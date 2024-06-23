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Кривой Рог затянуло смогом после внезапного сбоя на коксохимическом заводе - РИА Новости, 23.06.2024
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11:14 23.06.2024 (обновлено: 15:27 23.06.2024)
https://ria.ru/20240623/zadymlenie-1954828233.html
Кривой Рог затянуло смогом после внезапного сбоя на коксохимическом заводе
Кривой Рог затянуло смогом после внезапного сбоя на коксохимическом заводе - РИА Новости, 23.06.2024
Кривой Рог затянуло смогом после внезапного сбоя на коксохимическом заводе
Кривой Рог затянуло дымом после ЧП на коксохимическом заводе, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram. РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T11:14
2024-06-23T15:27
кривой рог
украина
днепропетровская область
arcelormittal
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Кривой Рог затянуло дымом после ЧП на коксохимическом заводе, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram. &quot;В Кривом Роге сильный дым валит с территории коксохимического завода. Город затянуло смогом и неприятным запахом&quot;, — отметили в материале.Издание со ссылкой на заявление компании "АрселорМиттал", в состав которой входит коксохимзавод, уточнило, что это произошло из-за отключения света. Инцидент случился около 5:00 мск.&quot;Произошло внезапное отключение ряда производственных мощностей от внешней энергосистемы. Работники вынуждены были прибегнуть к ряду кризисных технологических действий по сохранению производственного оборудования, в частности, оборудования коксохимического производства и обеспечения безопасности работников&quot;, — объяснили в компании."АрселорМиттал Кривой Рог" — металлургический комбинат, крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины, находится в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Предприятие включает коксохимическое, горно-обогатительное производства, шахтоуправление по подземной добыче руды и металлургическое производство. Работает в составе международной корпорации ArcelorMittal — крупнейшего иностранного инвестора в стране. Мощности предприятия рассчитаны на ежегодный выпуск более шести миллионов тонн стали, более пяти миллионов тонн проката и более 5,5 миллиона тонн чугуна.
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кривой рог, украина, днепропетровская область, arcelormittal
Кривой Рог, Украина, Днепропетровская область, ArcelorMittal
Кривой Рог затянуло смогом после внезапного сбоя на коксохимическом заводе

"Страна": на коксохимическом заводе в Кривом Роге произошло задымление

© Фото очевидцаЗадымление на коксохимическом заводе в Кривом Роге
Задымление на коксохимическом заводе в Кривом Роге
© Фото очевидца
Задымление на коксохимическом заводе в Кривом Роге
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Кривой Рог затянуло дымом после ЧП на коксохимическом заводе, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram.
«

"В Кривом Роге сильный дым валит с территории коксохимического завода. Город затянуло смогом и неприятным запахом", — отметили в материале.

© Фото очевидцаЗадымление на коксохимическом заводе в Кривом Роге
Задымление на коксохимическом заводе в Кривом Роге
© Фото очевидца
Задымление на коксохимическом заводе в Кривом Роге
Издание со ссылкой на заявление компании "АрселорМиттал", в состав которой входит коксохимзавод, уточнило, что это произошло из-за отключения света.
Инцидент случился около 5:00 мск.
«

"Произошло внезапное отключение ряда производственных мощностей от внешней энергосистемы. Работники вынуждены были прибегнуть к ряду кризисных технологических действий по сохранению производственного оборудования, в частности, оборудования коксохимического производства и обеспечения безопасности работников", — объяснили в компании.

"АрселорМиттал Кривой Рог" — металлургический комбинат, крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины, находится в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Предприятие включает коксохимическое, горно-обогатительное производства, шахтоуправление по подземной добыче руды и металлургическое производство. Работает в составе международной корпорации ArcelorMittal — крупнейшего иностранного инвестора в стране.
Мощности предприятия рассчитаны на ежегодный выпуск более шести миллионов тонн стали, более пяти миллионов тонн проката и более 5,5 миллиона тонн чугуна.
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