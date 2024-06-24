https://ria.ru/20240624/botulizm-1955005243.html

Роспотребнадзор изъял 250 тонн пищевой продукции после случаев ботулизма

Роспотребнадзор изъял 250 тонн пищевой продукции после случаев ботулизма - РИА Новости, 24.06.2024

Роспотребнадзор изъял 250 тонн пищевой продукции после случаев ботулизма

Более 250 тонн сырья и пищевой продукции, в том числе все складские запасы изъяли из оборота после случаев ботулизма, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T11:39

2024-06-24T11:39

2024-06-24T11:39

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Более 250 тонн сырья и пищевой продукции, в том числе все складские запасы изъяли из оборота после случаев ботулизма, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "По состоянию на 24 июня из оборота изъято свыше 250 тонн сырья и пищевой продукции, в том числе все складские запасы. Из стационаров выписано 149 человек",- говорится в сообщении. Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил РИА Новости, что 218 человек с признаками ботулизма остаются в больницах, в том числе один ребенок, 38 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ, 151 пациент выписан. -0-

https://ria.ru/20240619/botoks-1953845275.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки