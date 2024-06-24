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Роспотребнадзор изъял 250 тонн пищевой продукции после случаев ботулизма - РИА Новости, 24.06.2024
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11:39 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/botulizm-1955005243.html
Роспотребнадзор изъял 250 тонн пищевой продукции после случаев ботулизма
Роспотребнадзор изъял 250 тонн пищевой продукции после случаев ботулизма - РИА Новости, 24.06.2024
Роспотребнадзор изъял 250 тонн пищевой продукции после случаев ботулизма
Более 250 тонн сырья и пищевой продукции, в том числе все складские запасы изъяли из оборота после случаев ботулизма, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T11:39
2024-06-24T11:39
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Более 250 тонн сырья и пищевой продукции, в том числе все складские запасы изъяли из оборота после случаев ботулизма, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "По состоянию на 24 июня из оборота изъято свыше 250 тонн сырья и пищевой продукции, в том числе все складские запасы. Из стационаров выписано 149 человек",- говорится в сообщении. Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил РИА Новости, что 218 человек с признаками ботулизма остаются в больницах, в том числе один ребенок, 38 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ, 151 пациент выписан. -0-
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массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Роспотребнадзор изъял 250 тонн пищевой продукции после случаев ботулизма

Роспотребнадзор: из оборота изъяли более 250 тонн сырья и пищевой продукции

© Столичный СК/TelegramСотрудники СК РФ проводят обыски в местах реализации продуктов питания из-за отравления людей
Сотрудники СК РФ проводят обыски в местах реализации продуктов питания из-за отравления людей
© Столичный СК/Telegram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Более 250 тонн сырья и пищевой продукции, в том числе все складские запасы изъяли из оборота после случаев ботулизма, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
«
"По состоянию на 24 июня из оборота изъято свыше 250 тонн сырья и пищевой продукции, в том числе все складские запасы. Из стационаров выписано 149 человек",- говорится в сообщении.
Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил РИА Новости, что 218 человек с признаками ботулизма остаются в больницах, в том числе один ребенок, 38 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ, 151 пациент выписан. -0-
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