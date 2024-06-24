https://ria.ru/20240624/dagestan-1954991749.html

СК уточнил данные по погибшим при терактах в Дагестане

СК уточнил данные по погибшим при терактах в Дагестане - РИА Новости, 24.06.2024

СК уточнил данные по погибшим при терактах в Дагестане

При терактах в Дагестане, предварительно, погибли 15 правоохранителей, а также четыре гражданских лица, в том числе православный священник, сообщается в... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T10:51

2024-06-24T10:51

2024-06-24T10:59

происшествия

дербент

махачкала

сергей меликов

национальный антитеррористический комитет рф

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

русская православная церковь

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1954965188_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a071fd268ffd0e1f2e6d7518ba5bc780.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. При терактах в Дагестане, предварительно, погибли 15 правоохранителей, а также четыре гражданских лица, в том числе православный священник, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "По предварительным данным, погибли 15 правоохранителей, а также четыре гражданских лица, в том числе православный священник", - говорится в сообщении. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС, сообщили РИА Новости в Национальном антитеррористическом комитете. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали более 15 сотрудников полиции, а также несколько гражданских, в том числе священник РПЦ. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. НАК сообщил о нейтрализации пяти боевиков: двоих в Дербенте и троих в Махачкале. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил о ликвидации шести бандитов. Розыскные и следственные мероприятия в регионе продолжаются, по словам Меликова, они продлятся до выявления всех участников "спящих ячеек" террористов.

https://ria.ru/20240623/kadyrov-1954913486.html

дербент

махачкала

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Портреты погибших в результате теракта сотрудников полиции Советник муфтията Дагестана Айна Гамзатова опубликовала видео с портретами погибших в результате теракта сотрудников полиции 2024-06-24T10:51 true PT0M35S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, дербент, махачкала, сергей меликов, национальный антитеррористический комитет рф, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, русская православная церковь, следственный комитет россии (ск рф), россия