https://ria.ru/20240623/zadymlenie-1954828233.html

Кривой Рог затянуло смогом после внезапного сбоя на коксохимическом заводе

Кривой Рог затянуло смогом после внезапного сбоя на коксохимическом заводе - РИА Новости, 23.06.2024

Кривой Рог затянуло смогом после внезапного сбоя на коксохимическом заводе

Кривой Рог затянуло дымом после ЧП на коксохимическом заводе, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram. РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T11:14

2024-06-23T11:14

2024-06-23T15:27

кривой рог

украина

днепропетровская область

arcelormittal

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Кривой Рог затянуло дымом после ЧП на коксохимическом заводе, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram. "В Кривом Роге сильный дым валит с территории коксохимического завода. Город затянуло смогом и неприятным запахом", — отметили в материале.Издание со ссылкой на заявление компании "АрселорМиттал", в состав которой входит коксохимзавод, уточнило, что это произошло из-за отключения света. Инцидент случился около 5:00 мск."Произошло внезапное отключение ряда производственных мощностей от внешней энергосистемы. Работники вынуждены были прибегнуть к ряду кризисных технологических действий по сохранению производственного оборудования, в частности, оборудования коксохимического производства и обеспечения безопасности работников", — объяснили в компании."АрселорМиттал Кривой Рог" — металлургический комбинат, крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины, находится в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Предприятие включает коксохимическое, горно-обогатительное производства, шахтоуправление по подземной добыче руды и металлургическое производство. Работает в составе международной корпорации ArcelorMittal — крупнейшего иностранного инвестора в стране. Мощности предприятия рассчитаны на ежегодный выпуск более шести миллионов тонн стали, более пяти миллионов тонн проката и более 5,5 миллиона тонн чугуна.

https://ria.ru/20240623/vsu-1954346159.html

кривой рог

украина

днепропетровская область

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кривой рог, украина, днепропетровская область, arcelormittal