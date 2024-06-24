https://ria.ru/20240624/bezopasnost-1955155221.html

В Южной Корее заявили, что страны НАТО помогут при угрозах ее безопасности

В Южной Корее заявили, что страны НАТО помогут при угрозах ее безопасности - РИА Новости, 24.06.2024

В Южной Корее заявили, что страны НАТО помогут при угрозах ее безопасности

Страны НАТО в случае возникновения серьезных угроз безопасности Южной Кореи помогут Сеулу, заявил министр обороны Республики Корея Син Вон Сик в интервью... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T19:11

2024-06-24T19:11

2024-06-24T19:11

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СЕУЛ, 24 июн - РИА Новости. Страны НАТО в случае возникновения серьезных угроз безопасности Южной Кореи помогут Сеулу, заявил министр обороны Республики Корея Син Вон Сик в интервью местным СМИ. "Если вы спрашиваете (мое) мнение о сотрудничестве с НАТО, то я считаю, что этим нужно активно заниматься, НАТО - это основа Командования Объединенных наций... Не хотелось бы, чтобы до этого дошло, но если у нашей страны возникнут серьезные опасения по поводу безопасности, то уверен, что нам помогут не только входящие в Командование Объединенных наций государства, но и другие члены НАТО", - цитирует слова министра газета Мэиль кёнчже. Министр, по данным издания, не стал раскрывать детальных направлений сотрудничества с Северо-атлантическим альянсом, заявив, что пока договоренности не достигли того уровня, когда о них можно было бы говорить публично. По словам Син Вон Сика, безопасность Южной Кореи держится на трех столпах: самостоятельных военных возможностях Сеула, альянсе с США и сотрудничестве с государствами, разделяющими в Южной Корей "общие ценности", в том числе со странами-участницами Командования Объединенных наций. При этом он назвал курс на расширение связей с альянсом "правильным", отметив, что "по мере укрепления сотрудничества с НАТО в сфере безопасности, повышаются и наши силы по сдерживанию войны". Комментируя итоги своего визита в Бухарест и Варшаву, где в ходе переговоров с министром обороны Румынии Ангелом Тылвэром на прошлой неделе была достигнута финальная договоренность о закупке южнокорейских самоходных артиллерийских орудий K9 на сумму 920 миллионов долларов США, министр также отметил, что рассчитывает на поставки и другой техники. По словам Син Вон Сика, Румыния планирует создать 4 танковых батальона, закупить 300 бронемашин пехоты, а также зенитно-ракетные комплексы на общую сумму, превышающую 2,6 миллиарда долларов США. Он также подчеркнул, что переговоры по заключению очередного твердого контракта на поставку Польше САУ K9 и РСЗО K-239 "Чхонму" на сумму в 4,3 миллиарда долларов продвигаются хорошо, и в случае удовлетворения условий по финансированию сделки договор может быть подписан уже в сентябре. Командование Объединенных Наций было создано США 7 июля 1950 года на основании резолюции СБ ООН, призывавшей все государства-члены предоставить свои вооруженные силы в распоряжение объединенного командования под руководством американских военных для срочной помощи Южной Корее. Эта резолюция была принята в отсутствие представителя СССР, который бойкотировал заседания Совбеза в знак протеста против участия в его работе представителя Гоминьдана, а не контролировавшей весь материковый Китай КНР. Несмотря на спорность принятых решений, свои воинские формирования в Корею послали 16 государств и еще пять - медицинские подразделения. От имени Командования Объединенных Наций с верховными главнокомандующими Корейской народной Армии и Китайских народных добровольцев в 1953 году было заключено соглашение о перемирии в Корейской войне, которое действует до сих пор. Южная Корея, не являвшаяся на тот момент членом ООН и участником Командования Объединенных Наций, подписывать соглашение отказалась, поэтому за соблюдение условий перемирия по-прежнему отвечает возглавляемое американским генералом Командование. В 1959 году были официально распущены подразделения Китайских народных добровольцев, а в 1994 году после того, как США решили передать должность старшего представителя от Командования ООН южнокорейской стороне, фактически прекратила свою работу Военная комиссия по перемирию в Корее, состоящая из представителей сторон-подписантов соглашения. Чуть позже завершила работу и Комиссия нейтральных стран, в которую со стороны КНДР ранее входили Чехия и Польша. В этой связи Пхеньян больше не считает себя связанным соглашением о перемирии и требует распустить "Командование войск ООН", как его называют в Южной Корее. В настоящее время в Командование входят 14 государств, отправлявших свои войска в Корею (США, Великобритания, Австралия, Нидерланды, Канада, Франция, Новая Зеландия, Филиппины, Турция, Таиланд, ЮАР, Греция, Бельгия, Колумбия) и 3 страны, оказывавшие союзникам медицинскую помощь (Дания, Норвегия, Италия). Индия, Швеция, Эфиопия и Люксембург впоследствии вышли из состава участников. В ноябре 2023 года 17 стран-участниц Командования на встрече в Сеуле приняли заявление, в котором обязались дать "совместный ответ", если на Корейском полуострове возобновятся "вооруженные нападения или враждебные действия, угрожающие безопасности Республики Корея". Южная Корея тогда предложила сделать подобные встречи регулярными и постепенно расширять состав участников.

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в мире, южная корея, сша, сеул, нато, оон, корейская народная армия