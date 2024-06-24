https://ria.ru/20240624/botulizm-1955035433.html

В Тамбовской области выявили два случая заболевания ботулизмом

В Тамбовской области выявили два случая заболевания ботулизмом - РИА Новости, 24.06.2024

В Тамбовской области выявили два случая заболевания ботулизмом

Два случая заболевания ботулизмом зафиксированы в Тамбовской области, предположительно после употребления салатов с фасолью, сообщили в управлении... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T12:46

2024-06-24T12:46

2024-06-24T13:05

тамбовская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки

происшествия

здоровье - общество

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ВОРОНЕЖ, 24 июн - РИА Новости. Два случая заболевания ботулизмом зафиксированы в Тамбовской области, предположительно после употребления салатов с фасолью, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону."В Тамбовской области в данный момент проводится санитарно-эпидемиологическое расследование, лабораторные исследования и диагностика на подтверждение заболевания ботулизмом. Двое заболевших из Московской и Саратовской областей, предположительно употреблявшие ранее салаты с фасолью в столичном регионе", - сообщили на сайте управления Роспотребнадзора по Тамбовской области.В Роспотребнадзоре добавили, что один из госпитализированных пошел на поправку, его уже выписали.

https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html

тамбовская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

тамбовская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, происшествия, здоровье - общество