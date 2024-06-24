Теракт в Дагестане спланирован врагами России, заявила Матвиенко
Матвиенко: теракт в Дагестане тщательно спланирован из-за рубежа врагами России
© РИА Новости / Национальный антитеррористический комитет | Перейти в медиабанкСотрудники ФСБ в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу. Стоп-кадр видео
Сотрудники ФСБ в Дагестане, где были совершены вооруженные нападения на храмы и синагогу. Стоп-кадр видео. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Теракт в Дагестане тщательно спланирован из-за рубежа врагами России, противник ищет любые способы подорвать российское общество изнутри, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале.
"Считаю, главный защитный механизм для нас состоит в чётком осознании, что произошедшее не имеет никаких объективных предпосылок, чуждо нам и является абсолютно циничной провокацией. Тщательно спланированной из-за рубежа нашими врагами, профинансированной ими и рассчитанной именно на то, чтобы посеять раздор. В этом их план", - написала она.
Парламентарий подчеркнула, что противник ищет любые способы "взорвать наше общество изнутри", не имея возможности нанести России поражение извне.
"И, конечно, под прицелом оказываются ключевые, базовые особенности нашей государственности – многонациональность и многоконфессиональность", - добавила сенатор.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских, в том числе священник РПЦ. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.