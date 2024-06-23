Кривой Рог затянуло смогом после внезапного сбоя на коксохимическом заводе
"Страна": на коксохимическом заводе в Кривом Роге произошло задымление
© Фото очевидцаЗадымление на коксохимическом заводе в Кривом Роге
© Фото очевидца
Задымление на коксохимическом заводе в Кривом Роге
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Кривой Рог затянуло дымом после ЧП на коксохимическом заводе, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram.
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"В Кривом Роге сильный дым валит с территории коксохимического завода. Город затянуло смогом и неприятным запахом", — отметили в материале.
© Фото очевидцаЗадымление на коксохимическом заводе в Кривом Роге
© Фото очевидца
Задымление на коксохимическом заводе в Кривом Роге
Издание со ссылкой на заявление компании "АрселорМиттал", в состав которой входит коксохимзавод, уточнило, что это произошло из-за отключения света.
Инцидент случился около 5:00 мск.
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"Произошло внезапное отключение ряда производственных мощностей от внешней энергосистемы. Работники вынуждены были прибегнуть к ряду кризисных технологических действий по сохранению производственного оборудования, в частности, оборудования коксохимического производства и обеспечения безопасности работников", — объяснили в компании.
"АрселорМиттал Кривой Рог" — металлургический комбинат, крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины, находится в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Предприятие включает коксохимическое, горно-обогатительное производства, шахтоуправление по подземной добыче руды и металлургическое производство. Работает в составе международной корпорации ArcelorMittal — крупнейшего иностранного инвестора в стране.
Мощности предприятия рассчитаны на ежегодный выпуск более шести миллионов тонн стали, более пяти миллионов тонн проката и более 5,5 миллиона тонн чугуна.
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