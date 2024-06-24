https://ria.ru/20240624/aktery-1955188416.html

Албегов стал лучшим актером драмтеатра по версии "Золотой маски"

Албегов стал лучшим актером драмтеатра по версии "Золотой маски" - РИА Новости, 24.06.2024

Албегов стал лучшим актером драмтеатра по версии "Золотой маски"

Актёры Алан Албегов Северо-Осетинского театр им. В. Тхапсаева во Владикавказе и Илона Маркарова "Театро Ди Капуа" в Санкт-Петербурге стали лучшими актерами... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T22:35

2024-06-24T22:35

2024-06-24T22:35

культура

санкт-петербург

владикавказ

петрозаводск

евгений вахтангов

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Актёры Алан Албегов Северо-Осетинского театр им. В. Тхапсаева во Владикавказе и Илона Маркарова "Театро Ди Капуа" в Санкт-Петербурге стали лучшими актерами драматического театра по версии премии "Золотая маска", передает корреспондент РИА Новости. Церемония награждения проходит в понедельник на исторической сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. "Безмерно благодарю своих учителей, весь состав этого спектакля, партнеров, директора театра. Это общая победа Осетинского театра. Эта "Маска" уезжает на родину Кавказа", - сказал Албегов, получая награду. Маркарова получила приз за роль в постановке "Крысолов" "Театро Ди Капуа" в Санкт-Петербурге. Албегов удостоен премии за образ в спектакле "Король Лир" Северо-Осетинского театра им. В. Тхапсаева во Владикавказе. Вячеслав Поляков получил премию за лучшую мужскую роль второго плана в драматическом театре. Он сыграл Крогстада в спектакле "Nora / Нора" в Национальном театре Карелии в Петрозаводске. "Золотую маску" за лучшую женскую роль второго плана вручили Софье Андреевой за образ в "Опере нищего" Санкт-Петербургского Театра "Суббота". "Это вторая "золотая маска" нашего театра. Я счастлива", - отметила она, получая премию. "Золотая маска" - профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).

https://ria.ru/20240624/spektakl-1955186985.html

https://ria.ru/20240614/bogomolov-1952568295.html

https://ria.ru/20240613/averin-1952595584.html

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санкт-петербург, владикавказ, петрозаводск, евгений вахтангов