявила Матвиенко - РИА Новости, 24.06.2024
Теракт в Дагестане спланирован врагами России, заявила Матвиенко
Теракт в Дагестане тщательно спланирован из-за рубежа врагами России, противник ищет любые способы подорвать российское общество изнутри, заявила председатель... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T11:25
2024-06-24T11:25
россия
дербент
махачкала
валентина матвиенко
совет федерации рф
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
происшествия
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Теракт в Дагестане тщательно спланирован из-за рубежа врагами России, противник ищет любые способы подорвать российское общество изнутри, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале. "Считаю, главный защитный механизм для нас состоит в чётком осознании, что произошедшее не имеет никаких объективных предпосылок, чуждо нам и является абсолютно циничной провокацией. Тщательно спланированной из-за рубежа нашими врагами, профинансированной ими и рассчитанной именно на то, чтобы посеять раздор. В этом их план", - написала она. Парламентарий подчеркнула, что противник ищет любые способы "взорвать наше общество изнутри", не имея возможности нанести России поражение извне. "И, конечно, под прицелом оказываются ключевые, базовые особенности нашей государственности – многонациональность и многоконфессиональность", - добавила сенатор. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских, в том числе священник РПЦ. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.
https://ria.ru/20240624/ataki-1954992319.html
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россия, дербент, махачкала, валентина матвиенко, совет федерации рф, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, происшествия
Россия, Дербент, Махачкала, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Происшествия
Теракт в Дагестане спланирован врагами России, заявила Матвиенко

Матвиенко: теракт в Дагестане тщательно спланирован из-за рубежа врагами России

© РИА Новости / Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанкСотрудники ФСБ в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу. Стоп-кадр видео
Сотрудники ФСБ в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Национальный антитеррористический комитет
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Сотрудники ФСБ в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу. Стоп-кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Теракт в Дагестане тщательно спланирован из-за рубежа врагами России, противник ищет любые способы подорвать российское общество изнутри, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале.
"Считаю, главный защитный механизм для нас состоит в чётком осознании, что произошедшее не имеет никаких объективных предпосылок, чуждо нам и является абсолютно циничной провокацией. Тщательно спланированной из-за рубежа нашими врагами, профинансированной ими и рассчитанной именно на то, чтобы посеять раздор. В этом их план", - написала она.
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Парламентарий подчеркнула, что противник ищет любые способы "взорвать наше общество изнутри", не имея возможности нанести России поражение извне.
"И, конечно, под прицелом оказываются ключевые, базовые особенности нашей государственности – многонациональность и многоконфессиональность", - добавила сенатор.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских, в том числе священник РПЦ. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.
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РоссияДербентМахачкалаВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФВооруженные нападения в Дербенте и МахачкалеПроисшествия
 
 
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