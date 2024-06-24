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Албегов стал лучшим актером драмтеатра по версии "Золотой маски" - РИА Новости, 24.06.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:35 24.06.2024
https://ria.ru/20240624/aktery-1955188416.html
Албегов стал лучшим актером драмтеатра по версии "Золотой маски"
Албегов стал лучшим актером драмтеатра по версии "Золотой маски" - РИА Новости, 24.06.2024
Албегов стал лучшим актером драмтеатра по версии "Золотой маски"
Актёры Алан Албегов Северо-Осетинского театр им. В. Тхапсаева во Владикавказе и Илона Маркарова "Театро Ди Капуа" в Санкт-Петербурге стали лучшими актерами... РИА Новости, 24.06.2024
2024-06-24T22:35
2024-06-24T22:35
культура
санкт-петербург
владикавказ
петрозаводск
евгений вахтангов
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Актёры Алан Албегов Северо-Осетинского театр им. В. Тхапсаева во Владикавказе и Илона Маркарова "Театро Ди Капуа" в Санкт-Петербурге стали лучшими актерами драматического театра по версии премии "Золотая маска", передает корреспондент РИА Новости. Церемония награждения проходит в понедельник на исторической сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. "Безмерно благодарю своих учителей, весь состав этого спектакля, партнеров, директора театра. Это общая победа Осетинского театра. Эта "Маска" уезжает на родину Кавказа", - сказал Албегов, получая награду. Маркарова получила приз за роль в постановке "Крысолов" "Театро Ди Капуа" в Санкт-Петербурге. Албегов удостоен премии за образ в спектакле "Король Лир" Северо-Осетинского театра им. В. Тхапсаева во Владикавказе. Вячеслав Поляков получил премию за лучшую мужскую роль второго плана в драматическом театре. Он сыграл Крогстада в спектакле "Nora / Нора" в Национальном театре Карелии в Петрозаводске. "Золотую маску" за лучшую женскую роль второго плана вручили Софье Андреевой за образ в "Опере нищего" Санкт-Петербургского Театра "Суббота". "Это вторая "золотая маска" нашего театра. Я счастлива", - отметила она, получая премию. "Золотая маска" - профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).
https://ria.ru/20240624/spektakl-1955186985.html
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санкт-петербург, владикавказ, петрозаводск, евгений вахтангов
Культура, Санкт-Петербург, Владикавказ, Петрозаводск, Евгений Вахтангов
Албегов стал лучшим актером драмтеатра по версии "Золотой маски"

Албегов и Маркарова стали лучшими актерами драмтеатра по версии "Золотой маски"

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВручение премии "Золотая маска"
Вручение премии Золотая маска - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Вручение премии "Золотая маска"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Актёры Алан Албегов Северо-Осетинского театр им. В. Тхапсаева во Владикавказе и Илона Маркарова "Театро Ди Капуа" в Санкт-Петербурге стали лучшими актерами драматического театра по версии премии "Золотая маска", передает корреспондент РИА Новости.
Церемония награждения проходит в понедельник на исторической сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.
Театральная премия Золотая Маска - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Спектакль "Муть. Мухаджиры" стал победителем "Золотой маски"
Вчера, 22:30
"Безмерно благодарю своих учителей, весь состав этого спектакля, партнеров, директора театра. Это общая победа Осетинского театра. Эта "Маска" уезжает на родину Кавказа", - сказал Албегов, получая награду.
Маркарова получила приз за роль в постановке "Крысолов" "Театро Ди Капуа" в Санкт-Петербурге. Албегов удостоен премии за образ в спектакле "Король Лир" Северо-Осетинского театра им. В. Тхапсаева во Владикавказе.
Вячеслав Поляков получил премию за лучшую мужскую роль второго плана в драматическом театре. Он сыграл Крогстада в спектакле "Nora / Нора" в Национальном театре Карелии в Петрозаводске.
Константин Богомолов - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
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"Золотую маску" за лучшую женскую роль второго плана вручили Софье Андреевой за образ в "Опере нищего"
Санкт-Петербургского Театра "Суббота". "Это вторая "золотая маска" нашего театра. Я счастлива", - отметила она, получая премию.
"Золотая маска" - профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).
Актер Максим Аверин в сцене из спектакля Бег режиссера Александра Лазарева в Московском государственном театре Ленком Марка Захарова в Москве - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
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КультураСанкт-ПетербургВладикавказПетрозаводскЕвгений Вахтангов
 
 
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