https://ria.ru/20240623/zhiteli-1954915737.html

Жителей Махачкалы просят воздержаться от поездок по ряду улиц

Жителей Махачкалы просят воздержаться от поездок по ряду улиц - РИА Новости, 23.06.2024

Жителей Махачкалы просят воздержаться от поездок по ряду улиц

Жителей Махачкалы просят воздержаться от поездок по ряду улиц для обеспечения беспрепятственной работы правоохранителей и спецслужб, сообщил мэр столицы... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T20:50

2024-06-23T20:50

2024-06-23T20:54

махачкала

юсуп умавов

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Жителей Махачкалы просят воздержаться от поездок по ряду улиц для обеспечения беспрепятственной работы правоохранителей и спецслужб, сообщил мэр столицы Дагестана Юсуп Умавов. "Уважаемые махачкалинцы, для обеспечения беспрепятственной работы правоохранительных органов и специальных служб просьба воздержаться от поездок по следующим улицам: Мирзабекова, Поповича, Магомедтагирова, М. Гаджиева, Буйнакского и в районе ж/д вокзала. Просим быть внимательными на дорогах и пропускать машины экстренных служб", - написал глава города в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240623/medvedev-1954914176.html

махачкала

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махачкала, юсуп умавов, вооруженные нападения в дербенте и махачкале