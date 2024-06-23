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Жителей Махачкалы просят воздержаться от поездок по ряду улиц
Жителей Махачкалы просят воздержаться от поездок по ряду улиц - РИА Новости, 23.06.2024
Жителей Махачкалы просят воздержаться от поездок по ряду улиц
Жителей Махачкалы просят воздержаться от поездок по ряду улиц для обеспечения беспрепятственной работы правоохранителей и спецслужб, сообщил мэр столицы... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T20:50
2024-06-23T20:50
2024-06-23T20:54
махачкала
юсуп умавов
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Жителей Махачкалы просят воздержаться от поездок по ряду улиц для обеспечения беспрепятственной работы правоохранителей и спецслужб, сообщил мэр столицы Дагестана Юсуп Умавов. "Уважаемые махачкалинцы, для обеспечения беспрепятственной работы правоохранительных органов и специальных служб просьба воздержаться от поездок по следующим улицам: Мирзабекова, Поповича, Магомедтагирова, М. Гаджиева, Буйнакского и в районе ж/д вокзала. Просим быть внимательными на дорогах и пропускать машины экстренных служб", - написал глава города в своем Telegram-канале.
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махачкала, юсуп умавов, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Махачкала, Юсуп Умавов, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Жителей Махачкалы просят воздержаться от поездок по ряду улиц
Мэр Умавов: жителей Махачкалы просят воздержаться от поездок по ряду улиц