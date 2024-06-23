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В Раде прокомментировали ситуацию с аварией на коксохимзаводе в Кривом Роге - РИА Новости, 23.06.2024
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15:37 23.06.2024
https://ria.ru/20240623/ukraina-1954865384.html
В Раде прокомментировали ситуацию с аварией на коксохимзаводе в Кривом Роге
В Раде прокомментировали ситуацию с аварией на коксохимзаводе в Кривом Роге - РИА Новости, 23.06.2024
В Раде прокомментировали ситуацию с аварией на коксохимзаводе в Кривом Роге
Ситуация в связи с аварией на коксохимическом заводе в Кривом Роге Днепропетровской области Украины контролируемая, речь об экологической катастрофе не идет,... РИА Новости, 23.06.2024
2024-06-23T15:37
2024-06-23T15:37
в мире
кривой рог
днепропетровская область
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ситуация в связи с аварией на коксохимическом заводе в Кривом Роге Днепропетровской области Украины контролируемая, речь об экологической катастрофе не идет, заявила депутат Верховной рады Елена Криворучкина. Ранее в воскресенье украинское издание "Страна" сообщило о задымлении на коксохимическом заводе в Кривом Роге из-за которого город затянуло смогом. По информации компании "АрселорМиттал", в состав которой входит завод, произошло отключение производственных мощностей от внешней энергосистемы. "На месте работают все профессиональные службы. Задача номер один - минимизировать последствия аварии. Вторая задача - установить реальные причины аварии и принять меры для недопущения повторения подобного… Хоть авария и произошла, но речь не идет об экологической катастрофе. Ситуация полностью контролируемая", - написала Криворучкина на своей странице в соцсети Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240621/krivoy_rog-1954580744.html
https://ria.ru/20240623/zadymlenie-1954828233.html
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в мире, кривой рог, днепропетровская область, украина, верховная рада украины
В мире, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украина, Верховная Рада Украины
В Раде прокомментировали ситуацию с аварией на коксохимзаводе в Кривом Роге

В Раде назвали ситуацию с аварией на коксохимзаводе в Кривом Роге контролируемой

© Фото очевидцаЗадымление на коксохимическом заводе в Кривом Роге
Задымление на коксохимическом заводе в Кривом Роге
© Фото очевидца
Задымление на коксохимическом заводе в Кривом Роге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ситуация в связи с аварией на коксохимическом заводе в Кривом Роге Днепропетровской области Украины контролируемая, речь об экологической катастрофе не идет, заявила депутат Верховной рады Елена Криворучкина.
Ранее в воскресенье украинское издание "Страна" сообщило о задымлении на коксохимическом заводе в Кривом Роге из-за которого город затянуло смогом. По информации компании "АрселорМиттал", в состав которой входит завод, произошло отключение производственных мощностей от внешней энергосистемы.
Стела на въезде в Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Украинские власти заявили о повреждении инфраструктуры в Кривом Роге
21 июня, 17:22
"На месте работают все профессиональные службы. Задача номер один - минимизировать последствия аварии. Вторая задача - установить реальные причины аварии и принять меры для недопущения повторения подобного… Хоть авария и произошла, но речь не идет об экологической катастрофе. Ситуация полностью контролируемая", - написала Криворучкина на своей странице в соцсети Facebook*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Задымление на коксохимическом заводе в Кривом Роге
Кривой Рог затянуло смогом после внезапного сбоя на коксохимическом заводе
Вчера, 11:14
 
В миреКривой РогДнепропетровская областьУкраинаВерховная Рада Украины
 
 
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