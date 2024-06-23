https://ria.ru/20240623/ukraina-1954865384.html

В Раде прокомментировали ситуацию с аварией на коксохимзаводе в Кривом Роге

В Раде прокомментировали ситуацию с аварией на коксохимзаводе в Кривом Роге - РИА Новости, 23.06.2024

В Раде прокомментировали ситуацию с аварией на коксохимзаводе в Кривом Роге

Ситуация в связи с аварией на коксохимическом заводе в Кривом Роге Днепропетровской области Украины контролируемая, речь об экологической катастрофе не идет,... РИА Новости, 23.06.2024

2024-06-23T15:37

2024-06-23T15:37

2024-06-23T15:37

в мире

кривой рог

днепропетровская область

украина

верховная рада украины

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ситуация в связи с аварией на коксохимическом заводе в Кривом Роге Днепропетровской области Украины контролируемая, речь об экологической катастрофе не идет, заявила депутат Верховной рады Елена Криворучкина. Ранее в воскресенье украинское издание "Страна" сообщило о задымлении на коксохимическом заводе в Кривом Роге из-за которого город затянуло смогом. По информации компании "АрселорМиттал", в состав которой входит завод, произошло отключение производственных мощностей от внешней энергосистемы. "На месте работают все профессиональные службы. Задача номер один - минимизировать последствия аварии. Вторая задача - установить реальные причины аварии и принять меры для недопущения повторения подобного… Хоть авария и произошла, но речь не идет об экологической катастрофе. Ситуация полностью контролируемая", - написала Криворучкина на своей странице в соцсети Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240621/krivoy_rog-1954580744.html

https://ria.ru/20240623/zadymlenie-1954828233.html

кривой рог

днепропетровская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кривой рог, днепропетровская область, украина, верховная рада украины