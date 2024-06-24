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В Тамбовской области выявили два случая заболевания ботулизмом - РИА Новости, 24.06.2024
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12:46 24.06.2024 (обновлено: 13:05 24.06.2024)
https://ria.ru/20240624/botulizm-1955035433.html
В Тамбовской области выявили два случая заболевания ботулизмом
В Тамбовской области выявили два случая заболевания ботулизмом - РИА Новости, 24.06.2024
В Тамбовской области выявили два случая заболевания ботулизмом
Два случая заболевания ботулизмом зафиксированы в Тамбовской области, предположительно после употребления салатов с фасолью, сообщили в управлении... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T12:46
2024-06-24T13:05
тамбовская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
происшествия
здоровье - общество
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ВОРОНЕЖ, 24 июн - РИА Новости. Два случая заболевания ботулизмом зафиксированы в Тамбовской области, предположительно после употребления салатов с фасолью, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону."В Тамбовской области в данный момент проводится санитарно-эпидемиологическое расследование, лабораторные исследования и диагностика на подтверждение заболевания ботулизмом. Двое заболевших из Московской и Саратовской областей, предположительно употреблявшие ранее салаты с фасолью в столичном регионе", - сообщили на сайте управления Роспотребнадзора по Тамбовской области.В Роспотребнадзоре добавили, что один из госпитализированных пошел на поправку, его уже выписали.
https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html
тамбовская область
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тамбовская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, происшествия, здоровье - общество
Тамбовская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, Происшествия, Здоровье - Общество
В Тамбовской области выявили два случая заболевания ботулизмом

Роспотребнадзор: два случая ботулизма зафиксировали в Тамбовской области

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедицинский работник в лаборатории инфекционной больницы
Медицинский работник в лаборатории инфекционной больницы - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Медицинский работник в лаборатории инфекционной больницы. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 24 июн - РИА Новости. Два случая заболевания ботулизмом зафиксированы в Тамбовской области, предположительно после употребления салатов с фасолью, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.
"В Тамбовской области в данный момент проводится санитарно-эпидемиологическое расследование, лабораторные исследования и диагностика на подтверждение заболевания ботулизмом. Двое заболевших из Московской и Саратовской областей, предположительно употреблявшие ранее салаты с фасолью в столичном регионе", - сообщили на сайте управления Роспотребнадзора по Тамбовской области.
В Роспотребнадзоре добавили, что один из госпитализированных пошел на поправку, его уже выписали.
Инфекционная больница - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Ботулизм: симптомы и лечение
19 июня, 16:57
 
Тамбовская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Массовое заражение ботулизмом через еду из доставкиПроисшествияЗдоровье - Общество
 
 
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