https://ria.ru/20240624/dagestan-1955000323.html

Теракт в Дагестане спланирован врагами России, заявила Матвиенко

Теракт в Дагестане спланирован врагами России, заявила Матвиенко - РИА Новости, 24.06.2024

Теракт в Дагестане спланирован врагами России, заявила Матвиенко

Теракт в Дагестане тщательно спланирован из-за рубежа врагами России, противник ищет любые способы подорвать российское общество изнутри, заявила председатель... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T11:25

2024-06-24T11:25

2024-06-24T11:25

россия

дербент

махачкала

валентина матвиенко

совет федерации рф

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

происшествия

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Теракт в Дагестане тщательно спланирован из-за рубежа врагами России, противник ищет любые способы подорвать российское общество изнутри, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале. "Считаю, главный защитный механизм для нас состоит в чётком осознании, что произошедшее не имеет никаких объективных предпосылок, чуждо нам и является абсолютно циничной провокацией. Тщательно спланированной из-за рубежа нашими врагами, профинансированной ими и рассчитанной именно на то, чтобы посеять раздор. В этом их план", - написала она. Парламентарий подчеркнула, что противник ищет любые способы "взорвать наше общество изнутри", не имея возможности нанести России поражение извне. "И, конечно, под прицелом оказываются ключевые, базовые особенности нашей государственности – многонациональность и многоконфессиональность", - добавила сенатор. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских, в том числе священник РПЦ. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

https://ria.ru/20240624/ataki-1954992319.html

https://ria.ru/20240624/dagestan-1954992922.html

россия

дербент

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россия, дербент, махачкала, валентина матвиенко, совет федерации рф, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, происшествия