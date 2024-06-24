https://ria.ru/20240624/dagestan-1954991749.html
СК уточнил данные по погибшим при терактах в Дагестане
СК уточнил данные по погибшим при терактах в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024
СК уточнил данные по погибшим при терактах в Дагестане
При терактах в Дагестане, предварительно, погибли 15 правоохранителей, а также четыре гражданских лица, в том числе православный священник, сообщается в... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T10:51
2024-06-24T10:51
2024-06-24T10:59
происшествия
дербент
махачкала
сергей меликов
национальный антитеррористический комитет рф
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
русская православная церковь
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. При терактах в Дагестане, предварительно, погибли 15 правоохранителей, а также четыре гражданских лица, в том числе православный священник, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "По предварительным данным, погибли 15 правоохранителей, а также четыре гражданских лица, в том числе православный священник", - говорится в сообщении. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских, в том числе священник РПЦ. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двоих в Дербенте и троих в Махачкале. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил о ликвидации шести бандитов. Розыскные и следственные мероприятия в регионе продолжаются, по словам Меликова, они продлятся до выявления всех участников "спящих ячеек" террористов.
https://ria.ru/20240623/kadyrov-1954913486.html
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Портреты погибших в результате теракта сотрудников полиции
Советник муфтията Дагестана Айна Гамзатова опубликовала видео с портретами погибших в результате теракта сотрудников полиции
2024-06-24T10:51
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, дербент, махачкала, сергей меликов, национальный антитеррористический комитет рф, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, русская православная церковь, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Дербент, Махачкала, Сергей Меликов, Национальный антитеррористический комитет РФ, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале, Русская православная церковь, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
СК уточнил данные по погибшим при терактах в Дагестане
СК: при терактах в Дагестане погибли 15 сотрудников полиции и 4 гражданских лица